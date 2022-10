Seria Xiaomi 12T odblokowuje nowy poziom kreatywności

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi zaprezentowało dziś swoje najnowsze flagowe smartfony z serii Xiaomi 12T. Modele Xiaomi 12T Pro i Xiaomi 12T są wyposażone w nowy system obrazowania, przygotowany specjalnie dla osób poszukujących kreatywnych sposobów tworzenia treści. Oba flagowce z serii Xiaomi 12T są wyposażone w wysokiej klasy aparaty fotograficzne. Matryca w Xiaomi 12T Pro o rozdzielczości aż 200 MP gwarantuje niesamowite efekty. Zaawansowane, firmowe algorytmy obrazowania zapewniają szybkie ustawianie ostrości, doskonałe zdjęcia o wysokiej jasności i perfekcyjne kadry w nocy. Te cechy, wraz z szeregiem innych optymalizacji, pozwalają na uchwycenie drobnych szczegółów nawet w słabym oświetleniu i podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów – bez utraty ostrości.







Aparat Xiaomi 12T Pro ma dwukrotny zoom wbudowany bezpośrednio w sensor, przez co potrafi wykorzystać możliwości dużej matrycy 1/1,22 cala przy fotografii portretowej. Dzięki funkcjom Xiaomi ProCut i Ultra Burst, ułatwiającym kadrowanie, pomaga w tworzeniu ujęć o profesjonalnym wyglądzie. Xiaomi 12T Pro obsługuje również wideo w pełnej rozdzielczości 8K (7680 x 4320 px).



Xiaomi 12T ma potrójny układ aparatów: główny aparat o rozdzielczości 108 MP, ultraszerokokątny aparat o rozdzielczości 8 MP oraz aparat makro o rozdzielczości 2 MP. System szczególnie dobrze radzi sobie w trudnych warunkach oświetleniowych, gwarantując ostre i wyraźne zdjęcia.



Mega wydajność dla najlepszych doświadczeń

Xiaomi 12T Pro jest wyposażony w najlepszy obecnie procesor Snapdragon 8+, wyprodukowany w procesie produkcyjnym 4 nm przez TSMC. To znacząco zwiększa wydajność CPU i GPU, odpowiednio o 16.7% i 11%, a także zmniejsza zużycie energii o 33% i 30% względem poprzednika.1 System rozpraszania ciepła składa się z komory parowej większej o 65% i z większym o 125% pokryciem materiałem termicznym niż w ubiegłorocznym modelu Xiaomi 11T Pro. Xiaomi 12T Pro ma więc świetną wydajność energetyczną, a jego użytkownicy nie muszą martwić się przegrzewaniem urządzenia.



Z kolei Xiaomi 12T został wyposażony w czołowy chipset MediaTek Dimensity 8100-Ultra, który jest zbudowany w procesie produkcyjnym 5 nm (TSMC). Układ został w pełni zmodernizowany dzięki całkowicie nowej strukturze GPU. Ma większą wydajność i efektywność energetyczną nawet o 30% w porównaniu z poprzednikiem. Wyższa częstotliwość zegara i większa ilość pamięci podręcznej i pamięci masowej1, zapewniają niezakłóconą i płynną pracę.



Mega bateria dla mega momentów

Oba smartfony mają duże baterie o pojemności 5000 mAh, gwarantujące 13.5 godziny pracy na włączonym ekranie2. Dzięki wsparciu ultraszybkiego ładowania 120 W HyperCharge, można je naładować do 100% w zaledwie 19 minut. Dodatkowo, dzięki funkcji Xiaomi AdaptiveCharge, urządzenia uczą się codziennych nawyków ładowania użytkownika, aby zoptymalizować długoterminową kondycję baterii.



Piękny wyświetlacz i piękny design

6.67-calowy wyświetlacz CrystalRes AMOLED serii Xiaomi 12T to dzieło sztuki. W obu modelach znalazł się doskonale zaprojektowany wyświetlacz z rozdzielczością 1220p i ponad 68 miliardami kolorów, łączący wysoką jasność, bogate w kolory szczegóły i wydajność energetyczną. Jest również wzbogacony o inteligentne funkcje, takie jak AdaptiveSync, która dynamicznie dostosowuje częstotliwość odświeżania w zależności od oglądanych treści. Tryb Adaptive Reading zmniejsza ilość emitowanego niebieskiego światła, aby poprawić komfort oczu.



Seria Xiaomi 12T posiada charakterystyczne elementy wzornictwa premium. Zakrzywiony, matowy tylny panel to mniej odcisków palców na obudowie i ułatwione trzymanie w dłoni. Oba smartfony są oferowane w 2 kolorach: czarnym i niebieskim.



Ceny i dostępność

Smartfony będą dostępne w następujących wariantach i sugerowanych cenach detalicznych:

• Xiaomi 12T 8 GB + 128 GB – 2799 PLN

• Xiaomi 12T 8 GB + 256 GB – 2999 PLN

• Xiaomi 12T Pro 8 GB + 256 GB – 3799 PLN

• Xiaomi 12T Pro 12 GB + 256 GB – 3999 PLN



Promocja

Xiaomi przygotowało dla wszystkich promocję na nowe smartfony. Do urządzeń kupionych w dniach 4.10-12.10.2022 będzie dołączony odkurzacz Vacuum Mop2 Lite5, a dodatkowo smartfony będą objęte 12-miesięczną ochroną ekranu (wymiana za darmo przy stłuczeniu). Na użytkowników czeka również trzymiesięczny, darmowy abonament YouTube Premium.



Objęte promocją smartfony z serii Xiaomi 12T będą dostępne w Polsce w salonach Xiaomi Store, online na mi-home.pl, mimarkt.pl oraz mi-store.pl i u partnerów rynkowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Techwish, X-Kom oraz u operatorów: Play, Orange i T-Mobile.



















Źródło: Info Prasowe / Xiaomi