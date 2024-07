Signify i Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, nawiązują współpracę

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Signify, światowy lider branży oświetleniowej, ogłosiła rozpoczęcie współpracy z zespołem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Dzięki wspólnej pasji do technologicznych innowacji i zrównoważonego rozwoju współpraca ta pozwoli zespołowi zrealizować wizję stania się jednym z najbardziej zrównoważonych zawodowych zespołów sportowych na świecie. Firma Signify i zespół Mercedes-AMG PETRONAS F1 głęboko angażują się w odpowiedzialną innowacyjność opartą na wspólnej wierze w to, że wyników nie można osiągać dowolnym kosztem, i że zrównoważony rozwój nie musi oznaczać gorszych rezultatów. Partnerzy stale angażują się w dokonywanie zmian w swoich dziedzinach, a odpowiedzialna innowacyjność pozwala im działać jeszcze skuteczniej, umożliwiając osiąganie najlepszych efektów w zrównoważony sposób.







Odpowiedzialność za środowisko

Signify jest liderem w zakresie transformacji i ograniczania śladu węglowego w sektorze oświetleniowym. W ostatnim czasie firma ogłosiła plan klimatyczny „2040 Climate Transition Plan”, którego celem jest osiągnięcie zerowych emisji netto do roku 2040. Od 2019 r. firma ograniczyła emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości o 50% i wspiera działania na rzecz efektywności energetycznej i przyspieszenia wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Wraz z nawiązaniem współpracy z zespołem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team firma Signify pragnie dzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc zespołowi stworzyć jego własny plan przeciwdziałania zmianom klimatu.



Dobre środowisko pracy i najlepsze wyniki sportowe

Aby osiągnąć sukces w Formule 1, każdy członek zespołu musi dawać z siebie wszystko w każdej chwili. Innowacje oświetleniowe od Signify pomogą zespołowi stworzyć optymalne warunki dla kierowców, i członków zespołu, tak aby mogli oni widzieć, czuć i działać w najlepszy możliwy sposób. NatureConnect, EyeComfort i inne technologie pozwolą wykorzystać potęgę światła wewnątrz pomieszczeń, umożliwiając lepszą koncentrację dzięki światłu, które nie męczy oczu, wspiera naturalny rytm organizmu i ułatwia przystosowanie się do napiętego planu dnia w różnych miejscach na świecie.



Niezapomniane wrażenia

Signify oświetla nocne wyścigi w Singapurze i Las Vegas, gwarantując, że najszybsze widowiska na świecie są idealnie widoczne. Dla tych, którzy nie mogą śledzić wyścigów na żywo, firma oferuje oświetlenie idealnie zsynchronizowane z wydarzeniami na torze, które zwiększa sportowe emocje podczas oglądania telewizji i grania w gry, dzięki czemu kibice mogą cały czas być w centrum akcji.



























źródło: Info Prasowe - Signify