Sonos Roam 2 - najmniejszy głośnik Sonos w nowej odsłonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W sprzedaży jest już głośnik Sonos Roam 2. To odświeżona wersja popularnego, przenośnego głośnika Roam.

- Mały głośnik, mocne brzmienie: Roam 2 zapewnia bogaty, szczegółowy dźwięk i głębokie basy typowe dla większych głośników.

- Odświeżony design i interfejs użytkownika: Nowy model posiada eleganckie monochromatyczne logo oraz oddzielne, dyskretne przyciski zasilania i Bluetooth.

- Błyskawiczna konfiguracja: Zaraz po rozpakowaniu, głośnik można łatwo podłączyć do urządzenia mobilnego przez Bluetooth i cieszyć się muzyką w podróży. Konfigurując go z Wi-Fi w domu można połączyć się z resztą systemu Sonos.

- Automatic Trueplay: Głośnik jest zawsze dostrojony, aby zapewnić najlepsze wrażenia słuchowe w każdym środowisku, zarówno przez Bluetooth, jak i przez Wi-Fi.







- Wytrzymały i trwały: Roam 2 zapewnia do 10 godzin ciągłego odtwarzania na jednym ładowaniu. Jest pyłoszczelny i w pełni wodoodporny czego dowodzi rygorystycznie przetestowany stopień ochrony IP67.

- Dostępny w pięciu kolorach: Roam 2 jest dostępny w kolorach Olive, Sunset, Wave, Black i White.



Roam 2 jest dostępny w sprzedaży na stronie www.sonos.com w cenie 849 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Sonos