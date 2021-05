Snapdragon 778G 5G w nowym smartfonie realme ’Quicksilver’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme ogłosiło, że najnowszy chip Qualcomm Snapdragon 778G 5G, będzie sercem nadchodzącego smartfonu o nazwie kodowej „Quicksilver”. Współpraca obu firm znakomicie się rozwija od powstania marki realme w 2018 roku. Pokazuje to choćby historia modelu realme GT, będącego obecnie flagowym modelem producenta. Był on jednym z pierwszych urządzeń debiutujących z ultrawydajnym procesorem Snapdragon 888, a już wkrótce pojawi się w Europie. realme „Quicksilver” ma szansę powtórzyć ten sukces. Data jego prezentacji nie została jeszcze ujawniona, ale będzie to jeden z pierwszych smartfonów z chipem Snapdragon 778G 5G pod maską.







Jedną z ciekawostek związanych z nowym urządzeniem będzie autorski i bardzo wydajny system chłodzenia opracowany przez inżynierów realme.



Qualcomm Snapdragon 778G 5G to mobilny układ SoC, który został zaprezentowany 19 maja 2021 roku. Ośmiordzeniowa jednostka wykorzystuje rdzenie Kryo 670 (CPU) oraz układ graficzny (GPU) Adreno 642L, będący w stanie obsłużyć między innymi ekrany z odświeżaniem 144 Hz. Chip ma zintegrowany nowoczesny modem 5G, wspiera standard Wi-Fi 6E oraz wyróżnia się ponadprzeciętną wydajnością – w stosunku do poprzedniej generacji układów Snapdragon wzrosła ona aż o 40%. Całość została wykonana w litografii 6 nm.



Specyfikację układu Snapdragon 778G 5G, możecie zobaczyć TUTAJ