Sztuczna inteligencja w komputerach HP osiąga nowy poziom

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HP wprowadza kolejne innowacje z zakresu sztucznej inteligencji — wydajne komputery AI oraz pierwszą platformę do tworzenia modeli AI ze zintegrowaną funkcją trust framework. Otwiera to nowe możliwości dostępu do sztucznej inteligencji i wykorzystania jej potencjału — zarówno w korporacjach, jak i w codziennej pracy freelancerów i studentów. Użytkownicy na całym świecie, mogą tłumaczyć wideorozmowy w czasie rzeczywistym na aż 40 języków, kształcić umiejętności autoprezentacji, dzięki osobistemu trenerowi komunikacji czy w prosty i szybki sposób tworzyć profesjonalne filmy.







Wsparcie firm w wykorzystaniu AI

Tylko 33% analityków danych jest zadowolonych z obecnie stosowanych narzędzi AI. Aż 81% nie ufa, że ich firma jest w stanie szybko wdrożyć takie narzędzia, i co podkreśla pilną potrzebę wprowadzania rozwiązań, które mogłyby szybko przekształcić operacje biznesowe. Zgodnie z zapowiedzią na początku roku, HP dodaje nowe możliwości do Z by HP AI Studio, aby przyspieszyć i odpowiednio zabezpieczyć wdrażanie aplikacji wspomaganych przez AI, budując zaufanie do rozwoju i dostosowywania LLM. Jako najbardziej kompleksowe rozwiązanie stacji roboczych do pracy nad AI dostępne obecnie na rynku, już teraz umożliwia analitykom danych i twórcom AI tworzenie modeli, — dzięki integracji Z by HP AI Studio i Galileo. Użytkownicy będą mogli wykrywać i korygować "halucynacje" AI, dryf i inne niepożądane treści w swoich modelach, jednocześnie proaktywnie chroniąc je przed nieścisłymi lub stronniczymi wynikami — wszystko to w ramach platformy AI Studio. Ta dodatkowa funkcjonalność sprawia, że HP jest jedynym producentem, który opracował platformę generatywnej AI do rozwoju LLM dla stacji roboczych z wbudowanymi rozwiązaniami typu trust.



AI w komputerach HP

Pierwsze komputery z linii HP OmniStudio X w rozmiarze 27-cali i 31.5-calowy komputer typu All-In-One charakteryzuje:

• Wysoka produktywność i moc trzech jednostek obliczeniowych (CPU, GPU i NPU), które przyspieszają działanie aplikacji AI i wpływają na komfort użytkowania. Procesor Intel Core Ultra 7 i opcjonalna karta graficznym NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB dedykowanej pamięci GDDR6) doskonale zoptymalizują intensywne zadania, takie jak edycja zdjęć i wideo.

• Elastyczna konstrukcja: Komputer typu All-in-One jest wyposażony w podstawę z regulacją wysokości i standard USB Type-C z opcją wejścia/wyjścia dla DisplayPort. Złącze USB-C obsługuje tryby wideo, audio, przesyłania danych, połączenia z klawiaturą czy myszą i może być używane jako stacja dokująca do laptopa, aby korzystać z dodatkowego, dużego ekranu. Posiada funkcje optymalizacji komfortu pracy oparte na sztucznej inteligencji, takie jak przypomnienia o czasie wyświetlania i odległości od sprzętu, pomagają zmniejszyć zmęczenie. Wykrywanie obecności zapewnia dodatkową prywatność niezależnie od tego, czy pracujemy w domu, czy też na otwartej przestrzeni.

• Wysokiej jakości rozrywka i współpraca: dzięki dużemu ekranowi 4K, aparatowi 5 MP, audio z Poly Studio i dźwiękowi adaptacyjnemu HP OmniStudio X 31.5, to jedno z najbardziej immersyjnych urządzeń typu All-in-One wspomaganych sztuczną inteligencją i pierwsze takie urządzenie, które otrzyma certyfikat IMAX Enhanced zapewniający najwyższe wrażenia wizualne i dźwiękowe.

• Zrównoważony rozwój w każdym rozmiarze: W OmniStudio X AIO zastosowano 25% metali i 35% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Komputer posiada też certyfikaty EPEAT Gold wraz z Climate+ i ENERGY STAR.



Odkryj możliwości AI z najnowszym ekosystemem oprogramowania

HP ściśle współpracuje ze społecznością programistów tworzących potężne rozwiązania AI dla użytkowników prywatnych i firm. W ramach tej kolaboracji Beautiful.ai zwiększy produktywność, a Luminar Neo przyspieszy edycję kreatywną — wszystko to w obrębie przyszłych aktualizacji HP AI Companion. HP współpracuje również z Omnibridge, Loccus.ai oraz Virtual Sapiens, aby dostarczyć proste w obsłudze i dostępne dla każdego doświadczenia sztucznej inteligencji na komputerach HP AI.



Ceny i dostępność

• Z by HP AI Studio z funkcjonalnościami od Galileo będzie dostępny jesienią 2024 roku.

• HP OmniStudio X 27-cali i 31.5-calowy komputer typu All-In-One będą dostępne od sierpnia na HP.com w cenach odpowiednio około 6399 PLN oraz 7299 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HP