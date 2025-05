Seria HONOR 400 wprowadza przełomową funkcję AI Image to Video

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Seria HONOR 400 zadebiutuje 22 maja 2025 roku, wprowadzając rewolucyjną funkcję AI: Image to Video, opracowaną przy użyciu technologii Google Cloud. To znaczący krok naprzód w tworzeniu treści wizualnych na urządzeniach mobilnych. Funkcja AI Image to Video umożliwia użytkownikom odkrywanie nowych możliwości w ich zdjęciach poprzez generowanie angażujących filmów. Przekształcaj statyczne obrazy – od zdjęć z życia codziennego i dzieł sztuki wygenerowanych przez AI po cenne stare fotografie – w przyciągające uwagę 5-sekundowe krótkie filmy i ruchome zdjęcia, idealne do udostępnienia w mediach społecznościowych zarówno dla użytkowników Androida, jak i iOS. Dzięki flagowym funkcjom opartym na sztucznej inteligencji oraz zaawansowanym możliwościom przetwarzania obrazu, seria HONOR 400 dąży do bycia najlepszym telefonem z aparatem AI w swoim segmencie cenowym.







Funkcja AI Image to Video stanowi kluczowy element możliwości przetwarzania obrazu przez AI w urządzeniach HONOR, pozwalając użytkownikom na płynne generowanie filmów bezpośrednio w lokalnej galerii zdjęć, bez konieczności korzystania z aplikacji firm trzecich. To rozwiązanie zapewnia niespotykaną wygodę i swobodę twórczą.













źródło: Info Prasowe - HONOR