TP-Link - Wi-Fi 7 w każdym zakątku domu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Stabilne i szybkie połączenie internetowe w całym domu stało się podstawą codziennego funkcjonowania - od pracy zdalnej, przez streaming w wysokiej jakości, aż po obsługę rosnącej liczby urządzeń smart home. Nowe modele TP-Link zostały zaprojektowane tak, aby łatwo integrować się z istniejącą infrastrukturą domową i zwiększać wydajność połączenia bez skomplikowanej konfiguracji. Dwupasmowe wzmacniacze sygnału z obsługą Wi-Fi 7 pozwalają rozszerzyć zasięg sieci tam, gdzie sygnał głównego routera nie dociera, zapewniając płynne działanie sieci w każdym pomieszczeniu.







RE405BE, to dwupasmowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi 7 klasy BE6500, który został zaprojektowany z myślą o większych domach oraz użytkownikach korzystających z wielu urządzeń jednocześnie. Praca w dwóch pasmach – z prędkością do 5764 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz - pozwala efektywnie rozdzielać ruch sieciowy i ograniczać zakłócenia, co przekłada się na stabilniejsze połączenie podczas streamingu, grania online czy wideokonferencji. Obsługa technologii takich jak MLO, 4K-QAM czy kanał 160 MHz zwiększa przepustowość i responsywność sieci. Z kolei port 2,5G umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału szybkich łączy przewodowych. Cztery anteny o wysokim zysku wzmacniają sygnał i poprawiają jego zasięg w większych przestrzeniach. Natomiast funkcja Smart Roaming oraz kompatybilność z EasyMesh pozwalają stworzyć spójną sieć obejmującą cały dom, dzięki czemu urządzenia płynnie przełączają się między punktami dostępowymi bez utraty połączenia. Konfigurację i zarządzanie ułatwia aplikacja Tether, a inteligentny wskaźnik siły sygnału pomaga znaleźć optymalne miejsce instalacji.



RE225BE, to dwupasmowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi 7 klasy BE3600 przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą w prosty sposób rozszerzyć zasięg sieci w mieszkaniu lub domu i wyeliminować martwe strefy. Przepustowość do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz pozwala na komfortowe korzystanie z internetu w wielu pomieszczeniach jednocześnie - od oglądania filmów w wysokiej rozdzielczości, po pracę zdalną czy obsługę inteligentnych urządzeń domowych. Dwie anteny o wysokim zysku wzmacniają sygnał w miejscach oddalonych od routera, a gigabitowy port Ethernet umożliwia podłączenie urządzeń przewodowych, takich jak np. telewizor czy konsola. Model oferuje również obsługę EasyMesh, funkcję Smart Roaming, przycisk WPS do szybkiego parowania oraz możliwość pracy zarówno jako wzmacniacz sygnału, jak i punkt dostępowy, co pozwala łatwo dopasować konfigurację sieci do układu mieszkania lub domu.



Obydwa modele objęte są 3-letnią gwarancją producenta. RE225BE dostępny jest w cenie około 340 PLN, a RE405BE w cenie około 600 PLN.















źródło: Info Prasowe - TP-Link