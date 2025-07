Sony BURANO - bezpłatna wymiana filtra podczerwieni

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony ogłasza wprowadzenie nowo opracowanego filtra IR Cut, który poprawia reprodukcję kolorów podczas korzystania z cyfrowej kamery filmowej BURANO w warunkach silnego oświetlenia, w tym światła słonecznego. Wymiana filtra nie wiąże się z żadnymi opłatami za usługę i części. Usługa wymiany będzie dostępna do 31 maja 2026 r. i będzie realizowana w kolejności zgłoszeń. Właściciele kamer BURANO mogą umówić się na wymianę filtra, kontaktując się z regionalnym centrum serwisowym Sony. Firma Sony ma również przyjemność ogłosić, że od 3 czerwca 2025r. dostępna jest wersja 2.0 oprogramowania sprzętowego BURANO, która zawiera nowe formaty nagrywania, takie jak nowy tryb full frame 3,8K umożliwiający nagrywanie z prędkością do 120 kl./s, tryb S35c 1,9K umożliwiający nagrywanie z prędkością do 240 kl./s oraz tryb Super35 4:3.







Inne ulepszenia obejmują nowe ustawienie 1,8x De-squeeze i dodatkowe wysokie szybkości klatek (S&Q). Nowe oprogramowanie dodało również nagrywanie proxy dla nagrywania 24.00 kl./s i ulepszenia opcji monitorowania.

Każdy właściciel kamery BURANO, który chce wymienić filtr odcinający podczerwień w celu poprawy odwzorowania kolorów w warunkach silnego oświetlenia, kwalifikuje się do wymiany tego filtra. Urządzenia BURANO z występem w górnej części przedniego elementu filtra optycznego są już wyposażone w nowy filtr IR Cut i obecnie nie jest wymagana jego wymiana.



Dzięki oprogramowaniu sprzętowemu i innym aktualizacjom firma Sony będzie nadal poprawiać wrażenia użytkowników kamer Cinema Line w środowiskach profesjonalnej produkcji wideo, zapewniając twórcom zrównoważone narzędzia do filmowania. Europejscy i brytyjscy użytkownicy BURANO, którzy chcą wymienić filtr, powinni skorzystać z kontaktu: Primesupport@sony.com , podając nazwę konta, numer seryjny i temat: "Burano IR Cut Filter Exchange" we wszelkiej korespondencji. Mogą również zadzwonić pod numer +44 (0) 203 901 5558, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00 czasu środkowoeuropejskiego.











źródło: Info Prasowe - SONY