Soundbary Sharp Q - Dźwięk klasy Premium w przystępnej cenie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp prezentuje najnowsze dodatki do swojego portfolio audio na targach IFA 2024 w Berlinie pod nową serią Sharp Q. Na czele oferty znajdują się dwa soundbary, które będą dostępne w całej Europie od stycznia 2025 roku: Sharp HT-SBW53121 (3.1.2) i HT-SBW55121 (5.1.2). Oba modele oferują wyjątkową jakość dźwięku i imponujące specyfikacje w konkurencyjnej cenie, co czyni je idealnym wyborem zarówno dla audiofilów, jak i entuzjastów kina domowego. W połączeniu z nowymi opcjonalnymi bezprzewodowymi tylnymi głośnikami surround Sharp HT-SPR52021 (2.0.2), każde pomieszczenie zamieni się w salę kinową z pełnym dźwiękiem 3D do 7.1.4 kanałów i mocą 850 W.







Nowe soundbary Sharp Q przenoszą oglądanie seriali i maratonów filmowych na wyższy poziom. Zaprojektowane z myślą o telewizorach Sharp (seria FQ), opcjonalne podwyższone nóżki idealnie dopasowują się do centralnej podstawy telewizora, tworząc spójną całość. Soundbary są również wyposażone w opcję niskich nóżek oraz uchwytów ściennych, co pozwala na elastyczne umiejscowienie, a ich uniwersalna łączność sprawia, że są stylowym rozwiązaniem dla każdego nowoczesnego telewizora. Soundbary oferują minimalistyczny wygląd w stylu skandynawskim, a każdy model jest dostępny w 2 opcjach kolorystycznych - Carbon Black (z Aegean Blue) i Smoke Grey (z Satin Silver) – to nie są soundbary, które będziesz chciał ukryć!



Soundbary Sharp Q: Porywający pejzaż dźwiękowy zapewniający prawdziwie kinowe doznania

Tematem przewodnim firmy Sharp na targach IFA 2024 jest „Simply Better Life”, a gama produktów Sharp Q wyróżnia się jakością i wyjątkowymi cenami, które sprawią, że najnowsze technologie dźwięku przestrzennego 3D (takie jak Dolby Atmos, DTS:X i DTS Virtual:X) będą dostępne dla większej liczby konsumentów. Dzięki Sharp Q wymagający klienci otrzymują najnowocześniejszą technologię w eleganckim designie, która znacznie poprawia codzienne oglądanie telewizji, umieszczając ich w centrum akcji. Model 3.1.2-kanałowy ma moc całkowitą 550 W, podczas gdy model 5.1.2-kanałowy może pochwalić się mocą 650 W - i to jeszcze przed dodaniem opcjonalnych tylnych głośników surround o mocy 200 W! Tylne głośniki surround 2.0.2 (sprzedawane oddzielnie) łączą się bezprzewodowo, bezpośrednio z soundbarem, bez potrzeby stosowania jakichkolwiek nadajników – nie ma prostszego sposobu na skonfigurowanie pełnego dźwięku 3D. W zestawie z soundbarem znajduje się potężny bezprzewodowy subwoofer, zapewniający głębokie basy, które można poczuć – dopełniając wrażenia kina domowego.



Imponujący dźwięk dostrojony przez Devialet

Firma Sharp ma przyjemność po raz kolejny skorzystać z doskonałości akustycznej firmy Devialet podczas strojenia soundbarów Sharp Q. Jako jedna z najbardziej renomowanych firm w sektorze audio, francuscy eksperci od wielu lat są znani z dostarczania niezwykle wysokiej klasy produktów. Inżynierowie akustyczni Devialet dopracowali wydajność audio soundbarów Sharp Q, które jako dowód otrzymają oficjalne logo „Tuned by Devialet”.



Ceny i dostępność

Soundbar Sharp HT-SBW53121 będzie dostępny w Europie od stycznia 2025 roku. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1999 PLN.

Soundbar Sharp HT-SBW55121 będzie dostępny w Europie od stycznia 2025 roku. Sugerowana cena detaliczna wynosi 2999 PLN.

Głośnik tylny Sharp HT-SPR52021 będzie dostępny w Europie od stycznia 2025 roku. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1199 PLN.



































źródło: Info Prasowe - Sharp