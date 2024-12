Spekulanci wykupują procesory AMD Ryzen 7 9800X3D

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mija ponad miesiąc od debiutu procesora AMD Ryzen 7 9800X3D, a AMD wciąż nadal boryka się z powszechnymi problemami z jego dostępnością. Wszystko co pojawia się w sklepach, natychmiast znika, więc nie może dziwić fakt, że do akcji wkroczyli spekulanci. Wykorzystując wszelkie znajomości wykupują całe zapasy, by potem wystawiać je ze sporym zyskiem na portalach aukcyjnych. Co prawda rzecznik AMD pisze, że: "„Pracujemy pilnie, aby dostarczyć na rynek jak najwięcej produktów, a z każdym tygodniem zwiększamy wysyłkę procesorów”, w sklepach układów jest, jak na lekarstwo. Jeśli już chcesz stać się posiadaczem Ryzen’a 7 9800X3D, musisz liczyć się z wydatkiem sięgającym nawet 1000 dolarów! Nawet uznani sprzedawcy detaliczni, tacy jak Walmart, wystawili układ w zawyżonych cenach, zbliżających się, a nawet przekraczających 800 USD, czyli każdy chce zarobić... Na nas.















źródło: TechPowerUP