Startują rocznicowe uroczystości w World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sierpniowy upał dotarł do World of Tanks i rozpoczynamy uroczystości 11. urodzin gry. Od dziś, każdy kto zaloguje się w grze otrzyma zupełnie nowy, wierny historycznie czołg premium – T-34 z działem L-11. Ten radziecki pojazd IV poziomu dostajemy z 100% wyszkoloną załogą i miejscem w garażu. Dodatkowo, każdy kto zaloguje się 7 razy między 12 a 22 sierpnia otrzyma 7 dni konta premium World of Tanks oraz 7 okolicznościowych biletów, które wymienimy na wartościowe nagrody w specjalnej, rocznicowej sekcji sklepu.







Poza wspomnianymi nagrodami i obchodami do gry trafiła aktualizacja 1.14. Wsód najważniejszych nowych rzeczy warto wymienić nowe czechosłowackie czołgi ciężkie, polowe modyfikacje pojazdów zmieniające ich role w bitwie oraz nową mapę Safe Heaven. Jest ona inspirowana Japonią lat 60. XX wieku, a ścieżkę dźwiękową do niej skomponował wraz z zespołem audio frmy Wargaming sam Akira Yamaoka, współtwórca serii Silent Hill. Ponadto powraca lubiany tryb Frontline oraz zupełnie nowy, Topografia, który polepszy znajomość map.





























Źródło: Info Prasowe / Wargaming