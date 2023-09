Spotify Jam - nowa funkcja do grupowego słuchania muzyki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niewiele rzeczy ma większą moc niż jednoczenie się we wspólnej miłości do muzyki. Aby uczynić grupowe słuchanie lepszym niż kiedykolwiek wcześniej, Spotify wprowadza Jam, spersonalizowaną sesję wspólnego słuchania muzyki w czasie rzeczywistym dla dowolnej grupy znajomych. Jam opiera się na niektórych z popularnych funkcji Spotify, takich jak Blend i współtworzenie playlist, i łączy je z technologią personalizacji, aby słuchanie w grupie było jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze. Nie ma to jak dzielenie się ulubionymi piosenkami z bliskimi. Dzięki nowej funkcji Jam cała paczka znajomych może wziąć udział w muzycznej zabawie dzięki współdzielonej kontroli kolejki, rekomendacjom dostosowanym do danej grupy i możliwości sprawdzenia, kto dodał dany utwór.







Oto jak to działa:

- Aby rozpocząć Jam, użytkownik Premium wybiera playlistę, utwór lub album do odtworzenia.

- Następnie, klikając przycisk "Połącz" u dołu ekranu lub naciskając menu z trzema kropkami na ulubionej liście odtwarzania, albumie lub utworze, pokaże się przycisk "Rozpocznij Jam".

- Możesz także wybrać urządzenie, na którym chcesz odtwarzać, niezależnie od tego, czy jest to telefon, czy głośnik. Osoby mieszkające w jednym domu i korzystające ze wspólnej sieci Wi-Fi również zostaną poproszone o dołączenie do Jam’u.

- Następnie możesz zaprosić swoją ekipę znajomych (dotyczy to zarówno użytkowników Premium, jak i darmowej wersji Spotify) na jeden z trzech sposobów:

- Włącz Bluetooth, a następnie połączcie swoje telefony.

- Poproś znajomych o zeskanowanie kodu QR na ekranie hosta.

- Kliknij "udostępnij", aby wysłać link za pośrednictwem serwisów społecznościowych, wiadomości tekstowych, SMS i innych.



Wszyscy uczestnicy Jam’u mogą dodawać utwory do kolejki, sprawdzać, kto dodał dany utwór i otrzymywać rekomendacje — a wszystko to z własnych urządzeń. Gospodarz ma kontrolę nad tym, kto uczestniczy w Jamie, a także może zmieniać kolejność utworów lub usunąć piosenkę, która nie pasuje do klimatu. Istnieje także opcja "Kontrola gości”, umożliwiająca wszystkim uczestnikom sesji usuwanie lub zmianę kolejności utworów. Gdy jest ona wyłączona, wyłącznie gospodarz ma kontrolę nad Jamem.



Jam jest dostępny dla wszystkich użytkowników Spotify Premium i Free na całym świecie — wystarczy upewnić się, że aplikacja jest zaktualizowana. Więcej szczegółów można znaleźć na blogu Spotify, For the Record.

















Źródło: Info Prasowe - Spotify