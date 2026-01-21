System eufyCam S4 dostępny w limitowanej promocji
eufy, światowy lider rozwiązań bezpieczeństwa i inteligentnych urządzeń domowych należący do Anker Innovations, rozpoczyna nową kampanię z udziałem eufyCam S4. To zaawansowany system monitoringu zewnętrznego, zaprojektowany z myślą o pełnej ochronie posesji dzięki inteligentnemu śledzeniu AI, zasilaniu solarnemu oraz architekturze stawiającej prywatność na pierwszym miejscu. eufyCam S4 jest dostępny w promocyjnej cenie w oficjalnym sklepie eufy w okresie od 19 stycznia do 2 lutego.
Inteligentne bezpieczeństwo bez kompromisów
eufyCam S4 to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów bezpieczeństwa DIY w ofercie marki. Zastosowana hybrydowa konstrukcja trzech obiektywów łączy stałą kamerę szerokokątną 4K z podwójną kamerą obrotową PTZ 2K, zapewniając pełne pokrycie terenu 360° w jednym, kompaktowym urządzeniu. Dzięki technologii AI Tracking 2.0 kamery współpracują ze sobą w czasie rzeczywistym, automatycznie zmieniają kadr, przybliżają obraz i płynnie śledzą osoby lub pojazdy przemieszczające się pomiędzy strefami. Efekt to szczegółowy monitoring zarówno bliskich, jak i odległych obszarów posesji bez martwych stref.
Ciągła ochrona dzięki energii słonecznej
eufyCam S4 wyposażono w najwydajniejszy panel solarny eufy, który umożliwia całodzienną pracę kamery przy zaledwie jednej godzinie bezpośredniego nasłonecznienia. Odłączana konstrukcja panelu pozwala na elastyczny montaż i optymalne ustawienie względem słońca lub estetyczną instalację bez wiercenia. Wymienna bateria zapewnia nieprzerwaną pracę nawet w trudnych warunkach pogodowych.
Bez abonamentów
System został zaprojektowany zgodnie z zasadą privacy-first. Nagrania zapisywane są lokalnie, a algorytmy AI działają bezpośrednio na urządzeniu lub za pośrednictwem HomeBase, bez konieczności korzystania z chmury. Użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad swoimi danymi bez opłat abonamentowych i ukrytych kosztów.
Najważniejsze specyfikacje:
• Hybrydowy system trzech obiektywów z monitoringiem 360°
• Połączenie rozdzielczości 4K i 2K dla maksymalnej szczegółowości
• Zasilanie solarne i niemal bezobsługowa praca
• Bezprzewodowy montaż bez kabli i wiercenia
• Lokalna pamięć i przetwarzanie danych, co zapewnia prywatność
• Monitoring najwyższej klasy bez abonamentu
Cena i promocja
System eufyCam S4 jest dostępny w sprzedaży w Polsce w sklepie eufy.com i na Amazonie. W ramach oferty promocyjnej klienci otrzymują kartę podarunkową o wartości do 130 €, w zależności od wybranej konfiguracji zestawu:
• Zestaw Solo: karta podarunkowa o wartości 30 €
• Zestaw 2+1: karta podarunkowa o wartości 70 €
• Zestaw 4+1: karta podarunkowa o wartości 130 €
Cena do kupienia na stronie eufy: 1269 PLN.