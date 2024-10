Sonos prezentuje Arc Ultra - nowy soundbar z funkcją Sound Motion

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sonos prezentuje Sonos Arc Ultra – nowy soundbar klasy premium, który debiutuje wraz z technologią przetworników o nazwie Sound Motion. To przełomowe w dziedzinie inżynierii dźwięku rozwiązanie pozwala na znaczące zmniejszenie rozmiaru przetwornika przy jednoczesnym wzmocnieniu basu. Innowacja ta otwiera nowy rozdział dla branży, pozwalając na uzyskanie lepszego dźwięku nawet z małych urządzeń. Arc Ultra zapewnia do dwóch razy więcej niskich tonów niż jego poprzednik, przy jednoczesnym dostarczaniu przestrzennego dźwięku 9.1.4. Dodatkowo konstrukcja nowego soundbara wykonana została z dbałością o szczegóły, co widoczne jest m.in. dzięki eleganckiej i stylowej obudowie.







Sonos zaprezentował również Sonos Sub 4, czyli nową generację ikonicznych subwooferów o odświeżonym designie i podzespołach, które jakość ulubionych filmów i seriali wyniosą na zupełnie nowy poziom dzięki wyjątkowo niskim basom. Sonos kontynuuje również dynamiczne udoskonalanie swojej nowej aplikacji. Dzięki aktualizacji oprogramowania wraz z premierą Arc Ultra i Sub 4, jej wydajność przewyższy poprzednią wersję aplikacji w najważniejszych obszarach i funkcjach, w tym tych kluczowych dla nowych nabywców – identyfikacji systemu, grupowania i konfiguracji nowych urządzeń Sonos. Obecnym klientom Sonos aktualizacja przywróci 90 procent brakujących funkcji ze starej aplikacji, a kolejne dodatki pojawią się w niedalekiej przyszłości, ponieważ Sonos utrzymuje stały cykl aktualizacji.



Arc Ultra: przełomowy dźwięk dla twojego kina domowego

Soundbar został zaprojektowany na bazie unikalnej technologii i przy ścisłej współpracy z branżą rozrywkową. Sonos Arc Ultra to wzmocnione basy, wyjątkowy dźwięk przestrzenny dzięki Dolby Atmos i zaawansowane funkcje ulepszania mowy, co zapewnia jeszcze więcej kontroli nad brzmieniem. Wszystko to w eleganckiej obudowie, która wtapia się w przestrzeń i stanowi idealne uzupełnienie dla dużych telewizorów.

• Dźwięk kinowy w salonie: Arc Ultra zapewnia ogromną scenę dźwiękową, która precyzyjnie umieszcza każdy szczegół w pomieszczeniu, tworząc wrażenie otoczenia treścią. Całkowicie nowa architektura obejmuje 14 przetworników zaprojektowanych przez Sonos, w tym głośnik niskotonowy Sound Motion i zestaw głośników wysokotonowych z falowodami na obu końcach, aby zapewnić przestrzenne wrażenia dźwiękowe 9.1.4. Funkcja Trueplay, dostępna teraz zarówno dla systemów iOS, jak i Android, umożliwia dostrojenie dźwięku do danej przestrzeni.

• Nigdy nie przegapisz żadnego słowa ani szeptu: Dzięki nowej architekturze kanału centralnego, Arc Ultra zapewnia maksymalną klarowność głosu, co ułatwia śledzenie dialogów. Dodatkowo, nowa zaawansowana funkcja poprawy mowy pozwala w aplikacji Sonos wybrać preferowany poziom wyrazistości dialogów.

• Współpraca z branżą filmową: Arc Ultra powstał dzięki ścisłej współpracy z ekspertami z Rady Dźwięku Sonos. Firma współpracowała z doświadczonymi producentami filmowymi i twórcami, takimi jak Chris Jenkins i Onnalee Blank, aby dopracować Arc Ultra pod kątem odtwarzania treści Dolby Atmos i zapewnić jakość dźwięku studyjnego. Dzięki temu soundbar może konkurować z profesjonalnymi systemami nagłośnieniowymi.

• Wzornictwo odpowiednie dla Twojego domu: Arc Ultra jest starannie wykonany, z charakterystycznym zakrzywionym profilem, matowym wykończeniem i smuklejszym kształtem, który wygląda elegancko po zamontowaniu i nie zasłania ramek telewizora po umieszczeniu na szafce. Jego maskownica rozciąga się również wokół tylnej części głośnika, dzięki czemu dźwięk może przemieszczać się w każdym kierunku, aby całkowicie otoczyć słuchacza.

• Bezproblemowa konfiguracja i sterowanie: Arc Ultra zapewnia dźwięk o jakości kinowej w ciągu kilku minut dzięki prostemu połączeniu HDMI eARC i łatwemu sterowaniu za pomocą pilota telewizora, aplikacji Sonos, Sonos Voice Control lub Amazon Alexa. Dotykowe elementy sterujące są umieszczone na specjalnej krawędzi z tyłu soundbara, aby zapobiec rozpraszaniu wzroku. Dzięki wejściu liniowemu Bluetooth, Arc Ultra oferuje również więcej sposobów przesyłania strumieniowego – niezależnie od tego, czy odsłuchujesz podcast, czy ustawiasz listę odtwarzania przed przybyciem gości.

• Zaangażowanie w zrównoważony rozwój: Arc Ultra został zaprojektowany w sposób odpowiedzialny i ułatwiający serwisowanie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu większej liczby śrub i mniejszej liczby klejów, bezhalogenowych materiałów PCB, mniejszej ilości materiału krzemowego i zmniejszonemu zużyciu energii w stanie spoczynku nawet o 20% jako samodzielny odtwarzacz w porównaniu do starszej wersji Arc. Opakowanie produktu w pełni nadaje się do recyklingu, a jego objętość została zmniejszona o 18%, co znacząco zwiększa efektywność transportu.



Sub 4: Nasz najbardziej wciągający subwoofer w nowej odsłonie

Sub 4 to subwoofer nowej generacji wytwarzający basy, które naprawdę czuć, przekształcając wrażenia z kina domowego w maksymalnie wciągający seans ulubionych produkcji.

• Tętniący energią dźwięk: Poczuj każde uderzenie, ryk czy dudnienie w klatce piersiowej dzięki dwóm specjalnie zaprojektowanym głośnikom niskotonowym, które generują głębokie i dynamiczne niskie częstotliwości, aby zapewnić lepsze wrażenia z rozrywki. Brak brzęczenia i grzechotania zapewniają głośniki niskotonowe Sub 4. Są one skierowane do wewnątrz, aby stworzyć efekt redukcji siły, który neutralizuje zniekształcenia.

• Zmodernizowany wewnątrz i na zewnątrz: Sub 4 to najbardziej zaawansowany technicznie subwoofer Sonos. Ma zwiększoną moc obliczeniową i pamięć, a także nowe anteny WiFi zapewniające lepszą łączność.

• Ten sam kultowy design: Sub 4 zachowuje wiele z estetyki swojego poprzednika. To ta sama elegancka sylwetka ze zmienionym, matowym wykończeniem w kolorze czarnym lub białym. Kształt głośnika umożliwia łatwe postawienie go pionowo lub położenie na boku. Sub 4 ma również bardziej ekologiczną konstrukcję dzięki zmniejszeniu liczby wykorzystanych materiałów i prawie 50% redukcji zużycia energii w trybie czuwania.

• Zapierające dech w piersiach kino domowe: Dodanie większej głębi filmom i serialom jest możliwe po sparowaniu Sub 4 z Arc Ultra, Arc lub Beam, aby uzyskać głębokie niskie tony. Możliwe jest sparowanie dwóch subwooferów, aby uzyskać maksymalny bas, który doda energii każdej scenie i utworowi – Sub 4 jest kompatybilny z poprzednimi generacjami Sub.



Urządzenia te będą dostępne od 29 października 2024 r. w cenie 4349 PLN (Arc Ultra) i 3899 PLN (Sub 4).

































źródło: Info Prasowe - Sonos