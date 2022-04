Seria Xiaomi 12 – wielka premiera

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na rynek wchodzą trzy nowe flagowe smartfony: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 i Xiaomi 12X. Jak zwykle Xiaomi przyszykowało na premierę ciekawe promocje. Seria Xiaomi 12 umożliwia użytkownikom nagrywanie studyjnej jakości ujęć bez względu na scenariusz, czy trudne warunki oświetleniowe. Wszystkie trzy telefony mają po trzy aparaty fotograficzne klasy pro z potężnym, szerokokątnym aparatem głównym 50 MP, z możliwością nagrywania wideo w rozdzielczości 8K (dostępne w Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12). Xiaomi 12 Pro wyróżnia się najnowocześniejszą potrójną matrycą 50 MP, która wykorzystuje nowy główny sensor Sony IMX707. Czujnik ten jest w stanie wychwycić duże ilości światła i zapewnia zaawansowane możliwości obrazowania z szybszym ustawianiem ostrości i większą dokładnością kolorów. Xiaomi 12 i Xiaomi 12X mają ultraszerokokątną kamerę 13 MP oraz kamerę telemacro 5 MP.







Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 otrzymały również zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Te innowacje ułatwiają nagrywanie nawet przy słabym oświetleniu lub ruchomych obiektach. Xiaomi ProFocus identyfikuje i śledzi obiekty, zapobiegając rozmyciu lub nieostrości zdjęć poruszających się lub zasłoniętych obiektów. Udoskonalenia obejmują również funkcje automatycznego ustawiania ostrości na oczy i twarze. Funkcja Ultra Night Video wykorzystuje autorskie algorytmy Xiaomi do nagrywania wideo nawet przy bardzo słabym oświetleniu.



Flagowe przetwarzanie, wydajność i energooszczędność

Seria Xiaomi 12 wykorzystuje zaawansowane procesory Qualcomm Snapdragon. Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 mogą pochwalić się procesorem Snapdragon 8 Gen 1 - najbardziej zaawansowaną platformą mobilną firmy Qualcomm. Zbudowany w procesie technologicznym 4 nm, procesor ten zwiększa również możliwości renderowania grafiki przez GPU o 30% i wydajność energetyczną o 25% w porównaniu z poprzednią generacją.



Z kolei Xiaomi 12X jest napędzany przez flagowy procesor 5G - Snapdragon 870. Wszystkie trzy urządzenia są wyposażone w pamięć UFS 3.1 oraz LPDDR5 RAM, co pozwala na uzyskanie prędkości transferu danych do 6400 Mbps. Serię Xiaomi 12 wyposażono w wydajny system chłodzenia i wiele warstw grafitu, aby zapewnić wiodącą zdolność chłodzenia.



Rozrywka na poziomie

Wszystkie trzy urządzenia mają wyświetlacze AMOLED Dot Display, ocenione przez serwis DisplayMate na A+. Wyświetlacz jest wyposażony w odporne na zarysowania szkło Corning Gorilla Glass Victus i obsługuje Dolby Vision. Seria Xiaomi 12 obsługuje również HDR 10+. Xiaomi 12 Pro ma również certyfikat SGS Eye Care. Bardzo energooszczędny, 6,73-calowy wyświetlacz WQHD+ w Xiaomi 12 Pro wykorzystuje technologię AdaptiveSync Pro do płynnej regulacji odświeżania (od 1 Hz do 120 Hz w zależności od treści).



Xiaomi 12 i Xiaomi 12X to jak dotąd najbardziej kolorowe wyświetlacze smartfonów Xiaomi, wyświetlają ponad 68 miliardów kolorów na 6,28-calowych wyświetlaczach Full HD+. Oba urządzenia są wyposażone są w technologią AdaptiveSync, który zapewnia wysoką rozdzielczość i świetny obraz.



Seria Xiaomi 12 jest wyposażona w technologię Harman Kardon oraz Dolby Atmos. Xiaomi 12 Pro ma aż cztery głośniki: dwa wysokotonowe i dwa niskotonowe. Xiaomi 12 i Xiaomi 12X zapewniają zrównoważony dźwięk stereo, idealny do wciągającej gry lub oglądania filmów.



Seria Xiaomi 12 korzysta z systemu MIUI 13, który został opublikowany na początku tego roku. Aktualizacja obejmuje szybszy transfer danych, wyższą wydajność procesów w tle, inteligentniejsze przetwarzanie i dłuższy czas pracy na baterii. Nowe funkcje w uaktualnionej wersji to m.in. opracowana przez Xiaomi technologia Liquid Storage, Atomized Memory, Focused Algorithms i Smart Balance.



Ładowanie na sterydach

Xiaomi 12 Pro ma funkcję ultraszybkiego ładowania 120 W (HyperCharge). Bateria o pojemności 4600 mAh ładuje się w pełni w zaledwie 18 minut w trybie Boost.



Xiaomi 12 i Xiaomi 12X mieszczą baterie o pojemnościach 4500 mAh. Oba urządzenia obsługują przewodowe ładowanie 67 W. Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 znajdziemy dodatkowo ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W oraz ładowanie wsteczne o mocy 10W.



Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12 wykorzystują Xiaomi AdaptiveCharge, inteligentny algorytm ładowania, który uczy się i dostosowuje do nawyków związanych z ładowaniem, co wydłuża żywotność baterii.



Flagowe możliwości w pięknej obudowie

Wszystkie smartfony Xiaomi z serii 12 wygodnie mieszczą się w dłoni. 6,73-calowy wyświetlacz Xiaomi 12 Pro jest zamknięty w eleganckiej obudowie z zaokrągleniami. Natomiast 6,28-calowy wyświetlacz Xiaomi 12 i Xiaomi 12X mierzy zaledwie 69,9 mm szerokości3. Wszystkie trzy urządzenia są dostępne w kolorach szarym, fioletowym i niebieskim.



Usługa Ekran Premium

Wszystkie telefony Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12X mogą korzystać z bezpłatnej usługi wymiany ekranu w ciągu 6 miesięcy (180 dni) od daty zakupu.



Dostępność i ceny

Regularna sprzedaż smartfonów z linii Xiaomi 12 rusza 11 kwietnia 2022 r.





Źródło: Info Prasowe / Xiaomi

W przedsprzedaży będą dostępne smartfony Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12. Przedsprzedaż zaczyna się 31 marca o godz. 19:00 i potrwa do 10 kwietnia lub wyczerpania zapasów.Oferta przedsprzedażowa dostępna będzie w sklepach stacjonarnych Xiaomi Store, online, u operatorów (Orange, Play, Plus, T-Mobile) oraz w dobrych sieciach handlowych: Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom, Techwish, Allegro. Dostępność w poszczególnych punktach sprzedaży może się różnić.Na klientów kupujących nowe smartfony w przedsprzedaży czeka w zestawie najnowszy smartwatcho wartości 1049 PLN!Zegarek Xiaomi Watch S1 ma klasyczny wygląd, szafirowe szkło i ramkę ze stali nierdzewnej, w której umieszczono 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED. Jak przystało na zegarek sportowy jest wodoodporny (do 5 ATM), pozwala na wykonywanie rozmów telefonicznych dzięki połączeniu Bluetooth ze smartfonem oraz umożliwia zbliżeniowe płatności Mastercard.Dzięki 117 trybom fitness, w tym 19 trybom profesjonalnym do wyboru, zegarek Xiaomi Watch S1 może automatycznie włączyć się, gdy wykryje chodzenie i bieganie, zarówno na zewnątrz, jak i na bieżni. Jest kompatybilny z aplikacjami Strava i Apple Health, a także oferuje ulepszone funkcje śledzenia stanu zdrowia.