Sharp MX-B428W - nowość w portfolio urządzeń A4 mono

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Europe ogłosił wprowadzenie na rynek nowego urządzenia wielofunkcyjnego A4 mono MX-B428W. Drukarka została zaprojektowana z myślą o ułatwieniu i optymalizacji działań i zwiększeniu bezpieczeństwa w trakcie codziennych zadań drukowania i skanowania w hybrydowych miejscach pracy. Wysoka wydajność i jakość wydruków, łatwa obsługa, integracja z chmurą oraz skuteczne zabezpieczenie danych to główne cechy tego modelu. Wraz ze wzrostem stopnia złożoności współczesnych biur oraz rozproszeniem zespołów działających w różnych lokalizacjach zdalnych, działy IT stoją przed coraz większym wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa i produktywności urządzeń biurowych. Model MX-B428W łączy wysoką wydajność z praktycznymi funkcjami zarządzania przepływem zadań, umożliwiając użytkownikom szybszą i bardziej efektywną pracę.







Najważniejsze zalety modelu MX-B428W to:

• Duża wydajność: prędkość druku 40 stron na minutę (A4) w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi.

• Przyjazna dla użytkownika obsługa: nowy 4,3-calowy dotykowy ekran LCD z trybem Easy UI oraz nową funkcją podglądu pomagającą zmniejszyć liczbę błędów i ponownych wydruków (funkcja podglądu wymaga opcjonalnego dysku ISD).

• Bardziej wydajne funkcje skanowania: jednoprzebiegowy podajnik dokumentów DSPF o pojemności 50 arkuszy, skanowanie z prędkością do 46/92 oryginałów na minutę (jednostronnie/dwustronnie) z sygnalizacją statusu przy pomocy wskaźnika oraz opcjonalne skanowanie dokumentów z możliwością przeszukiwania tekstowego.

• Integracja z chmurą: łatwy dostęp do usług chmurowych i łączność wspierająca współpracę opartą na chmurze.

• Mobilna i elastyczna łączność: standardowa obsługa bezprzewodowej sieci LAN oraz wsparcie dla druku mobilnego, w tym logowanie z wykorzystaniem tagów NFC, wsparcie dla kodów QR oraz aplikacje mobilne/wtyczki Sharp (do niektórych funkcji wymagane najnowsze oprogramowanie systemowe).

• Solidne zabezpieczenia: Trusted Platform Module (TPM) jako standard oraz funkcje takie jak skuteczne nadpisywanie danych, weryfikacja certyfikatów SSL, uwierzytelnianie użytkownika/drukarki oraz funkcja dzienników audytowych.



Model MX-B428W, jest już dostępny w sprzedaży w Polsce w sieci partnerskiej Sharp.





























źródło: Info Prasowe / SHARP