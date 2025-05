Scuderia Ferrari i HP łączą technologię z designem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Pod koniec kwietnia Scuderia Ferrari i HP zaprezentowały specjalne malowanie bolidu tuż przed Grand Prix Miami. Nowe barwy zostały odsłonięte po południu w centrum Miami przez kierowców Scuderii Ferrari HP oraz szefa zespołu Freda Vasseura. To technologicznie zaawansowane malowanie jest owocem ścisłej współpracy obu firm, która przesuwa granice osiągów i estetyki, stanowiąc zarazem symbol pierwszego roku ich tytularnego partnerstwa. Malowanie łączy klasyczną czerwień Ferrari z charakterystyczną bielą i elektrycznym błękitem HP. Zostało zaaplikowane przy użyciu nowych, wspólnie opracowanych technik, które w przyszłości mają umożliwić tworzenie jeszcze bardziej wymagających i kreatywnych projektów.







Wspólne projektowanie dla maksymalizacji osiągów

Zespoły inżynieryjne Ferrari z Maranello i HP z Barcelony ściśle współpracowały, testując różne technologie i materiały oklejania. Zastosowano innowacyjne techniki produkcji folii pokrywającej część bolidu Ferrari SF-25. Użyty materiał stanowi znaczący postęp w porównaniu z technologią zastosowaną w zeszłym roku — jest do 14% lżejszy, do 17% cieńszy i wykazuje wyższą odporność termicznąi od poprzedniej folii. Jest również wolny od PVC, w pełni nadaje się do recyklingu, a jego aplikacja odbywa się z użyciem najnowszej technologii lateksowej HP.

Obie firmy kontynuują współpracę i wciąż udoskonalają technologię oklejania bolidów, skupiając się na efektywności, wzornictwie i skracaniu czasu aplikacji folii.



Specjalne malowanie na Grand Prix Miami

Specjalny design przygotowany na majowy wyścig odzwierciedla rozwój partnerstwa i stojący za nim wspólny wysiłek. Po raz pierwszy w historii Scuderii, bolidy Ferrari SF-25 Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona otrzymały asymetryczne elementy graficzne. Elektryczny błękit HP pojawił się na przednich i tylnych skrzydłach, choć dominującym kolorem nadal pozostała czerwień Ferrari. Felgi pomalowano na biało, nadając całości nowoczesny i czysty wygląd, który oddaje innowacyjną wizję zespołu. Nowe malowanie nie jest tylko stylistyczną innowacją — to namacalna celebracja wspólnej ambicji: dwóch firm, dwóch wizji, połączonych technologią i kreatywnością, wspólnie przekraczających granice możliwości.



Tworzenie środowiska pracy przyszłości

Współpraca z HP zmienia także sposób działania Ferrari na torze i w Maranello. W fabryce i mobilnych biurach zespołu podczas mistrzostw świata Formuły 1 zainstalowano setki laptopów, monitorów, wydajnych stacji roboczych i drukarek HP. Dzięki charakteryzującej się wysoką wydajnością i intuicyjnością technologii, zwiększono efektywność pracy, produktywność i możliwości współpracy. Kooperacja HP i Ferrari jest doskonałym przykładem na to, jak technologia może ulepszyć codzienne doświadczenia zawodowe, promując większą satysfakcję i osiągi, a stała integracja rozwiązań HP w Ferrari tworzy pozytywne środowisko pracy, w którym ludzie mogą się dalej rozwijać.



W strefie kibica i na torze

Oprócz prezentacji specjalnego malowania, w strefie HP Experience na Wynwood Marketplace miały miejsce liczne aktywności, które pokazywały jak technologia HP wspiera Scuderię Ferrari oraz jak może wspomagać pracowników i firmy na całym świecie w osiąganiu większej satysfakcji z pracy. Kibice obecni na torze mogli zauważyć też, że kombinezony i kaski kierowców zostały zaprojektowane odpowiadając specjalnemu malowaniu przygotowanemu na wyścig w Miami.















