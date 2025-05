Startuje sprzedaż nowych telewizorów LG na rok 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W Polsce rozpoczęła się sprzedaż najnowszych telewizorów LG OLED evo AI oraz LG QNED evo AI, które oferują jeszcze lepszą jakość obrazu, inteligentne funkcje oraz nowoczesny design. Premiery te zbiegają się z inauguracją tegorocznej edycji kampanii LG Streaming Week – po sukcesie zeszłorocznej odsłony firma LG Electronics wraca z rozszerzoną ofertą promocyjną. Od 19 maja do 30 czerwca użytkownicy telewizorów LG Smart TV w 42 krajach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji mogą korzystać z szerokiego wyboru darmowych i przecenionych treści streamingowych, udostępnionych we współpracy z czołowymi dostawcami.







Telewizory LG OLED evo AI wyposażono w technologię Brightness Booster Ultimate, która zapewnia nawet trzykrotnie wyższą jasność niż standardowe panele OLED, co przekłada się na wyraźniejszy i bardziej realistyczny obraz. Dzięki obsłudze HDR10 i Dolby Vision, a także udoskonalonym funkcjom AI, w tym automatycznemu dostosowywaniu parametrów dźwięku i obrazu do otoczenia, nowe modele oferują bardziej immersyjne i spersonalizowane korzystanie z treści.



LG Streaming Week

Promocja LG Streaming Week obejmuje telewizory LG UHD i wyższe z systemem webOS 4.5 lub nowszym (wydane po 2019 roku), a także modele LG StanbyME, StanbyME Go oraz inteligentne monitory UHD i WQHD. Z ekskluzywnych ofert można skorzystać za pośrednictwem aplikacji LG Streaming Week, dostępnej z poziomu ekranu głównego, sklepu z treściami lub listy aplikacji. Wraz z rosnącą liczbą użytkowników platformy LG webOS Smart TV, tegoroczna kampania kładzie większy nacisk na lokalne treści i bardziej zróżnicowane biblioteki. Dzięki współpracy z ponad 70 partnerami treści oferta została lepiej dopasowana do różnych rynków i zainteresowań użytkowników.



W ramach LG Streaming Week 2025 użytkownicy telewizorów LG Smart TV zyskają dostęp do zróżnicowanej oferty treści od czołowych serwisów streamingowych. Wśród dostępnych materiałów znajdą się m.in. seriale, koncerty muzyki klasycznej, filmy oraz transmisje sportowe na żywo. LG wprowadza lokalne promocje, dostosowane do języka i preferencji odbiorców w różnych regionach. Dla klientów w Polsce przygotowano między innymi: bezpłatny, trzymiesięczny dostęp do aplikacji MEGOGO, 50% zniżki na pierwszy miesiąc dostępu do Canal+, trzy miesiące za 1 zł w Sweet.tv, 12 miesięcy w cenie 10 zł na CDA.pl oraz pakiet START na 90 dni bez opłat w Polsat Box Go.



Apple TV+ oferuje trzymiesięczny dostęp do biblioteki Apple Originals oraz innych treści w promocyjnej cenie 9.99 zł miesięcznie. W ofercie znajdują się m.in. nagradzane seriale komediowe i obyczajowe, filmy fabularne, dokumenty oraz programy dla dzieci i rodzin. Wśród tytułów dostępnych w promocji są m.in.: „Severance”, „Silo”, „The Studio”, „The Morning Show”, „Your Friends & Neighbors”, a także filmy: „The Gorge”, „The Instigators”, „Wolfs” i „The Family Plan”. Apple TV+ zawiera również popularne seriale dla dzieci, takie jak „Jane”, „Stillwater” i oryginalne produkcje z serii „Peanuts”.



Miłośnicy muzyki klasycznej i opery mogą skorzystać z trzymiesięcznego bezpłatnego dostępu do Stage+, platformy streamingowej Deutsche Grammophon. Usługa oferuje wyselekcjonowane koncerty, opery i filmy dokumentalne z całego świata. Promocja jest dostępna globalnie dla posiadaczy telewizorów LG.



Mubi – globalna platforma streamingowa, dystrybutor i firma produkcyjna – oferuje posiadaczom telewizorów LG trzymiesięczny bezpłatny dostęp do starannie wyselekcjonowanych filmów z całego świata. W katalogu znajduje się m.in. nagradzany film „Substancja” z Demi Moore, uznany za jeden z najgłośniejszych tytułów ostatnich lat.



W ramach oferty dla użytkowników telewizorów LG, Blacknut Cloud Gaming udostępnia 30-minutową bezpłatną sesję z wybraną grą spośród ponad 500 tytułów premium. Nowi subskrybenci mogą także skorzystać z promocyjnej subskrypcji za 1 EURO przez pierwszy miesiąc. Aplikacja Baby Shark World for Kids, stworzona przez The Pinkfong Company, oferuje posiadaczom telewizorów LG Smart TV na całym świecie darmowy dostęp przez jeden miesiąc. Zawiera piosenki i opowiadania dla dzieci, wspierające naukę poprzez zabawę z udziałem znanych postaci. Stingray oferuje bezpłatny miesiąc dostępu do treści karaoke, umożliwiając użytkownikom śpiewanie utworów w różnych gatunkach muzycznych.



Aby więcej osób mogło skorzystać z oferty LG Streaming Week, firma LG przygotowała promocje na telewizory dostępne przez cały okres kampanii. To szansa, by zapoznać się z prostym w obsłudze systemem webOS, oferującym dostęp do szerokiej gamy funkcji. Od momentu premiery platforma webOS stale się rozwija i jest obecnie wspierana przez ponad 4000 partnerów w 180 krajach oraz miliony aktywnych użytkowników.





























źródło: Info Prasowe - LG