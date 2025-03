SteelSeries prezentuje nową serię podkładek QcK Performance

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SteelSeries zaprezentowała dziś najnowszą wersję swojej uznanej linii podkładek pod mysz QcK – serię QcK Performance. Nowa linia to pierwsza seria podkładek, która została zaprojektowana z myślą o różnych stylach gry, oferując trzy unikalne powierzchnie: Speed, Control i Balance, dostępne w rozmiarach Large i Extra-Large. Od punktów aktywacji w klawiaturach, przez boczne przyciski myszy, po spersonalizowane profile dźwiękowe w słuchawkach – gracze oczekują precyzji, personalizacji i możliwości dostosowania sprzętu do swoich preferencji. Tymczasem przez ponad 20 lat podkładki pod mysz były często pomijanym elementem gamingowego ekwipunku, niedocenianym pod kątem wydajności i dopasowania do stylu gry. SteelSeries postanowiło to zmienić i tak powstała seria QcK Performance.







Od ponad 20 lat SteelSeries jest światowym liderem w produkcji podkładek pod mysz dla profesjonalnych graczy esportowych i entuzjastów gamingu – począwszy od ICEMAT w 2001 roku po kultową QcK w 2004 roku. Od momentu wprowadzenia na rynek, nagradzana seria QcK stała się nieodzownym elementem wyposażenia graczy i profesjonalnych esportowców. Co więcej, profesjonalni gracze wygrali więcej nagród pieniężnych, używając produktów SteelSeries niż w przypadku sprzętu jakiejkolwiek innej marki.



Bazując na dziedzictwie jednej z najpopularniejszych podkładek na świecie, seria QcK Performance dołącza do rodziny renomowanych modeli, takich jak QcK, QcK Heavy i QcK Prism. Nowa, innowacyjna seria została zaprojektowana z myślą o różnych stylach gry, zapewniając nie tylko wytrzymałość, ale także zwiększoną wydajność w trakcie rozgrywki. Od ultragładkiego ślizgu podkładki Speed, zapewniającego błyskawiczne ruchy, przez precyzyjnie dobrane tarcie podkładki Control, gwarantujące maksymalną dokładność, aż po idealne połączenie szybkości i kontroli w modelu Balance – seria QcK Performance oferuje szeroki wybór dla spełnienia wymagań każdego gracza.



Seria QcK Performance to efekt wieloletnich badań oraz współpracy z profesjonalnymi graczami, inżynierami i projektantami. Każda podkładka posiada bazę o grubości 3,5 mm wykonaną z pianki neoprenowej, zapewniającą niezrównaną stabilność oraz właściwości antypoślizgowe i jednocześnie idealną równowagę między komfortem a trwałością. Niskoprofilowe, zszywane krawędzie gwarantują długowieczność, umożliwiając wygodną i precyzyjną rozgrywkę przez wiele lat.



W rywalizacji esportowej zwycięstwo zależy od szybkości i precyzji, a odpowiednia podkładka pod mysz odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu tego celu. Choć gracze często dostosowują ustawienia myszy i profili dźwiękowych w słuchawkach do swojego stylu gry, znaczenie odpowiedniej powierzchni, po której ślizga się mysz gamingowe bywa często pomijane. Seria QcK Performance rozwiązuje ten problem, oferując zestaw podkładek zaprojektowanych tak, by idealnie dopasować się do indywidualnych potrzeb graczy i ich unikalnego stylu rozgrywki.



QcK Performance | Speed

• Stworzona dla graczy, którzy cenią sobie szybką, dynamiczną rozgrywkę, oferując bezprecedensowy, niemal bezoporowy ślizg, pozwalający skupić się wyłącznie na błyskawicznych reakcjach.

• Ultragładka powierzchnia umożliwia szybkie i płynne ruchy, dostarczając reakcję w ułamku sekundy, kluczową w dynamicznych grach wymagających błyskawicznych decyzji.

• Minimalne tarcie dynamiczne i specjalna, pleciona struktura tkaniny gwarantują jednolity, płynny ślizg w każdym kierunku.



QcK Performance | Balance

• Idealne połączenie szybkości i kontroli, łączące płynny ślizg podkładki Speed z dokładnością i kontrolą podkładki Control.

• Miękka, drobno tkana powierzchnia zapewnia znajome odczucie, doskonałe dla graczy poszukujących balansu między dynamicznymi ruchami a precyzyjnym zatrzymaniem kursora.

• Gęsty splot i wysoka liczba ściegów oferują klasyczne wrażenia znane fanom serii QcK, jednocześnie zapewniając płynny ślizg i pełną kontrolę nad ruchem myszy.



QcK Performance | Control

• Stworzona dla graczy ceniących maksymalną precyzję, zapewniając doskonałą dokładność i wyjątkową siłę zatrzymania kursora.

• Mikrostrukturalna powierzchnia została precyzyjnie zaprojektowana z odpowiednim poziomem oporu, umożliwiając perfekcyjne namierzanie celu i pełną kontrolę nad ruchem myszy.

• Gęsty, wysokiej jakości splot dodaje odpowiednią ilość tarcia, pozwalając na precyzyjne, kontrolowane ruchy, idealne dla graczy wymagających absolutnej dokładności.

• Ta podkładka została zaprojektowana dla prawdziwych hardcore’owych graczy, którzy przedkładają kontrolę nad komfort.



Seria QcK Performance jest dostępna na SteelSeries.com oraz u sprzedawców na całym świecie w następujących sugerowanych cenach detalicznych (MSRP):

• QcK Performance Series (L) – US 39.99 $ | EMEA 44.99 € | UK 39.99 £ | APAC 44.99 $

• QcK Performance Series (XL) – US 49.99 $ | EMEA 54.99 € | UK 44.99 £ | APAC 54.99 $



Ciekawostka o serii QcK Performance: Trzech członków zespołu FaZe Rainbow Six użyło nowych QcK Performance, aby zdobyć mistrzostwo i 1 milion dolarów nagrody pieniężnej podczas Rainbow Six Invitational 2025 w dniu 16 lutego 2025 roku.

• Jaime ’Cyber’ Ramos (Entry Fragger, 26, Brazil) | Six Invitational 2025 Champion| Podkładka pod mysz QcK Performance Balance

- Cyber wchodzi pierwszy, czyszcząc kąty i trafiając headshoty. Wybrał powierzchnię QcK Performance Balance dla idealnego połączenia szybkości i precyzji — model ten zapewnił mu pełną pewność siebie w każdej akcji i pojedynku.

• Lucas ’soulz1’ Schinke (Support, 24, Brazil) | Six Invitational 2025 Champion| Podkładka pod mysz QcK Performance Control

- Jako ostoja drużyny, soulz1 potrzebuje precyzji i niezawodności. Powierzchnia QcK Performance Control zapewniła mu stabilność, dzięki której mógł bronić miejscówki, kontrolować kąty i wygrywać kluczowe rundy.

• Thiago ’Handyy’ Ferreira (Flex, 21, Brazil) | Six Invitational 2025 Champion| Podkładka pod mysz QcK Performance Balance

- Handyy jest najnowszym członkiem FaZe Clan, ale jego szybki refleks i nieustraszony styl gry okazały się kluczowe dla zwycięstwa. Powierzchnia QcK Performance Balance pozwoliła mu reagować błyskawicznie, bez przesadzania lub niedostatecznego oddawania strzałów.

































źródło: Info Prasowe - SteelSeries