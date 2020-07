Sony α7S III

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony oficjalnie zapowiedziała wprowadzenie do oferty od dawna wyczekiwanego aparatu α7S III (model ILCE7SM3), należącego do uznanej serii pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych α7S. Nowy α7S III będzie najwyższej klasy narzędziem dla profesjonalnych twórców materiałów wideo i osób zawodowo zajmujących się zarówno fotografowaniem, jak i filmowaniem. Jego nowy, wykonany w technologii BSI pełnoklatkowy przetwornik obrazu o efektywnej rozdzielczości około 12.1 megapiksela odznacza się bardzo wysoką czułością i szerokim, ponad 15-stopniowym zakresem dynamicznym.







Uwagę zwracają także imponujące możliwości nagrywania filmów, w tym tryb 4K 120pi i 10-bitowa kwantyzacja z próbkowaniem koloru 4:2:2, a także dwa gniazda na nośniki danych z funkcją nagrywania naprzemiennego, która pozwala nagrywać film 4K 60p przez ponad godzinę, do wyczerpania akumulatora. Aparat jest także wyposażony w nowy mechanizm rozpraszania ciepła, nowy system AF, dotykowy system obsługi i odchylany na bok ekran LCD.



Aby nadać wyjątkowe właściwości filmom i zdjęciom z korpusu α7S III, całkowicie przeprojektowano jego architekturę. W nowym, wykonanym w technologii BSI pełnoklatkowym przetworniku obrazu CMOS Exmor R o efektywnej rozdzielczości około 12.1 megapiksela zastosowano szereg zaawansowanych technik przechwytywania światła. Zapewniają one dużą czułość i mały poziom szumów, dzięki czemu praca przy słabym świetle nie wymaga stosowania dużych systemów oświetleniowych, a także nawet trzykrotnie zmniejszają zniekształcenia powodowane przez liniowy odczyt migawki elektronicznej. α7S III to pierwszy model z serii S z przetwornikiem obrazu wyposażonym w system AF z wykrywaniem fazy w płaszczyźnie ogniskowej. Z kolei nowy procesor obrazu BIONZ XR ma do ośmiu razu większą moc obliczeniową, która pozwala przyspieszyć przetwarzanie i wprowadza wiele cech i funkcji będących znakiem rozpoznawczym tego modelu. Nowością jest także najjaśniejszy i największy na świecie wizjer elektroniczny OLED o rozdzielczości 9.44 miliona pikseli. Kolejna światowa nowość, to dwa gniazda na karty pamięci CFexpress typu A, pozwalające połączyć szybkie przesyłanie danych z małymi wymiarami.



Aparat α7S III daje niezwykłe możliwości nagrywania materiału filmowego, takie jak wewnętrzny zapis obrazu 4K z szybkością do 120 klatek na sekundę czy 10-bitowa kwantyzacja z próbkowaniem koloru 4:2:2. Pozwala także dokonywać nagrań w różnych zaawansowanych formatach, takich jak kodowanie All-intra i MPEG-H HEVC/H.265 (XAVC HS), przez co zapewnia większą elastyczność i wydajność w postprodukcji. Użytkownik ma do wyboru trzy ustawienia przestrzeni barw, S-Gamut, S-Gamut3 i S-Gamut3.Cine, które pozwalają z łatwością uzyskać doskonałe dopasowanie filmów z aparatu α7S III do nagrań z profesjonalnych kamer i kamkorderów, a tym samym uprościć postprodukcję materiału pochodzącego z wielu urządzeń. Jeśli chodzi o krzywe gamma, oprócz S-Log3 dostępny jest także profil obrazu HLG (Hybrid Log-Gamma), który do minimum ogranicza postprodukcję. W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności w postprodukcji aparat α7S III pozwala reprodukować 16-bitowy materiał RAW 4K 60p na rejestrator zewnętrzny podłączony do portu HDMI typu A.



Nowy pełnoklatkowy aparat z wymiennymi obiektywami α7S III pojawi się w Europie we wrześniu 2020.























Źródło: Info Prasowe / SONY