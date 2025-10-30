Sony - kompleksowa weryfikacja autentyczności materiałów wideo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz autentyczności treści wideo, rozszerzając swoją technologię weryfikacji na szerszą gamę kamer.. Inicjatywa ta stanowi kolejny znaczący krok w kierunku zapewnienia organizacjom informacyjnym pierwszego w branży rozwiązania do weryfikacji autentyczności kamer kompatybilnego z materiałami wideo(1) ,w tym zgodnego ze standardem C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity, organizacji opracowującej otwarte standardy i specyfikacje techniczne dotyczące pochodzenia i autentyczności treści cyfrowych).







Równolegle firma Sony ogłasza dziś kolejny etap rozwoju swojego rozwiązania Camera Authenticity Solution: system umożliwia teraz weryfikację nie tylko zdjęć, ale także filmów. Ta płatna usługa będzie początkowo świadczona na rzecz organizacji informacyjnych. Oprócz weryfikacji, czy treść wideo została zarejestrowana przez prawdziwą kamerę, a nie wygenerowana przez sztuczną inteligencję lub inne środki, system wykorzystuje zastrzeżone metadane, w tym informacje o głębi 3D(2) z kamery, aby precyzyjnie potwierdzić, że filmy przedstawiają rzeczywiste obiekty. Dodatkowo funkcja przycinania umożliwia szybką weryfikację określonych fragmentów wideo przy zachowaniu sygnatur autentyczności, co sprawia, że jest ona wydajna w przypadku dużych plików wideo.



Aby korzystać z funkcji podpisu w kamerach, wymagana jest licencja na podpis cyfrowy i jej instalacja w kamerach kompatybilnych z Sony. Sony zapewni licencje na podpis cyfrowy3 dla filmów, które są wymagane do korzystania z funkcji podpisu w kamerze. Ponadto platforma współpracy Sony oparta na chmurze, Ci Media Cloud, będzie teraz wyświetlać informacje o podpisach cyfrowych zgodnych z C2PA, zwiększając autentyczność treści wiadomości.



Po wprowadzeniu latem tego roku PXW-Z300, pierwszej na świecie kamery wideo gotowej do zapewnienia autentyczności, modele Sony Alpha 1 II, Alpha 9 III, Cinema Line FX3 i FX30 będą od teraz obsługiwać zapisywanie informacji o pochodzeniu zgodnych z C2PA bezpośrednio w plikach wideo. Obsługa aparatów z wymiennymi obiektywami Alpha 7R V, Alpha 7 IV i Alpha 1 jest planowana od listopada 2025 r. , a modelu Alpha 7S III od roku 2026.



Ogłaszając to firma Sony dąży do wzmocnienia wiarygodności treści wideo w reportażach, zapewniając odbiorcom dostęp do rzetelnych informacji. Wraz z rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji nasiliły się obawy dotyczące rozprzestrzeniania się zmanipulowanych i syntetycznych treści, szczególnie w przypadku organizacji informacyjnych, które opierają się na rzetelnych informacjach. Aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, jako członek komitetu sterującego C2PA, firma Sony dostarcza wysoce dokładne rozwiązanie Camera Authenticity Solution, zgodne ze standardem C2PA, wraz z własną technologią podpisu cyfrowego i wykorzystaniem metadanych, w tym informacji o głębi 3D z aparatów fotograficznych do weryfikacji fałszowania obrazów. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie autentyczności wideo, firma Sony rozwinęła swoją technologię poprzez inicjatywy obejmujące przeprowadzanie eksperymentów weryfikacyjnych w celu potwierdzenia autentyczności treści wideo we współpracy z działem badań i rozwoju BBC.













źródło: Info Prasowe - SONY