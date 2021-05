Steruj sprzętem elektrycznym z kanapy z gniazdem Wi-Fi Hama

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

To najnowsza propozycja od niemieckiego producenta Hama z serii produktów Smart Home. Za pomocą gniazda WLAN dostajemy możliwość prostego sterowania dowolnym urządzeniem elektrycznym, wykorzystując aplikację lub asystenta głosowego. Włączanie i wyłączanie sprzętu o określonych godzinach przekłada się na ścisłe kontrolowanie bieżącego zużycia energii, a w konsekwencji oszczędności. Samo białe kwadratowe gniazdko ma niewielkie gabaryty. Jego zwarta konstrukcja gładko wkomponuje się w wystój wnętrza każdego mieszkania czy domu. Co ważne, nie zasłoni też innych gniazdek i wyłączników. Styki zostały zabezpieczone, co skutkuje zwiększoną ochroną przed przypadkowym dotknięciem.







Gniazdo WLAN od firmy Hama działa bez bramy (koncentratora). Nie trzeba używać dodatkowego urządzenia, bo tworzy ono bezpośrednie połączenie Wi-Fi z routerem. Inteligentne gniazdko potrafi mierzyć zużycie energii w czasie rzeczywistym i współpracuje z każdym urządzeniem o mocy do 3680 W, takim jak wszelkiego rodzaju elektronika użytkowa, pralka, wentylator czy suszarka. Miernik kontroluje pobór prądu i wysyła powiadomienia push o zużyciu energii. Gniazdko możesz włączać i wyłączać o ustalonych porach, ale także tworzyć grupy lub sceny za pomocą urządzeń zintegrowanych z siecią WLAN.



Dzięki specjalnej aplikacji Hama Smart Home gniazdem Wi-Fi można sterować smartfonem lub tabletem z dowolnego miejsca swoich czterech kątów i zawsze mieć kontrolę nad podłączonymi do niego urządzeniami. Wystarczy używać systemu operacyjnego Android lub Apple iOS. Urządzenie jest też kompatybilne z Amazon Alexa i Google Assistant. Oznacza to komfortowe przełączanie urządzeń podłączonych do gniazd Smart Home za pomocą prostych poleceń głosowych. Dodajmy, że takie rozwiązanie doskonale sprawdza się do zaawansowanej modernizacji mieszkania lub domu, także pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie.



Co więcej, używając tego samego oprogramowania Hama Smart Home łatwo da się rozbudować i połączyć swój inteligentny dom z dowolną liczbą produktów z kategorii Smart Home od tej marki.



Sugerowaną cenę detaliczną tej nowości, na którą producent daje dwa lata gwarancji, ustalono na poziomie 79.90 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Hama