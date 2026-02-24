TP-Link Archer MR402-Outdoor: zewnętrzny router 4G LTE z obsługą PoE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link wprowadza Archer MR402-Outdoor, zewnętrzny router 4G LTE z obsługą PoE, który pozwala uruchomić stabilną sieć w kilka minut - na budowie, w magazynie, w domu poza miastem czy jako zapasowe łącze dla firmy. Archer MR402-Outdoor obsługuje 4G LTE z prędkością pobierania do 150 Mb/s i wysyłania do 50 Mb/s, co umożliwia sprawną pracę zdalną, obsługę systemów sprzedażowych czy monitoring w czasie rzeczywistym bez względu na lokalizację. Dwupasmowa transmisja Wi-Fi - do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 300 Mb/s w 2.4 GHz - pozwala efektywnie zarządzać ruchem w sieci, minimalizować zakłócenia i zapewnić stabilne połączenie dla wielu urządzeń jednocześnie. W praktyce przekłada się to na płynne wideokonferencje, streaming w wysokiej jakości oraz komfortowe korzystanie z internetu nawet przy większym obciążeniu sieci.







Konstrukcja urządzenia została przystosowana do pracy w wymagających warunkach zewnętrznych. Obudowa o klasie szczelności IP65 chroni przed pyłem i wodą, umożliwiając całoroczną instalację na zewnątrz budynku. Zakres temperatur pracy od -30°C do +60°C pozwala zachować stabilność działania zarówno podczas mrozów, jak i letnich upałów. Ochrona przeciwpiorunowa 6 kV oraz zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15 kV zwiększają bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej i ograniczają ryzyko przestojów.



Elastyczność montażu stanowi istotny element funkcjonalności urządzenia. Możliwość instalacji na dachu, ścianie, słupie lub oknie – przy wykorzystaniu dołączonych uchwytów - pozwala wybrać optymalne miejsce dla uzyskania najlepszego sygnału. Zasilanie PoE, zarówno pasywne, jak i w standardach 802.3af/802.3at, upraszcza proces instalacji i integrację z istniejącą infrastrukturą. Konfiguracja odbywa się w formule Plug & Play – po włożeniu karty SIM urządzenie jest gotowe do pracy - a aplikacja Tether umożliwia wygodne zarządzanie siecią z poziomu smartfona.



Archer MR402-Outdoor dostępny jest w cenie około 340 PLN i objęty jest trzyletnią gwarancją producenta.



















źródło: Info Prasowe - TP-Link