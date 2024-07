Star Trek nadciąga do World of Warships i World of Tanks Blitz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

zas na prędkość warp i nowy kurs za sprawą współpracy studiów Wargaming i Paramount, które wprowadzają graczy w uniwersum Star Trek, gdzie przyjdzie im zgłębić tajemnice nieodkrytych planet i „śmiało dążyć tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek”. Połączenie serii gier World of Warships i Star Trek: Następne pokolenie wprowadza nowych dowódców, skórki okrętów, flagi, naszywki i wiele więcej do odblokowania, świętując ponad 60 lat międzygwiezdnych przygód. Z kolei w World of Tanks Blitz, gracze wejdą na pokład legendarnego U.S.S. Enterprise i wezmą udział w wydarzeniach na galaktyczną skalę, które oferować będą imponujące nagrody, w tym całkowicie nowy czołg Endurance, awatary Gwiezdnej Floty, tematyczne legendarne kamuflaże, ozdobę garażu w postaci wahadłowca i wiele więcej.







Odkrywaj nową galaktykę w World of Warships

Star Trek: Następne pokolenie przenosi ostateczną granicę, która zadokuje w portach zarówno konsolowej edycji gry World of Warships: Legends oraz dla graczy PC już 10 lipca. Gracze mogą rozpocząć swoją przygodę w zupełnie nowym porcie, którego motywem przewodnim jest legendarny okręt gwiezdny U.S.S. Enterprise-D. Wcielając się w rolę swoich ulubionych postaci, gracze mogą wybierać spośród czterech frakcji, z których każda ma własnych unikalnych dowódców, kamuflaże okrętów, flagi i naszywki. Wśród tych pierwszych znajdują się cztery kultowe i w pełni udźwiękowione postacie ze Star Trek: Następne pokolenie, które dołączają do walki, każda związana z odpowiednią frakcją. W ręce fanów morskich stać oddano ukochanego Jeana-Luca Picarda z Gwiezdnej Floty, wolkańskiego pierwszego oficera Spocka, romulańskiej oficer wojskowej, komandor Seli lub przywódcy Imperium Klingońskiego, Gowrona.



Gracze na PC otrzymają też dostęp do unikatowej skórki dla amerykańskiego lotniskowca premium VIII poziomu Enterprise. Przyjdzie im zasiąść za sterami okrętu, który po raz pierwszy pojawia się na tych legendarnych wodach. Oprócz niego, do dyspozycji graczy będą też nowi dowódcy z własnymi jednostkami bojowymi, jak romulański japoński niszczyciel Akatsuki i klingoński brytyjski lekki krążownik VII poziomu Fiji. Zawartość związana z Star Trek: Następne pokolenie dostępna będzie do 7 sierpnia w World of Warships PC oraz do 4 sierpnia w konsolowym World of Warships: Legends.



Przygotuj się na tajną operację w World of Tanks Blitz

Czołgiści World of Tanks Blitz otrzymują tajne zadanie pod kryptonimem „Operacja – W nieznane”, która dostępna jest od 1 do 31 lipca. Na graczy czekają ikoniczne awatary Gwiezdnej Floty z Jamesem T. Kirkiem, Hikaru Sulu, Leonardem "Bonesem" McCoyem, Spockiem i Nyotą Uhurą, a także cztery ekskluzywne kamuflaże inspirowane serią Star Trek. Niektóre projekty czerpią inspirację ze skryptów klingońskich i języka wolkańskiego, podczas gdy inne są stylizowane na kolory mundurów Gwiezdnej Floty.



Prawdziwi poszukiwacze wyzwań mogą spróbować przejść specjalne zadanie inspirowane testem Kobayashi Maru. Po jego ukończeniu czołgiści otrzymają ekskluzywne nagrody, w tym animowany awatar U.S.S. Enterprise i tło profilu. Począwszy od 15 lipca, gracze mogą sprawdzić swoje umiejętności w zadaniu Pierwszy Kontakt, aby zdobyć nagrody od samego Borga. Na polu bitwy zlokalizowane również nową technologię w postaci czołgu Endurance. Ten nowoczesny pojazd został zaprojektowany specjalnie z myślą o misjach badawczych i eksploracyjnych.

























źródło: Info Prasowe - Wargaming