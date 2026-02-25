Seria Galaxy S26 - więcej, szybciej i łatwiej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje serię Galaxy S26, wyposażoną w najbardziej proaktywne i adaptacyjne rozwiązania Galaxy AI, zaprojektowane aby maksymalnie uprościć codzienne zadania, które wykonujemy z pomocą smartfonów. Od zarządzania planami i wyszukiwania informacji po rejestrowanie i edytowanie treści – seria Galaxy S26 redukuje liczbę kroków niezbędnych do wykonania każdej czynności. Debiutujące modele Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra to już trzecia generacja smartfonów Galaxy napędzana przez AI. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji wykonują złożone operacje w tle, pozwalając użytkownikom skupić się na wynikach, a nie na tym, jak działa technologia.







Czerpiąc z dekad innowacji Samsung w dziedzinie technologii wyświetlaczy, Galaxy S26 Ultra jako pierwszy smartfon oferuje ekran z funkcją Privacy Display, otwierając nową gamę wizualnych doświadczeń i podkreślając zaangażowanie firmy w ochronę prywatności. Galaxy S26 Ultra oferuje również dostosowany chipset i ulepszone zarządzanie ciepłem, które wspierają szybszą i wydajniejszą AI – a wszystko to w najsmuklejszym jak dotąd modelu Galaxy Ultra.



"Uważamy, że AI powinna wspierać użytkowników na co dzień, zaprojektowana tak, by działać konsekwentnie dla wszystkich i bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy" – powiedział TM Roh, Vice Chairman, CEO and Head of Samsung’s Device eXperience (DX) Division - "W serii Galaxy S26 skupiliśmy się na tym, by AI działała w sposób naturalny, wykonując dyskretnie zadania w tle, tak aby użytkownicy mogli skupić się na tym, co naprawdę ważne".



Wysoka wydajność dla codziennej wygody

Seria Galaxy S26 została zaprojektowana z myślą o całodziennej wydajności i wyposażona w najmocniejszy dedykowany chipset w historii Galaxy, napędzany dedykowanym chipsetem. Zaawansowane zarządzanie energią i temperaturą sprawia, że telefon świetnie radzi sobie z wymagającymi zadaniami, działając płynnie i niezawodnie wtedy, gdy najbardziej go potrzebujemy. Sercem modelu Galaxy S26 Ultra jest dedykowany procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 dla Galaxyz najlepszą wydajnością w swojej klasie. Znacząco zwiększona moc jednostek obliczeniowej, graficznej i neuronowej przekłada się na szybsze i płynniejsze działanie przez cały dzień. Wzrost wydajności procesora nawet o 19% oznacza, że Galaxy S26 Ultra reaguje szybciej i inteligentnie radzi sobie ze złożonymi zadaniami, nawet gdy jednocześnie uruchomionych jest wiele aplikacji. Poprawa wydajności procesora neuronowego o 39% zasila zawsze aktywne funkcje AI Galaxy, które działają płynnie, umożliwiając użytkownikom przechodzenie między zadaniami bez opóźnień i przerw. Wzrost wydajności procesora graficznego o 24% oznacza bogatszą grafikę i płynniejszą rozgrywkę.



Za utrzymanie wydajności odpowiada przeprojektowana komora chłodząca – materiał termoprzewodzący umieszczony wzdłuż boków procesora odprowadza ciepło z większej powierzchni, skuteczniej niż dotychczas. Lepsze chłodzenie zapewnia stabilne działanie nawet podczas najbardziej wymagających zadań – grania, wielozadaniowości czy nagrywania wideo. By sprostać całodziennemu użytkowaniu, Galaxy S26 Ultra ma też funkcję Superszybkiego Ładowania w wersji 3.0 (Super-Fast Charging 3.0), która pozwala osiągnąć nawet 75% poziomu nałądowania napełnienia baterii w zaledwie 30 minut, minimalizując czas oczekiwania.



Autorskie technologie wbudowane w procesor przekładają się również na lepszą jakość wyświetlania. Funkcja ProScaler poprawia skalowanie obrazu, wyostrzając tekst i drobne szczegóły, wygładzając jednocześnie tekstury, dzięki czemu zdjęcia i filmy są bogatsze i wyraźniejsze już na pierwszy rzut oka. Dodatkowo mobilna funkcja Digital Natural Image wprowadza bardziej subtelne i realistyczne kolory dzięki przetwarzaniu obrazu z czterokrotnie większą precyzją w porównaniu z poprzednią generacją.



Najlepszy z dotychczasowych aparatów Galaxy

Seria Galaxy S26 stawia na intuicyjną obsługę również z myślą o kreatywności i produktywności. Najlepszy dotąd system aparatów Galaxy łączy fotografowanie, edycję i udostępnianie treści w jednym płynnym procesie, dzięki czemu tworzenie staje się naturalne i proste, nawet bez profesjonalnych narzędzi, czy wiedzy technicznej. Jaśniejsze przysłony aparatów w Galaxy S26 Ultra wpuszczają więcej światła na matrycę, co przekłada się na wyraźniejsze zdjęcia z bogatszymi detalami w słabym oświetleniu, nawet po powiększeniu. Ulepszony tryb nocnego nagrywania (Nightography Video) zapewnia wyraźny i żywy obraz również w ciemniejszych warunkach, takich jak kameralny koncert, czy ognisko po zachodzie słońca. Nagrywanie wideo zyskało też dzięki udoskonalonej stabilizacji Super Steady z nową opcją blokady poziomej, która ułatwia spójne kadrowanie nawet na wyboistych trasach czy podczas dynamicznych ujęć.



Ulepszony układ AI ISP obejmuje teraz również aparat do selfie, zapewniając efekt naturalniejszych odcieni skóry i więcej szczegółów w mieszanym oświetleniu. Galaxy S26 Ultra jako pierwszy smartfon z rodziny Galaxy obsługuje nowy profesjonalny standard kodowania Advanced Professional Video, stworzony z myślą o wydajnej kompresji przy zachowaniu najwyższej jakości materiału. Dla twórców oznacza to praktycznie bezstratną jakość obrazu – nawet po wielokrotnej edycji. Edycja zdjęć i filmów jest równie łatwa i prosta dzięki narzędziom AI, wbudowanym w znane procesy, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko wprowadzać zmiany i uwolnić swoją kreatywność, nawet jeśli nie posiadają specjalistycznej wiedzy. Ulepszony pakiet Asystenta zdjęć (Photo Assist) pozwala wprowadzać zmiany za pomocą prostych komend – wystarczy opisać, jaki efekt chcemy osiągnąć. Można zmienić scenerię z dziennej na nocną, dodać nowe obiekty do kadru czy przywrócić brakujące elementy, jak odgryziony kawałek ciasta. Nowa funkcja AI Galaxy umożliwia też modyfikowanie ubrań na zdjęciach, pozwalając np. usunąć plamy z ubrań. Wszystkie zmiany można teraz wprowadzać stopniowo, przeglądać krok po kroku oraz swobodnie dostosowywać lub cofać, co sprawia, że edycja staje się procesem elastycznym, a nie jednostronnym.



Pakiet Kreatywne Studio (Creative Studio) idzie o krok dalej, łącząc tworzenie i personalizację w jednej przestrzeni – tak, by inspirację można było wcielić w życie od razu. Wystarczy szkic, zdjęcie lub krótki opis, by szybko przekształcić pomysł w gotowy efekt wizualny: naklejkę, zaproszenie czy spersonalizowaną tapetę, a następnie dopracować go i udostępnić, nie przerywając procesu twórczego. Seria Galaxy S26 upraszcza również częste zadania dzięki narzędziom opartym na AI, takim jak Skaner Dokumentów, który usuwa zniekształcenia i niedoskonałości, na przykład zagięcia lub odciski palców, pozwalając natychmiast uzyskać czyste obrazy. Wiele obrazów można automatycznie umieścić w jednym pliku PDF, co ułatwia digitalizację paragonów, formularzy lub notatek.



Inteligentna pomoc na co dzień z Galaxy AI

Seria Galaxy S26 została zaprojektowana tak, by często używane funkcje były proste i przyjazne dla użytkownika, a Galaxy AI skracała liczbę kroków między zamiarem a działaniem. Działa ona aktywniej i płynniej na rzecz użytkownika w oparciu o kontekst, dając potrzebne wsparcie w odpowiednim momencie i automatyzując zadania przy minimalnym nakładzie czynności. Ponieważ technologia pozostaje w tle i wykonuje zadania, użytkownicy mogą skupić się na wynikach.



Dzięki funkcji Now Nudge użytkownik otrzymuje aktualne i trafne sugestie, które pomagają mu utrzymać rytm pracy bez rozpraszania uwagi. Jeśli znajomy poprosi o zdjęcia z ostatniej podróży, Galaxy S26 automatycznie zasugeruje obrazy z galerii, eliminując konieczność przeszukiwania albumów lub przełączania się między aplikacjami. Po otrzymaniu wiadomości o spotkaniu Galaxy S26 może rozpoznać powiązane wpisy w Kalendarzu i sprawdzić, czy nie ma konfliktów. W serii Galaxy S26 funkcja Now Brief stała się bardziej proaktywna i spersonalizowana. Ten widżet rekomenduje np. playlisty do ćwiczeń i wyświetla aktualne przypomnienia o ważnych wydarzeniach w oparciu o kontekst osobisty. Wyszukiwanie informacji jest również łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Funkcja Circle to Search with Google w serii Galaxy S26 została ulepszona dzięki rozszerzonemu rozpoznawaniu wielu obiektów, dzięki czemu użytkownicy mogą teraz dokładniej przeglądać wiele części obrazu jednocześnie. Jeśli użytkownik zauważy styl odzieży, który mu się podoba, funkcja ta identyfikuje wszystko, od kurtki po buty, w jednym wyszukiwaniu.



Seria Galaxy S26 integruje wybór agentów, w tym Bixby, Gemini i Perplexity. Po ich skonfigurowaniu zadania można wykonać jednym naciśnięciem przycisku lub poleceniem głosowym. Galaxy S26 może również wykonywać wieloetapowe zadania w tle, usprawniając proces w imieniu użytkownika. Na przykład, dzięki Gemini rezerwacja taksówki jest teraz dużo prostsza.Agenci AI obsługują zadania, takie jak wyszukiwanie, koordynowanie działań między aplikacjami i kontrolowanie ustawień urządzenia poprzez naturalną interakcję. Te proaktywne, spersonalizowane i adaptacyjne funkcje stanowią podstawę dla bardziej aktywnych doświadczeń związanych z AI, przygotowując grunt pod to, by urządzenia Galaxy stały się zaufanymi towarzyszami, którzy rozumieją i przewidują potrzeby użytkowników.



Bezpieczeństwo w erze sztucznej inteligencji

Wraz z coraz większą personalizacją doświadczeń mobilnych dzięki AI ochrona prywatności użytkowników staje się jeszcze ważniejsza. W przypadku serii Galaxy S26 Samsung wbudowuje zabezpieczenia w każdą warstwę, zapewniając bezpieczeństwo osobistych danych, a jednocześnie dając użytkownikom przejrzystość i kontrolę nad sposobem ich wykorzystywania. Galaxy S26 Ultra wprowadza prywatność na poziomie pikseli dzięki pierwszemu w branży mobilnej ekranowi z funkcją Privacy Display, przełomowej technologii wyświetlania, która zasadniczo zmienia sposób ochrony prywatności w smartfonie. Zaprojektowana z myślą o codziennych sytuacjach, takich jak transport publiczny, kawiarnie i środowiska wspólne, funkcja ta wykracza poza wszystko, co było dotychczas dostępne w urządzeniach mobilnych – sprzęt i oprogramowanie współpracują ze sobą, chroniąc prywatność bez pogorszenia jakości obrazu.



Kontrolując sposób rozpraszania światła przez piksele, funkcja zapewnia użytkownikowi wyraźny, jasny i komfortowy obraz podczas codziennego użytkowania, jednocześnie ograniczając widoczność dla innych osób. W przeciwieństwie do tradycyjnych folii chroniących prywatność, zintegrowana funkcja Privacy Display w Galaxy zachowuje pełną jakość obrazu ze wszystkich kierunków, gdy jest wyłączona, a po włączeniu ogranicza widoczność dla innych osób patrzących pod kątem, nawet podczas przełączania między orientacją pionową a poziomą. Użytkownik może wybrać moment aktywacji funkcji, na przykład podczas wprowadzania kodów PIN i haseł lub otwierania wybranych aplikacji, oraz dostosować poziomy prywatności w zależności od sytuacji. Funkcja Partial Screen Privacy inteligentnie ogranicza widoczność wyskakujących powiadomień, a funkcja Maximum Privacy Protection dodatkowo zasłania widok z boku, zapewniając większą dyskrecję, a wszystko to przy minimalnym wpływie na zużycie energii.



Seria Galaxy S26 oferuje również inteligentniejsze zabezpieczenia oprogramowania, które działają w tle. Funkcja Call Screening[xx] z AI wykrywa nieznanych rozmówców i podsumowuje ich intencje, ułatwiając bezpieczne zarządzanie połączeniami. Funkcja Privacy Alerts wykorzystuje uczenie maszynowe, by powiadamiać użytkowników w czasie rzeczywistym, gdy aplikacje z uprawnieniami administratora urządzenia próbują uzyskać niepotrzebny dostęp do poufnych danych, takich jak dokładna lokalizacja, rejestry połączeń lub kontakty. Alarmy te pomagają szybko dowiedzieć się, kiedy aplikacje próbują uzyskać głębszy dostęp, dzięki czemu użytkownicy mogą zarządzać uprawnieniami zachowując większą przejrzystość i kontrolę. Album Prywatny wbudowany bezpośrednio w Galerię, pozwala łatwo ukrywać wybrane zdjęcia i filmy bez tworzenia oddzielnego folderu lub logowania się na Koncie Samsung. By wyprzedzać pojawiające się zagrożenia, Galaxy S26 rozszerza również innowacje Samsung w zakresie kryptografii postkwantowej (PQC) na krytyczne procesy systemowe, w tym weryfikację oprogramowania i ochronę oprogramowania sprzętowego, wzmacniając integralność urządzenia na przyszłość. Nowe aktualizacje platformy bezpieczeństwa Knox Matrix jeszcze bardziej wzmacniają ochronę połączonych urządzeń Galaxy, dodając szyfrowanie typu end-to-end z obsługą PQC dla bezpośrednich transferów, takich jak przenoszenie danych z kart eSIM, oraz zapewniając lepszy wgląd w stan aktualizacji oprogramowania sprzętowego w całym ekosystemie dzięki funkcji Stan Bezpieczeństwa Urządzeń (Security Status of Your Devices).



Funkcje te są obsługiwane przez wielowarstwową platformę bezpieczeństwa Samsung Knox, która chroni urządzenia Galaxy już na poziomie chipów. W przypadku Galaxy AI wbudowanej w urządzenie, Personal Data Engine umożliwia spersonalizowaną, dostosowaną do kontekstu interakcję z AI. By utrzymać bezpieczeństwo tego procesu, Knox Enhanced Encrypted Protection szyfruje dane każdej aplikacji, a Knox Vault dodaje fizyczną warstwę ochrony, która izoluje poufne dane wewnątrz własnego bezpiecznego sprzętu. W połączeniu z ustawieniami, które pozwalają użytkownikom wybierać sposób działania funkcji AI, Galaxy S26 łączy sprzęt i oprogramowanie, by zapewnić kompleksowe, systemowe podejście mające na celu ochronę prywatnych danych. Aktualizacje te są oparte na istniejącym portfolio zabezpieczeń i prywatności Galaxy, które obejmuje funkcje Automatyczna Blokada (Auto Blocker), Ochrona Antykradzieżowa (Theft Protection), Prywatne Udostępnianie (Private Sharing), Bezpieczna Wi-Fi (Secure Wi-Fi) i inne. Te warstwy ochrony zostały zaprojektowane, by zapewnić użytkownikom większą przejrzystość, wybór i kontrolę dzięki ciągłym innowacjom Samsung w sferze bezpieczeństwa mobilnego w epoce AI. Dzięki siedmioletnim aktualizacjom zabezpieczeń Galaxy S26 pomaga utrzymać odporność tych warstw w miarę upływu czasu, zapewniając dłuższe i pewniejsze użytkowanie przez wiele lat.



Łatwość obsługi smartfonu Galaxy S26 pozostaje niezmienna, nawet gdy jest on poza zasięgiem. Naturalnym dopełnieniem smartfonów Galaxy S26 jest nowa seria słuchawek dousznych Galaxy Buds4, która rozszerza codzienne doświadczenia poza ekran, ciesząc bogatym i wciągającym dźwiękiem hi-fi. Po sparowaniu Galaxy S26 z Galaxy Buds4 interakcje można kontynuować w naturalny sposób w chwilach, gdy obsługa z użyciem rąk jest niemożliwa. Można aktywować agentów AI głosem, zarządzać połączeniami ze słuchawek Buds4 Pro prostymi poruszeniami głowy i pozostawać w kontakcie bez przerywania pracy.



Dostępność

Smartfony Galaxy S26 Ultra, S26+ i S26 będą dostępne w przedsprzedaży od 25 lutego. Seria Galaxy S26 charakteryzuje się stylistyką ujednoliconą we wszystkich modelach, ze wspólnymi opcjami kolorystycznymi, takimi jak kobaltowy fiolet, biel, czerń i błękit, a także dostępnymi wyłącznie w sprzedaży internetowej odcieniami różowe złoto i srebrny.



Dla dodatkowego spokoju ducha, Samsung Care+ oferuje kompleksową ochronę dostosowaną do potrzeb użytkowników, w tym szybkie naprawy w razie przypadkowych uszkodzeń, przedłużoną gwarancję oraz certyfikowaną pomoc ekspertów dostępną zarówno w kraju, jak i za granicą. Zapewnia to płynny styl życia i długotrwałą ochronę, która zabezpiecza wartość urządzeń Galaxy.

































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG