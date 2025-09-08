Sharp prezentuje nową erę domowej rozrywki i e-mobilności

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na targach IFA 2025 w Berlinie Sharp udowadnia, że innowacyjna technologia i atrakcyjna cena mogą iść w parze. Podczas wydarzenia firma prezentuje najnowsze rozwiązania z obszaru rozrywki domowej oraz zrównoważonej mobilności. Portfolio obejmuje nowoczesne telewizory MiniLED, QLED i Micro LED, nową generację soundbarów, powrót na rynek gramofonów oraz szeroką gamę rowerów elektrycznych. Sharp stawia na najwyższą jakość w rozsądnej cenie. Nowa linia telewizorów MiniLED oferuje obraz na poziomie dotąd zarezerwowanym dla modeli premium, teraz dostępny już za mniej niż 500 euro. Dzięki setkom precyzyjnie sterowanych punktów podświetlenia obrazy zachwycają głęboką czernią i wyjątkową jasnością, a każdy detal – od cienia o zmierzchu po blask słońca – wygląda realistycznie i żywo.







Prawdziwą atrakcją stoiska jest 136-calowy ekran Micro LED, który udowadnia, że imponująca jakość obrazu możliwa jest także w tak dużych formatach. Nowa seria JP (50”, 55”, 65” i 75”) z systemem Google TV, dźwiękiem Harman/Kardon i elegancką podstawą centralną trafi do sprzedaży pod koniec 2025 roku.





Audio: od nagradzanych soundbarów po powrót gramofonu

Oferta audio to prawdziwa gratka dla miłośników kina domowego i muzyki:

• 6 nowych soundbarów, w tym najtańsze na rynku modele z Dolby Atmos oraz ultracienki soundbar o wysokości zaledwie 3.6 cm.

• Soundbar Q 5.1.2 stworzony we współpracy z ekspertami akustyki Devialet, nagrodzony tytułem EISA SOUNDBAR SYSTEM 2025–2026 dostępny w Polsce w cenie 2499 PLN.

• Gramofon RP-TT100 – stylowy powrót Sharpa na rynek winyli. W pełni automatyczny model z ramieniem oferującym funkcje przewijania i powtarzania, aluminiowym talerzem, wkładką Audio-Technica oraz nowoczesnymi opcjami łączności (Bluetooth 5.3, USB-C). Cena: 899 PLN.



Ceny detaliczne soundbarów w Polsce:

• Sharp HT-SB123 – 299 PLN

• Sharp HS-SB146 – 349 PLN

• Sharp HT-SB304 – 599 PLN

• Sharp HT-SBW123 – 549 PLN

• Sharp HT-SBW312 – 799 PLN

• Sharp HT-SBW320 – 999 PLN





Na IFA firma pokaże także nową funkcję Automatic Safety Alerts (ASA) – system ostrzegania, który zwiększa bezpieczeństwo użytkowników, informując o zagrożeniach w czasie rzeczywistym.





E-Mobility: zrównoważony transport dla każdego

Sharp rozszerza swoje portfolio także o obszar mobilności. Na stoisku w Berlinie prezentowane są nowe rowery elektryczne: od miejskich i składanych modeli, przez fat bike’i, SUV e-bikes i trójkołowce, po rowery młodzieżowe i micro bikes. Wszystkie wpisują się w globalną strategię firmy wspierającą ochronę środowiska i promującą ekologiczne alternatywy transportowe.



Partnerstwa i innowacje

Sharp współpracuje z czołowymi partnerami, by dostarczać klientom najlepsze doświadczenia:

• Google, Roku i TiVo w obszarze systemów operacyjnych,

• Devialet w audio,

• Tuya w rozwiązaniach smart home,

• Open Droids w robotyce i sztucznej inteligencji.



























