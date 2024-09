Sharp A201U - projektor LCD z laserowym źródłem światła RB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe zapowiada wprowadzenie na rynek kolejnego projektora instalacyjnego pod marką Sharp. Nowy model Sharp A201U jest jedynym na rynku projektorem LCD, w którym źródło światła stanowi laser RB. Oferuje bardzo wysoką jasność, kompaktową konstrukcję oraz cichą i energooszczędną pracę. Idealne scenariusze zastosowań obejmują: audytoria korporacyjne, uniwersytety, muzea oraz mapping immersyjny. Dzięki pokryciu praktycznie całej przestrzeni barw DCI-P3, Sharp A201U oferuje najszerszą przestrzeń barw pośród projektorów LCD w branży i jest jedynym projektorem LCD na rynku, który wykorzystuje laserowe źródło światła RB. Sharp A201U generuje obraz o maksymalnej jasności 20 000 Lm, rozdzielczości WUXGA i bazuje na technologii LCD – wszystko to sprawia, że wyświetla obraz o niezwykle jasnych i realistycznych kolorach.







Natomiast zastosowanie dodatkowego czerwonego lasera, umożliwia wyświetlanie bardzo żywych odcieni czerwieni. Sharp A201U jest wyposażony w najnowszy, uszczelniony i bezfiltrowy mechanizm optyczny o stopniu ochrony IP5X, zabezpieczony nawet przed najdrobniejszymi cząsteczkami pyłu. Doskonała odporność i wydajność gwarantuje długotrwałe wyświetlanie jasnych kolorów. Użytkownicy mogą korzystać z wielu opcjonalnych obiektywów z oferty Sharp/NEC i kompatybilności ze starszymi obiektywami z serii NEC PA.



Sharp A201U ma również niezwykłe możliwości wspierające najbardziej wymagające instalacje: imponujące funkcje pracy praktycznie w każdej pozycji, zaawansowaną regulację geometryczną, tryb obraz w obrazie, opcję automatycznego stackingu oraz łączenia krawędzi w oparciu o pomiary kamerą. Uproszczona instalacja jest zapewniona dzięki interfejsowi HDBaseT-out, który umożliwia łańcuchowe podłączenie wielu projektorów za pomocą kabli sieciowych do jednego źródła. Model ten posiada również wsparcie ProAssist, co ułatwia konfigurację projektora i korygowanie ustawień systemowych. Regulacja obrazu, regulacja obiektywu, korekcja geometryczna, opcje łączenia krawędzi, regulacja jednorodności kolorów i balansu bieli oraz automatyczna regulacja dwóch projektorów za pomocą kamery - wszystkimi tymi ustawieniami i nie tylko, można łatwo zarządzać za pomocą darmowego oprogramowania ProAssist.



Projektor instalacyjny Sharp A201U będzie dostępny na polskim rynku od grudnia 2024 roku.











źródło: Info Prasowe - Sharp