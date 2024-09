SteelSeries wprowadza gamingowe słuchawki douszne Arctis GameBuds

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SteelSeries jako pierwsza marka w branży wprowadza unikalny zestaw funkcji dla gamingowych słuchawek dousznych, w tym łączność z aplikacją Arctis App, która umożliwia personalizację dźwięku za pomocą parametrycznego EQ oraz ponad 100 gotowych ustawień dźwiękowych dostosowanych do konkretnych gier. Te ostatnie można zmieniać w czasie rzeczywistym podczas rozgrywki. Dodatkowo, słuchawki oferują dźwięk przestrzenny 360°, aktywną redukcję szumów (ANC), system Quick-Switch Wireless oraz stabilne połączenie bezprzewodowe o ultraniskim opóźnieniu 2.4 GHz dzięki nowemu nano-odbiornikowi USB-C. Proces projektowania Arctis GameBuds wymagał stworzenia zaawansowanego chipsetu nowej generacji, współtworzonego z kluczowym partnerem technologicznym, co pozwoliło marce przekroczyć granice innowacji. Efektem jest lepsze doświadczenie gracza i lepszy dźwięk w grach, które ludzie uwielbiają – wszystko w zupełnie nowym formacie.







Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i latom innowacyjnych prac inżynieryjnych, SteelSeries po raz kolejny rewolucjonizuje audio w grach konsolowych – tym razem za pomocą słuchawek dousznych. Stworzone, aby zapewniać najwyższą jakość dźwięku HiFi nie tylko podczas grania na konsolach, ale także w trakcie całodziennego użytkowania – do muzyki, rozrywki, pracy, zabawy i innych czynności – są to pierwsze douszne słuchawki gamingowe, których ludzie będą używać przez cały dzień, każdego dnia.



WSZYSTKO, WSZĘDZIE, JEDNOCZEŚNIE

• SteelSeries Arctis GameBuds – sprawiają, że granie z bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi na PlayStation i Xbox jest możliwe i komfortowe jak nigdy dotąd, dzięki stabilnej łączności bezprzewodowej o ultraniskim opóźnieniu dla PS5, Xboxa i PC, a także Bluetooth 5.3 dla wszystkich innych urządzeń. Jakość dźwięku Arctis jest teraz dostępna w kieszonkowym formacie, przenosząc do niego dziedzictwo dźwięku SteelSeries. Atuty zestawu to także ponad 100 gotowych ustawień dźwiękowych dla PS5 i Xboxa dostępnych za pomocą aplikacji mobilnej, aktywna redukcja szumów oraz bateria działająca przez cały dzień.



DŹWIĘK JEST NAJWAŻNIEJSZY

• Intensywny dźwięk 360° – Przetworniki Arctis przenoszą wysoką jakość dźwięku przestrzennego SteelSeries do formatu, który ludzie już pokochali - teraz także na PS5, Xbox i PC. W przypadku Xbox to pełne wsparcie dla Tempest 3D Audio.

• Aktywna redukcja szumów (ANC) – Dźwięk premium Arctis z 4 mikrofonowym hybrydowym systemem ANC zapewnia niesamowite wrażenia z gry na każdej platformie, pozwalając graczom skupić się w pełni na rozgrywce. Dodatkowo tryb odsłuchu, umożliwia słyszenie otoczenia, gdy jest to konieczne.

• Aplikacja mobilna – Ponad 100 gotowych ustawień dźwiękowych dla PS5 i Xbox - wyjątkowo precyzyjne, dostosowane do gier presety, które można zmieniać w dowolnym momencie. Ustawienia ładowane są natychmiastowo na PS5 lub Xbox, bez przerywania dźwięku w grze.



BEZPRZEWODOWY ŚWIAT

• Bezprzewodowy adapter wieloplatformowy – Słuchawki Bluetooth nie mogą łączyć się z PS5 ani Xboxem, ale ultrakompaktowy adapterer (dongle) 2.4 GHz zapewnia taki dostęp łączności bezprzewodowej, tam gdzie wcześniej nie było to możliwe. Jest kompatybilny z PlayStation, Xbox, PC, Switch, urządzeniami mobilnymi, Meta Quest oraz przenośnymi/streamingowymi urządzeniami do gier.

• Sprawne przełączanie się między urządzeniami – Płynne przełączanie się między najnowszym Bluetooth 5.3 dla urządzeń mobilnych, a ultraszybkim połączeniem 2.4 GHz Quantum Wireless za pomocą trzykrotnego naciśnięcia przycisku na słuchawkach.

• Ładowanie bezprzewodowe Qi – łatwe ładowanie etui bez użycia kabli oraz możliwość przechowywania adaptera 2.4 GHz.



JAKOŚĆ ŻYCIA

• Całodniowa rozrywka i radość z gier – Długa żywotność baterii wynosząca 40 godzin, z ponad 10 godzinami użytkowania na jednym ładowaniu oraz trzema dodatkowymi ładowniami z etui. Dzięki 3-krotnemu dodatkowemu ładowaniu w etui, można korzystać z urządzenia nawet przez 40 godzin bez konieczności podłączania go do prądu, a także skorzystać z opcji bezprzewodowego ładowania Qi bezpośrednio w etui. Jeśli to nie wystarczy, dzięki opcji szybkiego ładowania przez USB-C, po zaledwie 15 minutach zyskujemy dodatkowe trzy godziny gry.

• Niesamowita ergonomia – Ponad 62000 skanów uszu pomogło stworzyć idealny design. W zestawie znajdują się także dodatkowe silikonowe wkładki douszne, zapewniające pewne dopasowanie i maksymalny komfort, niezależnie od tego, ile godzin gracze będą grać.

• Wodoodporność IP55 – Ochrona przed pyłem i wodą idealna na długie sesje gamingowe, deszczowe dni czy treningi.



Arctis GameBuds są już dostępne w przedsprzedaży na SteelSeries.com oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie. W sprzedaży detalicznej dostępne będą od 29 października w następujących cenach: NA $159.99 | EMEA 169.99 € | APAC $169.99.

































źródło: Info Prasowe - SteelSeries