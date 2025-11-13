Sandisk - najmniejszy na świecie pendrive USB-C o pojemności 1 TB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma Sandisk wprowadza do portfolio SANDISK Extreme Fit USB-C Flash Drive – najmniejszy na świecie pendrive o pojemności 1 TB. Dzięki konstrukcji typu „leave-in” pendrive pozostaje praktycznie niewidoczny w porcie laptopa lub tabletu – także po jego wyłączeniu – a jednocześnie oferuje ogromną przestrzeń do przechowywania danych. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, studentów i wszystkich, którzy potrzebują więcej miejsca na dokumenty, zdjęcia czy materiały wideo. Profesjonaliści, fotografowie, osoby aktywne zawodowo i studenci są w ciągłym ruchu – przenoszą swoje laptopy i tablety z domu do biura, na spotkania czy zajęcia. Potrzebują pamięci, która jest zawsze gotowa do użycia i łatwo dostępna – tak, by mogli działać bez przestojów.







Dzięki kompaktowej konstrukcji typu leave-in, nowy pendrive SANDISK Extreme Fit zapewnia szybkie przenoszenie danych na pojemny nośnik, zawsze gotowy do pracy – bez konieczności ciągłego podłączania, odłączania czy martwienia się o utratę połączenia z usługami w chmurze.



Najważniejsze cechy:

• Ultrakompaktowy design – najmniejszy na świecie pendrive ze złączem USB-C, zaprojektowany tak, by mógł stale pozostawać w porcie.

• Błyskawiczny transfer danych – prędkość odczytu do 400 MB/s (128 GB - 1 TB)

• Łatwe tworzenie kopii zapasowych – zarządzaj i przywracaj pliki za pomocą aplikacji SANDISK Memory Zone dla Windows i macOS.

• Wszechstronna kompatybilność – działa z laptopami, tabletami i innymi urządzeniami wyposażonymi w port USB-C.



Dostępność i ceny:

SANDISK Extreme Fit USB-C Flash Drive jest dostępny w sklepie shop.sandisk.com oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie w wersjach: 64 GB (60 PLN), 128 GB (88 PLN), 256 GB (153 PLN), 512 GB (289 PLN) i 1 TB (528 PLN).



































źródło: Info Prasowe - SanDisc