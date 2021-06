SilentiumPC Pactum PT-4 – wysokowydajna pasta termoprzewodząca

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pactum PT-4 to pasta termoprzewodząca o podwyższonej przewodności cieplnej – aż 12 W/(m×K) – dzięki czemu pozwoli skutecznie zwiększyć wydajność systemu chłodzenia np. procesora. Sekretem wysokiej wydajności Pactum PT-4 jest udoskonalona formuła, w skład której związki aluminium i cynku. Oferowane są dwa warianty zawierające 4 lub 1.5 g. Zaawansowana formuła, potwierdzona wysoką przewodnością cieplną, znacząco usprawnia przepływ energii cieplnej między układem scalonym, a jego systemem chłodzenia, czego efektem jest niższa temperatura działania, a także większe możliwości zwiększania częstotliwości działania chipu.







W wygodnym rozprowadzaniu pasty Pactum PT-4 pomaga właściwa konsystencja, która jest odpowiednio płynna – tak, by rozsmarowanie jej na metalowym rozpraszaczu ciepła (IHS, „Integrated Heat Spreader”) procesora było możliwie łatwe. Pomoże w tym dołączony do zestawu aplikator w kształcie łopatki.



Pactum PT-4 nie przewodzi prądu – pozostawienie jej resztek np. na płycie głównej nie będzie miało wpływu na jej funkcjonowanie. Do uzyskania wysokiej przewodności cieplnej nie jest też konieczne tzw. długie wygrzewanie. Pełnię możliwości PT-4 uzyskuje niemalże od pierwszych minut działania.



Pasta termoprzewodząca SilentiumPC Pactum PT-4 może być stosowana nie tylko na miedzianych radiatorach, ale także tych wykonanych z aluminium, czy pokrytych warstwą niklu.



Oferowane są dwa warianty: Pactum PT-4 1.5 g oraz Pactum PT-4 4 g. Zależnie od wielkości procesora, pierwszy wystarczy na kilka aplikacji (2-5 razy), drugi nawet na kilkanaście (6-13 razy).



Przewidywane ceny detaliczne:

• Pactum PT-4 4 g: 29 PLN

• Pactum PT-4 1,5 g: 15.90 PLN





Główne cechy pasty termoprzewodzącej Pactum PT-4:

• wysoka przewodność cieplna: 12 W/(m×K),

• zaawansowana formuła, w skład której wchodzą związki aluminium i cynku,

• płynna konsystencja, która ułatwia rozprowadzanie,

• nie wymaga długiego wygrzewania,

• nie przewodzi prądu,

• kompatybilna z radiatorami o podstawie: miedzianej, aluminiowej jak i pokrytej warstwą niklu.



Dane techniczne Pactum PT-4 1.5 g:

• EAN: 5903018663050

• Kod produktu: SPC309

• Ilość pasty: 1.5 g

• Przewodność cieplna: 12 W/(m×K)

• Ciężar właściwy: 2,6 g/cm3

• Waga netto (wraz ze strzykawką): 3 g

• Waga brutto: 7 g

• Wymiary opakowania: 194 × 77 × 10 mm

• Kolor: szary



Zestaw zawiera:

• 1 × Pasta termoprzewodząca Pactum PT-4 1.5 g

• Aplikator



Dane techniczne Pactum PT-4 4 g:

• EAN: 5903018663067

• Kod produktu: SPC310

• Ilość pasty: 4 g

• Przewodność cieplna: 12 W/(m×K)

• Ciężar właściwy: 2.6 g/cm3

• Waga netto (wraz ze strzykawką): 8 g

• Waga brutto: 12 g

• Wymiary opakowania: 194 × 77 × 10 mm

• Kolor: szary



Zestaw zawiera:

• 1 × Pasta termoprzewodząca Pactum PT-4 4 g

• Aplikator





























Źródło: Info Prasowe / SilentiumPC