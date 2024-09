Swiftpoint - nowatorska marka myszek już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Siedem nagród CES za innowacyjny produkt, rekomendacje wiodących portali technologicznych i gamingowych, oraz miano „ostatniej myszy, jakiej kiedykolwiek będziesz potrzebować”. Swiftpoint obietnicami zawiesza poprzeczkę wysoko, a atutami mają być ergonomia, nowatorskość i nieograniczony wachlarz personalizacji. Marka właśnie zadebiutowała na polskim rynku. Mysz komputerowa to wynalazek sięgający korzeniami lat 60. Poza małymi epizodami jak zamiana mechanicznej kulki na sensor optyczny, wprowadzenie rolek scrollujących, dodatkowych przycisków, wiele w formie działania myszki się nie zmieniło. Jak to możliwe, że od dekad producenci polegają na tym samym koncepcie oferując to samo w jedynie lekko odświeżonym opakowaniu? To chyba główny powód, który pchnął twórców Swiftpoint do zaprezentowania światu czegoś nowego.







PO PIERWSZE INNOWACJA

Mierzenie mocy nacisku, wyświetlacz OLED komunikujący bieżące parametry, technologia haptyczna, żyroskop… to tylko niektóre rozwiązania, które znajdziemy w różnych liniach produktowych Swiftpoint. Od myszek dla zespołów kreatywnych, grafików, animatorów, przez produkty biurowe, ultramobilne i ergonomiczne myszy gotowe do pracy w każdych, nawet najmniej sprzyjających warunkach, po najbardziej szalony koncept myszy gamingowej, która w chwili startu na Kickstarterze zebrała ponad pół miliona dolarów donacji.



ERGONOMIA PONAD WSZYSTKO

U Swiftpoint ten termin sprowadza się do dwóch aspektów: funkcjonalności i wygody. Ergonomia w myszach Swiftpoint ma swoje odzwierciedlenie na wielu płaszczyznach: od ultramobilności i dopasowania do pracy w każdych warunkach miniaturowych myszy serii PenGrip po większe, zapewniające maksymalny komfort dla nadgarstka mysz ErgoPoint z wertykalnym chwytem.



ZAAWANSOWANY SOFTWARE

To, czym Swiftpoint wygrywa rywalizację, to nie tylko hardware, ale przede wszystkim software. Myszy Swiftpoint zostały wyposażone w tonę rozwiązań wspierających produktywność, jak obsługa gestów, skrótów, tryb prezentera. Wystarczy jedno dotknięcie dedykowanego przycisku, a możemy wstać od biurka i z pomocą wbudowanego żyroskopu kontynuować prezentację z łatwością przełączając slajdy, kierując uwagę na podświetlone obszary czy zakreślając w powietrzu kluczowe fragmenty prezentowanych dokumentów.



CUSTOMIZACJA NA CAŁEGO

Coś, za co Swiftpoint pokochają zarówno gracze, jak i twórcy treści cyfrowych. Wszyscy kluczowi gracze rynku myszek posiadają swój software pozwalający na zarządzanie funkcjami przycisków, rolek, jednak żaden z nich nie jest tak intuicyjny i żaden nie daje tak wielu możliwości personalizacji pozwalając na tworzenie kombinacji wejściowych i płynnych sekwencji akcji sprawdzających się zarówno w grach, jak i specjalistycznych programach.



MYSZ GAMINGOWA Z KICKSTARTERA

Swiftpoint Z2 to prawdopodobnie najbardziej szalona i futurystyczna mysz, z jaką mieliście do czynienia. Projekt zapoczątkowany w 2017 roku na Kickstarterze doczekał się miana legendy dzięki mnogości zastosowanych w nich technologii. Mysz z sensorem Pixart PAW3395 26k wyposażona została w 13 w pełni programowalnych przycisków, w tym 5 mierzących moc nacisku z możliwością przypisania dodatkowych akcji (tzw. Deep Click), wyświetlacz OLED prezentujący m.in. bieżącą konfigurację, rozdzielczość DPI, siłę nacisku, haptyczne wibracje, żyroskop z obsługą gestów (np. pochylenia lewo/prawo), dedykowane nakładki na podstawę zmieniające mysz w analogowy joystick… W recenzji popularnego portalu gamingowego IGN mysz otrzymała ocenę 9/10, co stanowi jedną z najwyższych ocen w historii serwisu.



DLA KREATYWNYCH

Nie mniej zauroczeni będą graficy, filmowcy, animatorzy czy architekci. Model Swiftpoint Creator współdzieli z Z2 wiele z wymienionych cech, jeszcze lepiej integrując się z programami, których używamy na co dzień jak Photoshop, Ilustrator, After Effects, DaVinci Resolve itp. Podobnie jak w większości produktów Swiftpoint znajdziemy tutaj wsparcie zarówno dla systemów Windows, jak i MacOS.



DLA PRODUKTYWNYCH I W CIĄGŁYM RUCHU

Ostatnią, a jednocześnie najbardziej wyróżniającą się serią produktów Swiftpoint jest seria niewielkich myszy Pen-Grip, których chwyt przypomina trzymanie w dłoni pióra lub długopisu. To rozwiązanie sprawdza się idealnie w każdych warunkach niezależnie od rozmiaru pulpitu roboczego, a forma chwytu odciążą nadgarstek pozwalając na bardziej komfortową i wolną od bólu pracę. W utrzymaniu lepszego samopoczucia wspiera nas również software-owy moduł ochrony zdrowia pomagający zarządzać przerwami na odpoczynek, rozciąganie, wstawanie i spacer po biurze oraz ostrzegający o przekroczeniu maksymalnego rekomendowanego czasu pracy. Dzięki kompaktowym rozmiarom, wspomnianym wcześniej funkcjom prezentera jest to doskonałe narzędzie, które sprawdzi się nie tylko podczas pracy na laptopie, ale również pomoże rozwinąć funkcje tabletu z Androidem lub iPada.



SWIFTPOINT W POLSCE

Oferta Swiftpoint to 10 perfekcyjnie dopracowanych modeli myszy, których ceny wahają się od 399 do 1 099 zł. Produkty na ten moment są dostępne w sieci x-kom. Oficjalnym przedstawicielem Swiftpoint w naszym kraju jest CEG Polska, a za dystrybucję odpowiada NTT System.

































źródło: Info Prasowe - Swiftpoint