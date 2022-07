Siedem rekordów świata na KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KFA2 z dumą ogłasza, że ​​dzięki karcie graficznej GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer (1-Click OC) pobito 7 rekordów świata, w tym w benchmarkach Ice Storm, Ice Storm Extreme, Ice Storm Unlimited, Cloud Brama, Superposition 1080p Medium (1xGPU), CATZILLA - 720P (1xGPU) i CATZILLA - 576P (1xGPU). Bijąc kolejne rekordy świata, zespoły specjalistów od podkręcania zdołały również przebić limity boost clock i całkowitej mocy graficznej, umożliwiając stabilną pracę z częstotliwością 2700 MHz i mocą 900 W, co pokazuje bezkompromisową wydajność tej potężnej karty graficznej.







W pierwszej rundzie projektu KFA2 WR zespoły specjalistów od overclockingu pobiły 4 światowe rekordy, w tym Ice Storm, Ice Storm Extreme, Ice Storm Unlimited i Cloud Gate. Chociaż te testy opierają się bardziej na wydajności CPU, specjaliści podkreślają, że GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer (1-Click OC) jest niezawodną i wydajną kartą, która jest w stanie sprostać ekstremalnym wyzwaniom.



W tym samym czasie zespoły zdołały uzyskać taktowanie w trybie boost na poziomie 2700 MHz i całkowitą moc graficzną karty wynoszącą 900 W, zachowując stabilną pracę i zapewniając bezkompromisową wydajność tego modelu. A ponieważ projekt trwa już trzeci tydzień, KFA2 może się pochwalić, że w międzyczasie ​​pobito kolejne 3 rekordy świata, w tym w Superposition 1080p Medium (1xGPU), CATZILLA - 720P (1xGPU) i CATZILLA - 576P (1xGPU).





















Źródło: Info Prasowe / KFA2