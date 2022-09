Sony wprowadza nowy głośnik imprezowy SRS-XV900

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie do oferty nowego głośnika imprezowego Bluetooth SRS-XV900 — najpotężniejszego i najgłośniejszego ze wszystkich bezprzewodowych głośników z serii X. Nowy model wpisuje się w filozofię „LIVE LIFE LOUD”, której założeniem jest zapewnienie wysokiej jakości dźwięku i rozrywki miłośnikom muzyki z całego świata. Życie powinno toczyć się na pełnej głośności i dlatego nowy głośnik Sony SRS-XV900 odtwarza czysty, bogaty dźwięk, pozwalający najpełniej korzystać z każdej chwili. Zastosowany w nim przetwornik X-Balanced Speaker Unit, którego membrana nie ma kształtu koła, zwiększa powierzchnię głośnika i podnosi poziom ciśnienia akustycznego, ograniczając zarazem zniekształcenia dźwięku.







Z kolei technologia Jet Bass Booster zapewnia głęboki, dynamiczny bas o dużej mocy. Głośniki średniotonowe czysto odtwarzają wokale, a 6 jednostek wysokotonowych z przodu, z tyłu i na bokach umożliwia emisję dźwięków o wysokiej częstotliwości we wszystkich kierunkach. Głośnik SRS-XV900 pracuje na akumulatorze przez 25 godzin, więc muzyka będzie grać przez cały dzień i noc. Użytkownik nie musi się nawet martwić kończącym się zapasem energii, bo dzięki funkcji szybkiego ładowania zaledwie 10-minutowe ładowanie wystarczy na 3 godziny słuchania. Tryb ochrony akumulatora zapobiega nadmiernemu ładowaniu przy ciągłym podłączeniu do zasilania i wydłuża okres niezawodnego działania głośnika. Urządzenie jest wyposażone w wygodny uchwyt i kółka. Aby przetransportować je na kolejną imprezę, wystarczy chwycić za uchwyt, przechylić głośnik i wygodnie potoczyć na wytrzymałych rolkach.



Głośnik SRS-XV900 jest wyposażony w funkcję wzmacniania dźwięku z telewizora, pozwalającą wypełnić pokój głębokim basem i realistycznie brzmiącymi tonami wysokimi. Rezultat to bogate wrażenia audiowizualne i lepszy dźwięk podczas oglądania na telewizorze filmów lub występów na żywo. Aby użyć tej funkcji, wystarczy podłączyć dostarczony przewód optyczny i wybrać tryb wzmacniania dźwięku z telewizora, niezależnie od jego marki i modelu.



Głośnik SRS-XV900 daje okazję do wykazania się talentem miłośnikom karaoke — wystarczy podłączyć mikrofon do gniazda i wybrać utwór. Drugie gniazdo umożliwia podłączenie gitary i użycie głośnika jako wzmacniacza. W aplikacji mobilnej Fiestable pojawiła się natomiast nowa funkcja karaoke „Double Tracking”, która wzbogaca wokal i sprawia, że głos staje się przyjemniejszy w odbiorze. Całości dopełnia intuicyjny w użyciu panel dotykowy na górze głośnika, dający pełną kontrolę nad funkcjami, ustawieniami i oświetleniem.



Technologia MEGA BASS pozwala podkręcić poziom basu, by nadać mu głębię i siłę. Muzyka z nowego głośnika SRS-XV900 może brzmieć zupełnie jak na żywo. Takie wrażenie zapewnia tryb LIVE SOUND, pozwalający przywrócić niepowtarzalny klimat i poczuć się jak na koncercie. Bo „LIVE LIFE LOUD” to także niezapomniane chwile.



Funkcja Party Connect via Bluetooth pozwala połączyć nawet 100 zgodnych głośników bezprzewodowych Sony z technologią Bluetooth i zsynchronizować dźwięk i światła na dużej imprezie, by wszyscy tańczyli w jednym rytmie. Jako źródła nagrań można użyć także podłączonego urządzenia USB. Port USB może także służyć do ładowania smartfona. Głośnik SRS-XV900 obsługuje technologię Fast Pair, służącą do szybkiego parowania przez Bluetooth ze smartfonami z systemem Android.



Nowy głośnik SRS-XV900 jest zgodny z aplikacjami Sony | Music Center i Fiestable. Sony | Music Center pozwala wybierać listy odtwarzania, przechodzić do następnego utworu, zmieniać światła i tryby dźwięku — wszystko bez schodzenia z parkietu. Aplikacja Fiestable zawiera funkcje, dzięki którym zabawa staje się jeszcze lepsza, takie jak tworzenie imprezowej playlisty, zmienianie głosu, dodawanie echa w trybie karaoke i efekty dźwiękowe DJ.



Produkty Sony powstają nie tylko z myślą o wiodącej na rynku jakości dźwięku — ich projektanci pamiętają także o środowisku naturalnym. W przedniej i bocznych osłonach oraz wewnętrznych elementach głośnika SRS-XV900 wykorzystano opracowane przez Sony tworzywo sztuczne z recyklingu — świadectwo troski o ograniczenie wpływu produktów na środowisko.



Sprzedaż głośnika SRS-XV900 w Europie rozpocznie się w październiku 2022 r.























Źródło: Info Prasowe / SONY