Silnik Unreal Engine 5 optymalizowany dla procesorów AMD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

Epic Games udostępniło właśnie we wczesnym dostępie Unreal Engine 5. Firma AMD z tej okazji przygotowała nowy deweloperski sterownik Radeon Software Adrenalin, który został zoptymalizowany dla zmaksymalizowania wydajności w warunkach deweloperskich przy użyciu nowego silnika wraz z kartami graficznymi AMD Radeon. Zapraszamy do zapoznania się z BLOGIEM przedstawiającym nowości w Unreal Engine 5, a także projekt „Valley of the Ancient”, który tak jak i sam silnik powstał przy wykorzystaniu procesorów AMD Ryzen Threadripper. Dzięki UE5 gracze mogą się spodziewać, że gry następnej generacji będą jeszcze bardziej szczegółowe i graficznie olśniewające.







Rozwiązania takie jak Nanite czy Lumen zapewniają niezwykle szczegółową geometrię i dynamiczne oświetlenie, które można w łatwy sposób zaimplementować także w otwartych światach, w dużej skali i przy zachowaniu świetnej wydajności. UE5 to także lepsze możliwości audio, szybki czas ładowania i wiele innych nowości.















Źródło: Info Prasowe / AMD