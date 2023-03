Soundcore Liberty 4 – dźwięk, spersonalizowane ANC oraz… pulsometr

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polski rynek trafiły właśnie zaprezentowane w ubiegłym roku przez Soundcore słuchawki Bluetooth Soundcore Liberty 4 – czyli nowy topowy model w ofercie firmy. Słuchawki oferują fantastyczny przestrzenny dźwięk, technologię ACAA 3.0 Coaxial Acoustic System, obsługę kodeka LDAC, personalizowany system ANC, a także wbudowany pulsometr oraz nowe wkładki do uszu CloudComfort, gwarantujące komfort podczas długiego słuchania muzyki. Słuchawki Soundcore Liberty 4 oferują idealne połączenie atutów poprzednich modeli z oferty marki z kilkoma zupełnie nowymi rozwiązaniami, jeszcze bardziej zwiększającymi ich możliwości. Mamy tu zatem przede wszystkim do czynienia z dźwiękiem o doskonałej jakości, zapewnianym przez świetne głośniki, przemyślaną konstrukcję słuchawek, system audio ACAA 3.0 Coaxial Acoustic System, a także wsparcie dla kodeka Bluetooth LDAC. Dzięki technologii HearID, każdy użytkownik może automatycznie dopasować profil dźwięku do swoich preferencji.







Kinowe doznania i świetne tłumienie hałasu

Użytkownicy docenią też doskonale działający system dźwięku przestrzennego, szczególnie przydatny podczas oglądania filmów i słuchania odpowiednio nagranej muzyki (słuchawki oferują specjalne tryby: filmowy oraz muzyczny). Wbudowane żyroskopy wykrywają najmniejszą zmianę pozycji głowy i pozwalają na dopasowanie dźwięku – tak, by zachować jego „przestrzenność”. W Soundcore Liberty 4 znajdziemy również udoskonalony aktywny system tłumienia hałasu ANC – co istotne, wykorzystuje on mechanizm analizy słuchu użytkownika (HearID ANC), co pozwala zapewniać maksymalną skuteczność i indywidualne dopasowanie.



Słuchawki, które słuchają… serca

Nowe słuchawki wyposażono również we wbudowany pulsometr, monitorujący tętno użytkownika oraz jego zmiany w ciągu dnia (z podziałem na strefy). Możliwe jest również rejestrowanie go podczas różnych aktywności, np. treningu. Nowością są również wkładki do uszu CloudComfort (dostępne w wielu rozmiarach), gwarantujące świetne dopasowanie i wygodne noszenie słuchawek przez długi czas. Sterowanie Soundcore Liberty 4 jest wygodne i intuicyjne – wystarczy w określony sposób delikatnie ścisnąć odpowiednią słuchawkę (domyślnie skonfigurowane są wszelkie niezbędne komendy, jednak użytkownik może je modyfikować korzystając z aplikacji mobilnej). Słuchawki obsługują technologię multipoint, co oznacza, że możemy je połączyć z więcej niż jednym źródłem dźwięku.



Wbudowane akumulatory wystarczają na 9 godzin słuchania muzyki, a akumulator w etui pozwala na wydłużenie tego czasu do 28 godzin, bez konieczności podłączania dodatkowego zasilania. Samo etui może być ładowane bezprzewodowo lub przez złącze USB-C.



Nowe słuchawki są już dostępne na polskim rynku, w 2 wersjach kolorystycznych (białej i czarnej). Cenę ustalono na 749 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Tabasco Media