Sony α1 - nowy wymiar fotografii

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie do oferty przełomowego bezlusterkowego aparatu α1 z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu. Model ten dobitnie potwierdza, że firma pragnie być numerem 1 na rynku, oferując najlepsze połączenie nowatorskich cech i funkcji. Aparat α1 to najbardziej zaawansowany technologicznie ze wszystkich korpusów Sony. Wyróżnia go wysoka rozdzielczość i duża szybkość — na poziomie nie osiągniętym dotąd w żadnym aparacie cyfrowym. Nowy, pełnoklatkowy, warstwowy przetwornik obrazu CMOS Exmor RS o rozdzielczości 50.1 megapiksela, wyliczanie parametrów AF/AE do 120 razy na sekundę, nagrywanie filmów 8K 30p z 10-bitowym próbkowaniem 4:2:0 i inne cechy sprawią, że aparat α1 umożliwi twórcom utrwalanie obrazów, jakie dotychczas pozostawały poza zasięgiem możliwości.







Dzięki imponującej szybkości wyliczania parametrów AF/AE — nawet 120 razy na sekundę — aparat α1 będzie dokładnie utrzymywać ostrość nawet na szybko poruszających się obiektach. Może też automatycznie korygować ekspozycję nawet przy nagłych zmianach jasności, ponieważ opóźnienie reakcji systemu AE wynosi zaledwie 0.033 sekundy.



α1 to pierwszy aparat α umożliwiający zapis w formacie XAVC HS obrazu 8K 30p z 10-bitowym próbkowaniem koloru 4:2:0, który dzięki oversamplingowi 8.6K cechuje się nadzwyczajną rozdzielczością. Połączenie tego potencjału z renomowaną technologią autofokusa Sony oraz jakością przejść tonalnych i reprodukcji barw umożliwi użytkownikom aparatu α1 urzeczywistnianie twórczych wizji w najdrobniejszych szczegółach. Materiał filmowy 8K może też zwiększyć elastyczność podczas edycji obrazu 4K w postprodukcji.



Aparat α1 umożliwia wewnętrzny zapis obrazu 4K z szybkością do 120 klatek na sekundę, pozwala więc nagrywać materiał wideo do odtworzenia w nawet 5-krotnie zwolnionym tempie. Funkcja ta jest zgodna z 10-bitowym formatem zapisu 4:2:2, a także z efektywną kompresją międzyklatkową Long GOP i zapewniającą wysoką jakość kompresją wewnątrzklatkową (All-I).



Aparat α1 jest wyposażony w matrycę kolorów S-Cinetone, która nadaje kolorom i odcieniom skóry taki sam wygląd, jak kamery FX9 i FX6. S-Cinetone spełnia rosnące zapotrzebowanie na bardziej ekspresywną głębię. Zapewnia naturalne tony ze środka skali, jak również łagodne kolory i atrakcyjne światła. Krzywa gamma S-Log3 zapewnia ponad 15-stopniowy zakres dynamiczny, a ustawienia przestrzeni barw S-Gamut3 i S-Gamut3.Cine pozwalają z łatwością dopasować materiał filmowy z aparatu α1 do ujęć z kamery filmowej VENICE, kamkordera FX9 i innych profesjonalnych kamer filmowych.



Precyzyjny stabilizator obrazu z czujnikami żyroskopowymi oraz zoptymalizowane algorytmy stabilizacji obrazu pozwalają wydłużyć czas otwarcia migawki nawet o 5.5 stopnia i nadal uzyskać najlepszą jakość obrazów o wysokiej rozdzielczości z 50.1-megapikselowego przetwornika aparatu. Korpus α1 pozwala wybrać także tryb „aktywny”[xxv], bardzo efektywny przy filmowaniu z ręki. Jeśli do postprodukcji używane są programy komputerowe Sony Catalyst Browse lub Catalyst Prepare, można skorzystać z dokładnej funkcji stabilizacji obrazu, która obsługuje metadane z wbudowanego w aparat żyroskopu.



Użytkownicy profesjonalni potrzebują czegoś więcej niż tylko zaawansowane funkcje, parametry i możliwości. Dla nich niezwykle ważna jest także niezawodność i wytrzymałość. Aparat α1 ma dwa gniazda na karty pamięci. Obsługują one zarówno karty SDXC/SDHC UHS-I i UHS-II, jak i nowe karty CFexpress typu A, zwiększając ogólną pojemność oraz prędkości odczytu i zapisu. Do zwiększenia trwałości przyczynia się obudowa ze stopu magnezu. Aparat jest zasilany z wydajnego akumulatora Z, którego czas pracy można wydłużyć, dodając uchwyt pionowy VG-C4EM (sprzedawany oddzielnie). Udoskonalono funkcję usuwania pyłu, a w celu ochrony przetwornika obrazu wprowadzono funkcję zamykania migawki w momencie wyłączania zasilania. Z kolei zabezpieczenia przed pyłem i wilgocią zwiększają niezawodność w trudnych warunkach pracy. Aparat jest wyposażony w wytrzymałe, niezawodne złącze HDMI typu A. Obsługuje system zasilania USB PD (Power Delivery), pozwalający doprowadzić większą moc z zewnętrznego źródła. W rezultacie użytkownik może nagrywać materiał filmowy przez dłuższy czas, w minimalnym stopniu zużywając zapas energii w akumulatorze.



Pełnoklatkowy aparat z wymiennymi obiektywami α1 pojawi się w Europie w marcu 2021 r.























