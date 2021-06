SilentiumPC Fluctus 120 PWM stworzony we współpracy z Synergy Cooling

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wentylator Fluctus 120 PWM cechuje się wysokim ciśnieniem statycznym, dużym przepływem powietrza i świetną kulturą działania. Wysoką wydajność zapewnia nie tylko na gęstych radiatorach systemów chłodzenia cieczą (np. AIO LC), ale także w obudowach wyposażonych w filtry przeciwkurzowe. Nowoczesne i wytrzymałe łożysko FDB (MTBF 100000 h) zapewnia ponadprzeciętnie dużą trwałość, co potwierdza 6-letnia gwarancja na produkt. SilentiumPC Fluctus 120 PWM wyróżnia się specjalnie opracowanymi dziewięcioma łopatkami, co zapewnia wysokie ciśnienie statyczne – tak bardzo potrzebne w przypadku montażu wentylatorów na gęstej chłodnicy zestawu AIO LC.







Użytkownik może liczyć na redukcję temperatury o około 1-3 stopnie Celsjusza względem popularnych rozwiązań w tym segmencie przy jednoczesnym zmniejszeniu głośności. Szeroki zakres użytecznych obrotów – od 300 (± 100) obr./min do 1800 (± 10%) obr./min – umożliwia użycie tych wentylatorów nie tylko na większych chłodnicach, np. 360 mm, ale także na mniejszych – 240 mm – gdzie zwykle stosuje się wyższą prędkość obrotową.



Jednocześnie, dzięki dopracowanej charakterystyce, Fluctus 120 PWM oferuje duży przepływ powietrza także w mniej restrykcyjnym otoczeniu – np. w obudowie z filtrami przeciwkurzowymi. Obudowa skuteczniej wentylowana dzięki Fluctusom 120 PWM zapewni temperaturę procesora czy karty graficznej niższą o około 1-4 stopnie Celsjusza przy zachowaniu wyraźnie niższej głośności (nawet dwa razy ciszej), względem popularnych rozwiązań w tym segmencie.



Świetna kultura działania wentylatorów Fluctus 120 PWM to zasługa optymalizacji psychoakustycznej opracowanej przez Synergy Cooling (m.in. ząbkowane krawędzie łopatek), która przekłada się na redukcję irytujących tonów, tak by postrzegana głośność była nawet niższa niż wynika to ze wskazań mierników hałasu. Na poprawę kultury działania mają również wpływ gumowe elementy antywibracyjne w rogach wentylatora.



Szeroki zakres użytecznych obrotów wentylatorów Fluctus 120 PWM – od 300 (±100) obr./min do 1800 (±10%) obr./min – umożliwia ich użycie w różnych scenariuszach użytkowania. Począwszy od obudów, przez coolery powietrzne, aż po gęste chłodnice systemów chłodzenia cieczą – zależnie od ich wielkości stosuje się różny zakres prędkzości obrotowej. Możliwe jest też używanie wentylatorów Fluctus 120 PWM w trybie półpasywnym. Poniżej 5% wartości PWM rotor całkowicie się zatrzymuje. Ponowne uruchomienie następuje automatycznie po przekroczeniu 10% wypełnienia sygnału PWM.



Każdy Fluctus 120 PWM wyposażony jest w 4-pinowy przewód zasilający wraz z męskim odgałęzieniem umożliwiającym podłączenie kolejnego wentylatora. Dzięki temu można wygodnie wpiąć kilka wentylatorów w jedno gniazdo płyty głównej czy kontrolera.



Wentylatory Fluctus 120 PWM wyposażone zostały w łożysko FDB o wysokiej wytrzymałości (MTBF 100 000 h) i świetnej kulturze działania. Potwierdzeniem tego jest 6-letnia gwarancja.



Przewidywane cena detaliczna wentylatora Fluctus 120 PWM: 49 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / SilentiumPC