System eufyCam S4 dostępny w limitowanej promocji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

eufy, światowy lider rozwiązań bezpieczeństwa i inteligentnych urządzeń domowych należący do Anker Innovations, rozpoczyna nową kampanię z udziałem eufyCam S4. To zaawansowany system monitoringu zewnętrznego, zaprojektowany z myślą o pełnej ochronie posesji dzięki inteligentnemu śledzeniu AI, zasilaniu solarnemu oraz architekturze stawiającej prywatność na pierwszym miejscu. eufyCam S4 jest dostępny w promocyjnej cenie w oficjalnym sklepie eufy w okresie od 19 stycznia do 2 lutego.







Inteligentne bezpieczeństwo bez kompromisów

eufyCam S4 to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów bezpieczeństwa DIY w ofercie marki. Zastosowana hybrydowa konstrukcja trzech obiektywów łączy stałą kamerę szerokokątną 4K z podwójną kamerą obrotową PTZ 2K, zapewniając pełne pokrycie terenu 360° w jednym, kompaktowym urządzeniu. Dzięki technologii AI Tracking 2.0 kamery współpracują ze sobą w czasie rzeczywistym, automatycznie zmieniają kadr, przybliżają obraz i płynnie śledzą osoby lub pojazdy przemieszczające się pomiędzy strefami. Efekt to szczegółowy monitoring zarówno bliskich, jak i odległych obszarów posesji bez martwych stref.



Ciągła ochrona dzięki energii słonecznej

eufyCam S4 wyposażono w najwydajniejszy panel solarny eufy, który umożliwia całodzienną pracę kamery przy zaledwie jednej godzinie bezpośredniego nasłonecznienia. Odłączana konstrukcja panelu pozwala na elastyczny montaż i optymalne ustawienie względem słońca lub estetyczną instalację bez wiercenia. Wymienna bateria zapewnia nieprzerwaną pracę nawet w trudnych warunkach pogodowych.



Bez abonamentów

System został zaprojektowany zgodnie z zasadą privacy-first. Nagrania zapisywane są lokalnie, a algorytmy AI działają bezpośrednio na urządzeniu lub za pośrednictwem HomeBase, bez konieczności korzystania z chmury. Użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad swoimi danymi bez opłat abonamentowych i ukrytych kosztów.



Najważniejsze specyfikacje:

• Hybrydowy system trzech obiektywów z monitoringiem 360°

• Połączenie rozdzielczości 4K i 2K dla maksymalnej szczegółowości

• Zasilanie solarne i niemal bezobsługowa praca

• Bezprzewodowy montaż bez kabli i wiercenia

• Lokalna pamięć i przetwarzanie danych, co zapewnia prywatność

• Monitoring najwyższej klasy bez abonamentu



Cena i promocja

System eufyCam S4 jest dostępny w sprzedaży w Polsce w sklepie eufy.com i na Amazonie. W ramach oferty promocyjnej klienci otrzymują kartę podarunkową o wartości do 130 €, w zależności od wybranej konfiguracji zestawu:

• Zestaw Solo: karta podarunkowa o wartości 30 €

• Zestaw 2+1: karta podarunkowa o wartości 70 €

• Zestaw 4+1: karta podarunkowa o wartości 130 €



Cena do kupienia na stronie eufy: 1269 PLN.

























źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio