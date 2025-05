SteelSeries wprowadza na rynek serię Rival 3 Gen 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przygotowując się do obchodów 25-lecia marki w 2026 roku, SteelSeries zaprezentowało dziś nowe myszy gamingowe Rival 3 Gen 2 oraz Rival 3 Wireless Gen 2. Nowa generacja nawiązuje do dziedzictwa oryginalnej serii Rival, która zadebiutowała w 2013 roku, i jednocześnie stanowi rozwinięcie kultowej linii Rival 3, oferując doskonałą szybkość, nową jakość wydajności i wyjątkową trwałość, a wszystko to w przystępnej cenie z kategorii „luksusu na każdą kieszeń”. Wielokrotnie nagradzane myszy z serii Rival od lat są podstawowym sprzętem gamingowym dla graczy rozpoczynających swoją przygodę z grami komputerowymi, co czyni je prawdziwymi „game-changerami”. Zaprojektowane z myślą o wszechstronności i trwałości, modele Rival 3 Gen 2 oraz Rival 3 Wireless Gen 2 są prawdziwi maratończycy wśród myszy gamingowych.







Oferują sprawdzoną w boju konstrukcję oraz wysokiej jakości przełączniki mechaniczne, które gwarantują 60 milionów kliknięć. Szybkość działania to kluczowy element tych myszy – zoptymalizowane opóźnienie kliknięcia na poziomie zaledwie 1,35 ms (wersja przewodowa) oraz 1.9 ms (wersja bezprzewodowa), w połączeniu z precyzyjnymi sensorami optycznymi TrueMove opracowanymi we współpracy z firmą PixArt, oraz ślizgaczami wykonanymi ze 100% teflonu (PTFE), zapewniają błyskawiczną reakcję oraz perfekcyjną dokładność każdego ruchu.



SERIA RIVAL 3 GEN 2

Myszy gamingowe Rival 3 Gen 2 zostały zaprojektowane z myślą o doskonałej szybkości i wydajności, oferując zoptymalizowane opóźnienie kliknięcia wynoszące jedynie 1.35 ms. Zapewnia to niemal natychmiastową reakcję na polecenia użytkownika i daje przewagę podczas najbardziej wymagających rozgrywek. Dodatkowo, optyczny sensor TrueMove Core o rozdzielczości 8500 DPI gwarantuje precyzyjne śledzenie ruchów na każdej powierzchni. Trwałość i niezawodność to znaki rozpoznawcze myszy Rival 3 Gen 2, które oferują aż 60 milionów kliknięć. Model przewodowy waży zaledwie 77 gramów (95-106 gramów dla wersji bezprzewodowej), a dopracowana konstrukcja zapewnia doskonałą wydajność na lata. Rival 3 Gen 2 wyróżnia się też stylowym designem, który podkreśla efektowne, 360-stopniowe podświetlenie SteelSeries Prism, nadające stanowisku gracza niepowtarzalny charakter.



SERIA RIVAL 3 WIRELESS GEN 2

Oprócz wszystkich zalet dostępnych w wersji przewodowej, mysz Rival 3 Wireless Gen 2 oferuje dodatkowe udoskonalenia, takie jak zaawansowany sensor optyczny TrueMove Air o rozdzielczości aż 18000 DPI. Sensor ten gwarantuje doskonałą precyzję zarówno przy szybkich ruchach typu „flick”, jak i długich, płynnych przeciągnięciach. Dodatkowo maksymalne przyspieszenie wynosi 40g, a ultraniskie opóźnienie kliknięcia (1.9 ms) zapewnia najwyższą wydajność w swojej klasie.



Technologia Quantum 2.0 Dual Wireless to kolejny duży atut tego modelu, umożliwiający podłączenie myszy do komputera za pomocą bezprzewodowego dongla USB (2.4 GHz) lub poprzez Bluetooth 5.0. Dzięki temu Rival 3 Wireless Gen 2 może współpracować z szeroką gamą urządzeń, idealnie wpisując się w potrzeby osób korzystających z myszy zarówno do pracy, jak i rozrywki.



Aby uniknąć nieprzyjemnych przerw w trakcie gry, żywotność baterii Rival 3 Wireless Gen 2 została znacząco wydłużona. Na jednej baterii AAA mysz oferuje od 45 do 200 godzin pracy w trybie 2,4 GHz oraz aż do 450 godzin przy połączeniu Bluetooth. To oznacza wiele miesięcy niezakłóconego użytkowania bez konieczności częstej wymiany baterii. Dodatkowo, mysz współpracuje również z akumulatorami AAA, co pozwala zredukować wagę urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu pełnego komfortu charakterystycznego dla serii Rival. Ponadto gracze mogą teraz dodać odrobinę koloru do swoich konfiguracji dzięki nowym żywym opcjom kolorystycznym, w tym morskim (Aqua), lawendowym (Lavender) i białym (White) – obok klasycznej czerni.



Myszy Rival 3 Gen 2 oraz Rival 3 Wireless Gen 2 są dostępne na stronie SteelSeries.com oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie, w następujących sugerowanych cenach detalicznych:

• SERIA RIVAL 3 GEN 2 – USA - 34.99 USD | EMEA - 39.99 EURO | UK - 34.99 £ | APAC - 39.99 $

• SERIA RIVAL 3 WIRELESS GEN 2 – USA - 59.99 USD | EMEA - 59.99 EURO | UK - 54.99 £ | APAC - 59.99 $

































źródło: Info Prasowe / SteelSeries