Sharp Europe przejmuje firmę Apsia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Europe ogłosił dziś przejęcie Apsia, francuskiej firmy specjalizującej się w transformacji cyfrowej i integracji z chmurą. Podpisana umowa jest efektem dalszej ekspansji Sharp IT Services w Europie. Apsia, która w 2022 roku wygenerowała ponad 22.5 mln euro przychodu i zatrudnia ponad 150 pracowników, oferuje szeroki zakres usług w zakresie Cloud ERP, Cloud CRM, Cybersecurity, Data/IA i Cloud Analytics, a także programów konsultingowych i wdrożeniowych. Strategiczna inwestycja wzmacnia pozycję firmy Sharp jako dostawcy usług IT w całej Europie, po znaczących inwestycjach w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii w ciągu ostatnich kilku lat oraz silnym wzroście organicznym.







Apsia wniesie do firmy Sharp rozszerzoną wiedzę techniczną i wzmocni jej rolę jako zaufanego partnera w zakresie wdrażania IT dla małych, średnich oraz dużych firm i organizacji. Apsia będzie nadal działać pod własną marką na rynku francuskim. Sharp Europe obsługuje klientów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, a także z sektora edukacji i administracji publicznej, oferując portfolio obejmujące drukarki wielofunkcyjne, inne zaawansowane technologie i platformy ułatwiające współpracę, a także usługi IT.



To przejęcie jest kluczowym krokiem strategicznym dla Sharp Europe, ponieważ nadal rozszerzamy i wzmacniamy naszą obecność rynkową oraz ofertę usług IT w regionie. Podobnie jak Sharp, Apsia stawia klienta w centrum swoich priorytetów, co jest zgodne z naszymi planami dostosowywania się do zmieniających się potrzeb obecnych i przyszłych klientów – komentuje Yoichi Tomota, President of Sharp Electronics Europe.



Sharp Europe jest częścią Sharp Corporation, globalnej firmy technologicznej zatrudniającej ponad 42000 osób na całym świecie i będącej ekspertem zarówno w dziedzinie innowacji dla firm, jak i indywidualnych konsumentów.











źródło: Info Prasowe - Sharp