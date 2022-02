Sony wprowadza LinkBuds — prawdziwą innowację wśród słuchawek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony proponuje nowy sposób, by słuchać ulubionych nagrań, a zarazem cieszyć się ważnymi momentami życia: nowe, prawdziwie bezprzewodowe słuchawki LinkBuds. To innowacyjne urządzenie pozwala przez cały czas utrzymywać łączność ze światem online i wiedzieć, co dzieje się dokoła. Jest to możliwe dzięki konstrukcji w formie pierścienia, która przepuszcza dźwięki z zewnątrz, bardzo małym wymiarom, znakomitemu dopasowaniu, kryształowo czystemu dźwiękowi i wysokiej jakości rozmów telefonicznych. Dzięki niepowtarzalnej konstrukcji słuchawek LinkBuds oraz technologiom czujników i dźwięku przestrzennego firma Sony zapewnia nowe wrażenia dźwiękowe, na przykład gry z rozszerzoną rzeczywistością, nowe możliwości pracy z domu, nawigację dźwiękową z rozszerzoną rzeczywistością i szybki dostęp do muzyki.







Stały kontakt z każdym ze światów użytkownika

Słuchawki LinkBuds mają niepowtarzalną formę pierścienia. Pozwalają słyszeć, co dzieje się wokół, bez pogorszenia warunków słuchania. Nowy, pierścieniowy przetwornik akustyczny z otworem w środku membrany przepuszcza dźwięki z zewnątrz i zapewnia ich dobrą słyszalność. W rezultacie podczas rozmowy przez telefon użytkownik usłyszy, że ktoś go woła, a rozmawiając ze znajomymi, może słuchać muzyki. Dzięki nowej konstrukcji słuchawki LinkBuds doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach, takich jak praca z domu, gra czy słuchanie muzyki.



Słuchawki LinkBuds są tak małe i ergonomiczne, że można się z nimi w ogóle nie rozstawać. Ważą zaledwie cztery gramy — to prawdziwy cud miniaturyzacji. W przeciwieństwie do standardowych słuchawek ochronna powłoka membrany jest zintegrowana z obudową, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca. Słuchawki opracowano z wykorzystaniem obszernych danych o kształtach uszu, gromadzonych od czasu wprowadzenia przez Sony w 1982 roku pierwszych na świecie słuchawek dousznych. Dzięki temu użytkownik niemal nie zauważa ich obecności i może z powodzeniem nosić je każdego dnia przez cały dzień.



Kryształowo czysty dźwięk

Podczas rozmów przez telefon można uniknąć zakłóceń i doskonale słyszeć rozmówcę. Jest to rezultat zastosowania technologii precyzyjnego przechwytywania głosu, przetwarzającej sygnał mowy z wykorzystaniem zaawansowanych technik. Algorytm redukcji hałasu firmy Sony tłumi dźwięki z zewnątrz i wyraźnie wydobywa głos. Algorytm ten powstał dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu z użyciem ponad 500 milionów próbek głosu. Słuchawki LinkBuds pozwalają więc prowadzić swobodnie rozmowę pomimo otaczającego hałasu.



Słuchawki LinkBuds zapewniają wysoką jakość dźwięku. System DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) przywróci wysoką jakość utworom poddanym kompresji stratnej. Zintegrowany procesor Sony V1 odtwarza wszystkie detale brzmienia i do minimum ogranicza zniekształcenia, zapewniając niezwykły autentyzm słuchanej muzyki i wspaniałe brzmienie ulubionych wykonawców. Specjalnie zaprojektowany, 12-milimetrowy przetwornik akustyczny w kształcie pierścienia wytwarza bogaty, dobrze zrównoważony dźwięk. Funkcja adaptacyjnej regulacji głośności automatycznie dostosowuje głośność do poziomu dźwięków w miejsca słuchania, dzięki czemu muzyka staje się elementem otoczenia. W rezultacie słuchane utwory mają dobrze dobraną głośność w różnych warunkach i pozostają w harmonii z dźwiękami z otoczenia.



Łatwiejszy każdy dzień

Firma Sony dodatkowo ułatwia łączenie ulubionych nagrań z otaczającym światem, a ponadto zapewnia wiele inteligentnych funkcji łączności. Słuchawki LinkBuds, chociaż bardzo małe, są także bardzo łatwe w obsłudze i wyposażone w wiele zaawansowanych funkcji. Wygodę użycia zapewnia między innymi funkcja Wide Area Tap (stukanie w szerokiej strefie). Dzięki niej nie trzeba dotykać samych słuchawek LinkBuds — aby sterować odtwarzaniem, wystarczy dwa lub trzy razy stuknąć z przodu jednego z uszu.



Słuchawki LinkBuds ułatwią życie w każdym miejscu, nawet gdy ich użytkownik ma zajęte ręce, a zacznie z kimś rozmawiać. W tym przypadku funkcja Speak-to-Chat automatycznie wstrzymuje odtwarzanie muzyki, a po zakończeniu rozmowy wznawia odtwarzanie — bez dotykania żadnych elementów sterujących. Słuchawki LinkBuds pomagają również uzyskiwać informacje, łączyć się ze znajomymi, ustawiać przypomnienia itp. z użyciem wybranego asystenta głosowego — wystarczy powiedzieć „OK Google” lub „Alexa”.



Łatwe parowanie Bluetooth dzięki funkcjom Fast Pair i Swift Pair

Słuchawki LinkBuds obsługują nową, bardzo przydatną funkcję Google Fast Pair, umożliwiającą bezproblemowe parowanie z urządzeniami z systemem Android, a także odszukanie słuchawek. Funkcja Swift Pair ułatwi natomiast parowanie z tabletem lub komputerem z Windows 11 lub Windows 10. Prostota tej funkcji sprowadza się do pojawiania się okienka powiadomienia o możliwości sparowania słuchawek, po ich wyjęciu z etui. Ułatwia to znacznie nawiązywanie połączenia pomiędzy urządzeniami.



Szybki dostęp do muzyki

Funkcja „Szybki dostęp” pozwala skonfigurować słuchawki LinkBuds do wznawiania odtwarzania z serwisu Spotify kilkoma stuknięciami, bez dotykania smartfona.



Microsoft Soundscape — dodatkowe możliwości poznawania otoczenia

Słuchawki LinkBuds są zgodne z aplikacją Microsoft Soundscape. Dzięki temu użytkownicy mogą słyszeć nie tylko naturalne odgłosy z otoczenia, ale także sygnały dźwiękowe i powiadomienia o budynkach lub skrzyżowaniach. Wbudowany kompas i czujniki żyroskopowe pozwalają określić, w którą stronę zwrócona jest głowa, i słyszeć dźwięki z tego kierunku bez trzymania smartfona.



W trosce o zrównoważony rozwój

Firma Sony zadbała nie tylko o stylowy wygląd słuchawek LinkBuds, lecz także o środowisko naturalne. Słuchawki i ich etui z funkcją ładowania są wykonane z tworzywa uzyskanego z recyklingu plastiku. Z kolei opakowanie w ogóle nie zawiera plastiku.



Słuchawki na każdy dzień

Słuchawki LinkBuds są doskonałe do codziennego użytku. Stopień ochrony przed wodą IPX4 oznacza, że w słuchaniu nie przeszkodzi Ci pot lub pryskająca woda. Naładowane słuchawki będą pracować na akumulatorach przez 5.5 godziny. Kolejnych 12 godzin słuchania zapewni eleganckie, miniaturowe etui z funkcją ładowania. Dla zabieganych przewidziano funkcję szybkiego ładowania. Dzięki niej 10‑minutowe ładowanie pozwoli słuchać muzyki nawet przez 90 minut.



Otaczające zewsząd dźwięki

Słuchawki LinkBuds są zgodne z dźwiękiem 360 Reality Audio, systemem Dolby Atmos i dźwiękiem przestrzennym 360. Dla słuchacza oznacza to nowe wrażenia. Technologia 360 Reality Audio nadaje muzyce niezwykły realizm. Dzięki niej słuchacz czuje się jak w pierwszym rzędzie na koncercie lub jak w studiu nagraniowym obok ulubionego wykonawcy.



Słuchawki LinkBuds będą dostępne w wersji szarej i białej jeszcze w tym miesiącu. Ceny nie podano.







































Źródło: Info Prasowe / SONY