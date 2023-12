Specjalna edycja smartfonów motorola razr 40 ultra oraz edge 40 neo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola oraz Pantone, światowy autorytet w dziedzinie kolorów, ponownie łączą siły. W ogłoszonym 7 grudnia kolorze roku 2024 Pantone – Peach Fuzz – dostępne będą dwa urządzenia: motorola razr 40 ultra oraz motorola edge 40 neo. Kolor roku to program edukacyjny Instytutu Pantone odzwierciedlający symboliczną naturę koloru. W jubileuszową 25. rocznicę programu, kolorem roku 2024 wybrany został aksamitny i delikatny brzoskwiniowy odcień PANTONE 13-1023 Peach Fuzz. Ma on uosabiać takie uczucia jak wspólnota, społeczność czy współpraca.







Wybór Peach Fuzz na kolor roku 2024 Pantone inspiruje do umacniania więzi międzyludzkich, co świetnie wpisuje się w misję marki Motorola – aby uczynić technologię bardziej dostępną i pomóc ludziom wykorzystywać ją do nawiązywania nowych kontaktów. Decydując jakie urządzenia będą dostępne w nowym kolorze, Motorola zdecydowała, że dwa modele najlepiej wpisują się w tę ideę: razr 40 ultra oraz edge 40 neo.



Dostępny na całym świecie smartfon motorola razr 40 ultra znakomicie nadaje się do komunikacji, a dzięki kultowej składanej konstrukcji pozwala osobom o wyrazistym charakterze wyróżnić się z tłumu.



Motorola edge 40 neo to natomiast urządzenie, które stawia kolor w samym centrum wzornictwa. Odcień PANTONE 13-1023 Peach Fuzz oraz połączenie wegańskiej skóry uzupełniają klasyczny i pięknie wyprofilowany design smartfona o element ciepła – angażują zmysły i rozpalają wyobraźnię.



Oba urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o komunikacji, więc wzmacniają poczucie naszego człowieczeństwa. Oferują najnowsze oprogramowanie Motorola: Moto Unplugged oraz Family Space. Obie aplikacje zapewniają cyfrową równowagę pomiędzy korzystaniem ze smartfona i odpoczynkiem, bezpieczeństwem, a brawurą. Moto Unplugged koncentruje się na robienia sobie przerw w korzystaniu ze smartfona, podczas gdy Family Space zachęca rodziny do wspólnego i świadomego odkrywania technologii.



Smartfony motorola razr 40 ultra oraz motorola edge 40 neo w kolorze Peach Fuzz będą już wkrótce dostępne w Polsce. Model razr 40 ultra (8/256 GB) w nowym kolorze roku 2024 Pantone zadebiutuje w sieci Plus w rekomendowanej cenie 4999 PLN. Motorola edge 40 neo (12/256 GB) w edycji Peach Fuzz będzie dostępna u wybranych operatorów oraz partnerów w rekomendowanej cenie 1899 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - motorola