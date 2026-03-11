Sonos prezentuje nowe głośniki - Modele Play oraz Era 100 SL

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sonos (Nasdaq: SONO) zaprezentował dwa nowe głośniki w swoim portfolio. Sonos Play oraz Sonos Era 100 SL są wyrazem odświeżonego podejścia firmy do rozwoju ekosystemu Sonos. Zaprojektowano je z naciskiem na jakość dźwięku oraz łatwość stworzenia i stopniowego rozszerzania domowego systemu audio. Głośniki połączone w systemie Sonos pozw alają na obcowanie z ulubioną muzyką, podcastami, programami telewizyjnymi lub filmami w każdym pomieszczeniu . Użytkownicy mają możliwość skorzystania z ponad 100 serwisów streamingowych , używa nia preferowanego asystenta głosowego i odsłuchiwania dźwięku przez Wi- Fi lub Bluetooth w pomieszczeniach lub na zewnątrz . Wszystko zostało zaprojektowane tak, aby działało bez najmniejszego wysiłku.







Sonos Play to wszechstronny głośnik stereo, który został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu w domu i płynnym przenoszeniu się poza jego granice:

• Część systemu Sonos: możliwość połączenia się przez Wi-Fi, aby utworzyć grupę urządzeń w różnych pokojach, lub sparowania w celu uzyskania dźwięku stereo, przy wykorzystaniu bezprzewodowej podstawki ładującej, która pozwala umieścić głośnik w dowolnym miejscu.

• Przenośne słuchanie: zaprojektowany do codziennego noszenia z wymiennym uchwytem; pozwala słuchać utworów w podróży dzięki 24-godzinnej żywotności baterii w wytrzymałej, wodoodpornej obudowie o stopniu ochrony IP67 i wbudowanemu powerbankowi do ładowania telefonu.

• Łatwe rozszerzenie systemu w dowolnym miejscu: po raz pierwszy można zgrupować wiele głośników bezpośrednio przez Bluetooth. Podłączenie Sonos Play do telefonu, a następnie naciśnięcie i przytrzymanie przycisku odtwarzania/pauzy na maksymalnie trzech dodatkowych głośnikach Sonos Play lub Move 2, pozwoli je zsynchronizować. Automatyczna regulacja Trueplay dynamicznie dostosuje dźwięk do każdego środowiska.

• Zrównoważony projekt: zoptymalizowane zarządzanie energią i wymienna bateria zapewniają długotrwałe słuchanie.

• Płynne sterowanie: możliwość skorzystania z usług głosowych, Spotify Connect, Apple AirPlay 2 i aplikacji Sonos, pozwala połączyć swoją muzykę, pokoje i urządzenia w jedno doświadczenie.



Drugi z nowych produktów, Era 100 SL , zapewnia uproszczony, bardziej przystępny sposób na rozpoczęcie przygody z urządzeniami Sonos . Dzięki konstrukcji bez mikrofonu i usprawnionemu zestawowi funkcji , dostarcza wypełniający pomieszczenie dźwięk i z czasem można go rozbudować o kolejne elementy systemu . Dodanie głośnika do kolejnego pomieszczenia, sparowanie stereo czy stworzenie kina domowego – każda z tych możliwości jest dostępna w dowolnym momencie użytkowania.



Ciągłe ulepszenia platformy, rozszerzająca się kompatybilność i produkty stworzone w taki sposób , aby działały niezależnie od generacj i. To wszystko sprawia, że system ewoluuje wraz z potrzebami użytkownik a, zamiast być wymieniany. Podobnie jak wszystkie głośniki Sonos, modele Play i Era 100 SL zostały dostrojone tak, by zapewnić dźwięk zgodny z intencjami artystów. Zadbał o to zespół Sonos Soundboard , którego członkami są między innymi uznani twórcy ze świata filmu, czy muzyki.



Przedsprzedaż Sonos Play i Sonos Era 100 SL rozpocznie się 10 marca 2026 r., natomiast pełna dostępność sklepowa zaplanowana została na 31 marca 2026 r. Urządzenia będą dostępne w salonach Audio Forum, oficjalnym sklepie Sonos oraz w sklepach partnerskich, w cenie 1499 PLN (Sonos Play) oraz 889 PLN (Sonos Era 100 SL).































źródło: Info Prasowe - Sonos