Silicon Power Inspire - Nowe karty pamięci

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Silicon Power, jeden z liderów globalnego rynku pamięci masowych, poszerza swoje portfolio o nową serię kart pamięci microSD Inspire. To propozycja stworzona z myślą o użytkownikach profesjonalnych, którzy oczekują wysokiej wydajności, dużej pojemności i niezawodności w każdych warunkach. Nowe nośniki pamięci spełniają standardy UHS-I U3 i V30, oferując prędkość odczytu do 170 MB/s oraz prędkość zapisu sięgającą 160 MB/s, co pozwala na płynne nagrywanie wideo w jakości 4K UHD, szybką transmisję dużych plików oraz sprawną obsługę aplikacji bezpośrednio z karty. W połączeniu z klasą A2, Inspire doskonale sprawdza się również w smartfonach, tabletach i konsolach mobilnych, gwarantując szybki dostęp do danych i sprawne działanie nawet przy intensywnym użytkowaniu.







Dzięki dostępności w pojemnościach od 128 GB do 1 TB, użytkownik ma pełną swobodę przechowywania tysięcy zdjęć, nagrań czy aplikacji, bez potrzeby częstego przenoszenia danych. Funkcja Dual ECC zapewnia automatyczną korekcję błędów dla integralności danych. Karty wyróżniają się także solidną konstrukcją odporną na wodę, kurz, promieniowanie rentgenowskie, wstrząsy i skrajne temperatury, co czyni je idealnym wyborem dla osób aktywnych, fotografów terenowych i twórców treści cyfrowych.



Produkty objęte są 10-letnią ograniczoną gwarancją producenta, dzięki czemu Klient ma pewność, że jego wspomnienia przetrwają wiele lat przygód. Karty Silicon Power Inspire microSD są już dostępne w sprzedaży detalicznej oraz u wybranych partnerów branżowych w Polsce.

Dostępne w ofercie warianty:

Karta:

• 128 GB

• 256 GB

• 512 GB

• 1 TB



Karta + adapter:

• 128 GB

• 256 GB

• 512 GB

• 1 TB



Karta + czytnik:

• 128 GB

• 256 GB

• 512 GB

• 1 TB



Zakup z adapterem to dobry pomysł, jeśli korzystasz z różnych urządzeń, a nie wszystkie z nich dysponują gniazdem microSD. Wtedy wystarczy chwila, aby wpiąć pamięć w odpowiednie akcesorium, które pozwoli połączyć się z czytnikiem SD. Z kolei akcesoryjny czytnik USB-C sprawdzi się wtedy, gdy Twój laptop pozbawiony jest odpowiedniego gniazda.



















źródło: Info Prasowe - Silicon Power