TECNO SPARK 30 debiutuje z edycją TRANSFORMERS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TECNO ogłasza premierę swojej najnowszej serii smartfonów, SPARK 30. W skład tej serii wchodzi pięć modeli, w tym wyjątkowa edycja SPARK 30 TRANSFORMERS. Nowa seria zapewnia rewolucyjną trwałość i rozrywkę, zapewniając 5 lat płynności działania, immersyjne wrażenia audiowizualne, znakomity aparat główny i wiele więcej. Seria SPARK 30 zawiera specjalną edycję TRANSFORMERS, stworzoną na licencji marki TRANSFORMERS od znanej firmy zabawkowej Hasbro. W jej skład wchodzą modele SPARK 30 Pro Optimus Prime Edition i SPARK 30 Bumblebee Edition. Oprócz potężnej wydajności, te specjalne urządzenia posiadają kultowe elementy związane z TRANSFORMERS, oferując unikalny design i nowy poziom rozrywki.







Płynność i trwałość dzięki certyfikatowi zapewniającemu 5 lat działania bez opóźnień

Seria SPARK 30 oferuje użytkownikom długotrwałą jakość. Certyfikowany przez TÜV Rheinland, model SPARK 30 Pro zapewnia 5 lat bez opóźnień, wyróżniając się jako urządzenie zapewniające płynne działanie. Smartfony z tej serii mają wyjątkową pojemność baterii, imponującą pamięć oraz wysoką wydajność. Pojemność baterii SPARK 30 Pro utrzymuje się na poziomie powyżej 80% po 1000 cyklach ładowania. Model SPARK 30 Pro oferuje szybkie ładowanie 33W, które pozwala na naładowanie telefonu od 0 do 100% w około 70 minut. Seria SPARK 30 oferuje do 256 GB pamięci oraz 16 GB RAM (w tym 8 GB dodatkowej pamięci RAM), a funkcja odchudzania systemu zwalnia przestrzeń na dane. SPARK 30 Pro napędza procesor MediaTek Helio G100, z wynikiem ponad 420 000 punktów w teście Antutu, co zapewnia jeszcze lepszą płynność działania.



Dzięki super WIFI i ultraszybkiej sieci 4.5G, użytkownicy mogą cieszyć się lepszym połączeniem internetowym. Sieć 4.5G w modelu SPARK 30 Pro jest do 100% szybsza niż 4G, z prędkością pobierania do 300 Mbps. Super WIFI poprawia dostęp do sieci o 616%, zapewniając szybkie połączenia w zatłoczonych miejscach. Seria SPARK 30 łączy moc i trwałość, podobnie jak legendarne roboty TRANSFORMERS.



Inspirujący design czerpiący z wyjątkowości TRANSFORMERS

Seria TECNO SPARK 30 wyróżnia się modnym, nowoczesnym designem. Charakterystyczny dla serii SPARK duży okrągły motyw został ulepszony, nadając telefonowi bardziej elegancki wygląd. Model SPARK 30 Pro jest smukły, ma jedynie 7.4 mm grubości, co zapewnia wygodne użytkowanie. Dzięki ulepszonemu wykończeniu Magic Skin 3.0, telefon posiada miękką w dotyku fakturę imitującą wysokiej jakości skórę. Zainspirowana niepokonanymi robotami TRANSFORMERS – Optimusem Prime i Bumblebee – edycja SPARK 30 TRANSFORMERS wyróżnia się unikalnym wyglądem, przypominającym design z planety Cybertron. Metaliczne wykończenie i dopracowane kolory nadają telefonowi energii i charakteru, oddając hołd ikonicznym postaciom. W tej edycji pojawia się także specjalny interfejs z motywami TRANSFORMERS, który ożywia świat fanów tej serii i pozwala im wyrazić swoją pasję.



Niezwykłe doświadczenia audiowizualne

Seria SPARK 30 zapewnia immersyjne wrażenia podczas korzystania z multimediów. Model SPARK 30 Pro posiada ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, z certyfikacją TÜV Low Blue Light Eye, co zapewnia żywe obrazy i komfortowe dla oczu użytkowanie. Dzięki pełnej palecie barw DCI-P3 oraz głębi kolorów 10 bitów, użytkownicy mogą cieszyć się dokładnym odwzorowaniem kolorów na poziomie kinowym.



Pod względem dźwięku, seria SPARK 30 oferuje symetryczny dźwięk stereo. Dzięki algorytmom Volume Plus 2.0 oraz podwójnym głośnikom, SPARK 30 Pro dostarcza dźwięk o 300% głośniejszy, z zachowaniem równowagi i jakości. Głośniki z certyfikacją Dolby Atmos i Hi-Res dodatkowo poprawiają jakość rozrywki. Seria SPARK 30 jest również wyposażona w funkcję pilota na podczerwień, pozwalającą na zdalne sterowanie 15 urządzeniami domowymi, co umożliwia wygodne zarządzanie domową przestrzenią.



Zaawansowany aparat fotograficzny

Model SPARK 30 Pro posiada aparat główny o rozdzielczości 108 MP, wspierany przez 3-krotny zoom bezstratny i 10-krotny zoom cyfrowy, co zapewnia doskonałe zdjęcia z każdego dystansu. SPARK 30, z aparatem głównym SONY IMX682 o rozdzielczości 64 MP, oferuje większe piksele, lepsze detale i większą elastyczność kadrowania. Dzięki technologii TECNO AI, seria SPARK 30 oferuje wiele zaawansowanych funkcji wspieranych sztuczną inteligencją, takich jak portrety AIGC, gumka AI oraz tablica AI, co zwiększa produktywność i kreatywność użytkowników.



Na czele nowej serii SPARK 30 stoją modele SPARK 30 i SPARK 30 Pro. W serii znajdziemy także modele SPARK 30C, SPARK 30 5G oraz SPARK 30C 5G. Ponadto, specjalna edycja TRANSFORMERS zwiększa poziom ekscytacji wśród młodych użytkowników, oferując ekskluzywne produkty i zestawy upominkowe z tej serii.

























źródło: Info Prasowe - TECNO