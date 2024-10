Sportowa aplikacja Zepp App w nowej odsłonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zepp App otrzymuje nowy interfejs i dodatkowe rozwiązania. Zmiany, które dzisiaj zostają wprowadzone, upraszczają dostęp do danych i usług. Jednocześnie sprawiają, że aplikacja będzie dla użytkowników przyjaźniejsza. Przez ostatnie 12 miesięcy ekosystem Amazfit poszerzył się o szereg nowych produktów i rozwiązań wprowadzanych w ramach aktualizacji. Od swojej zeszłorocznej premiery tylko jeden smartwatch – Amazfit Balance - otrzymał wraz z optymalizacjami niemal 60 dodatkowych funkcji. Pozostałe serie – Amazfit Active, Amazfit Cheetah i Amazfit T-Rex Ultra – niewiele mniej. Równocześnie na kolejnych rynkach z poziomu aplikacji udostępniano usługi AI: Zepp Aura, która ułatwia zasypianie oraz Zepp Coach, która oferuje spersonalizowane plany i porady treningowe. Do oferty trafił też Amazfit Helio Ring umożliwiający monitorowanie danych potreningowych.







Tak szybki rozwój ekosystemu Amazfit dał użytkownikom dostępem do nowych parametrów sportowo-zdrowotnych. Ale jednocześnie wymusił przeprojektowanie aplikacji Zepp, aby poruszanie się między poszczególnymi widokami było płynne, a odczyt danych równie prosty, co spójny. Taką możliwość powinna dać Zepp App 9.



Uproszczony interfejs: od ogółu do szczegółu

Główny widok zaktualizowanej aplikacji Zepp App prezentuje trzy kluczowe wskaźniki: zmęczenie fizyczne i psychiczne (Readiness), jakość snu oraz spersonalizowane zalecenia dotyczące najbliższego treningu. Jednym kliknięciem użytkownik może przejść do wymienionych wskaźników i zyskać dostęp do szczegółowych informacji prezentowanych w ujęciu tygodniowym, miesięcznym i rocznym.



Szybki dostęp do jednostkowych (dziennych), jak i zbiorczych (historycznych) danych procentuje lepszym zrozumieniem naszego samopoczucia, przykładowo:

• Dlaczego podczas ostatnich treningów rosła albo spadała nasza wydajność?

• Dlaczego w pracy koncentracja była lepsza albo gorsza?



Po przejściu do jeszcze bardziej detalicznych informacji użytkownik może dowiedzieć się, co zrobić, by poprawić swoją regenerację, przykładowo:

• W jakich godzinach zwykle zapada w głęboki sen?



Dodatkowo użytkownicy mogą zmieniać widoki w aplikacji ustawiając na głównej stronie te wskaźniki, które są dla nich istotniejsze.



Exertion Score, czyli jak mocno trenować?

Ci, którzy preferują prosty komunikat rekomendujący dostosowanie intensywności ćwiczeń do aktualnego poziomu zmęczenia, będą mogli skorzystać z nowowprowadzonego narzędzia Exertion Score. Narzędzie podaje określoną wartość punktów, które użytkownik powinien zdobyć wykonując wcześniej zaplanowane ćwiczenia. Przy czym wartość punktów zmienia się w zależności od poziomu zmęczenia: im jest ono wyższe, tym mniej punktów do zdobycia. Jednocześnie użytkownicy mogą samodzielnie określać intensywność kolejnych ćwiczeń w oparciu o kluczowe wskaźniki regeneracyjne: przeciążenia treningowe, jakość snu, w tym czas trwania snu głębokiego, tętno spoczynkowe, poziom zmęczenia fizycznego i psychicznego, HRV, poziom stresu.



Zepp Aura i Zepp Coach

W zaktualizowanej aplikacji wciąż dostępne będą usługi Zepp Aura i Zepp Coach.

• Usługa Zepp Aura pomaga użytkownikom zasnąć. Mechanizm opiera się na danych biometrycznych, które smartwatch Amazfit monitoruje i wysyła do aplikacji Zepp w czasie rzeczywistym. Na podstawie danych Zepp Aura moduluje dźwięki, by wprowadzić użytkowników w stan relaksu.

• Usługa Zepp Coach tworzy spersonalizowane plany treningowe. Jednocześnie zapewnia kompleksowe informacje o kondycji fizycznej, w tym cotygodniowe i miesięczne raporty z szczegółową analizę treningu.



Zarówno Zepp Aura, jak i Zepp Coach wykorzystują generatywną Sztuczną Inteligencję. Dzięki temu użytkownicy mogą zadawać pytania dotyczące snu i treningów bez konieczności posługiwania się konkretnymi frazami. Komunikacja jest płynna, naturalna.



Nowe funkcje także w zegarkach Amazfit

Wraz z aktualizacją Zepp App firma udostępnia także nowe rozwiązania w wybranych smartwatchach Amazfit:

• Amazfit Balance, Amazfit Cheetah Pro, Amazfit Falcon i Amazfit T-Rex Ultra otrzymują tryb sportowy Hyrox, który monitoruje wszystkie dziewięć konkurencji wchodzących w skład tego wielodyscyplinarnego sportu. Wcześniej tryb Hyrox dostępny był tylko w modelu Amazfit T-Rex 3.

• Amazfit Balance otrzymuje rozbudowany tryb monitorujący grę w Padla. Tryb został wzbogacony o monitoring m.in. liczby uderzeń piłki, gry z forhendu i backhandu.

• Amazfit Balance na wzór Amazfit T-Rex 3 otrzymuje możliwość pobierania i instalowania darmowych map off-line przedstawiających ukształtowanie terenu z (powrotną) nawigacją.

• Amazfit T-Rex 3 otrzymuje wzbogacony tryb treningu siłowego. Wcześniej użytkownicy mogli sprawdzić, jakie partie mięśni i jak bardzo były aktywowane w trakcie ćwiczeń. Teraz dodatkowo mogą ocenić jakość treningu pod względem m.in. stabilności, prędkości i płynności ruchów.



















źródło: Info Prasowe - Zepp Health