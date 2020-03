TP-Link RE505X - pierwszy wzmacniacz sygnału WiFi 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

RE505X to pierwszy Range Extender w ofercie TP-Link (i jeden z pierwszych na rynku) z obsługą standardu WiFi 6. Polecany jest osobom, które chcą zwiększyć zasięg WiFi w swoim domu lub biurze. Dzięki niemu, miejsca, do których nie docierał sygnał, zostaną skutecznie wyeliminowane, a transmisja danych będzie przebiegała sprawnie. Wzmacniacz sieci RE505X eliminuje martwe strefy oraz zapewnia stabilne i płynne połączenie bezprzewodowe w całym domu. Działa w najnowszym standardzie WiFi 6 i oferuje użytkownikom do 1500 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach (do 300Mb/s w paśmie 2.4 GHz i do 1200Mb/s w paśmie 5 GHz).







Pozwala to na jednoczesne wykonywanie wielu bardzo obciążających sieć zadań, np. granie online bez opóźnień, streamowanie wideo w wysokiej rozdzielczości 4K, czy szybkie pobieranie bardzo dużych ilości danych. Nowy Range Extender jest wstecznie kompatybilny ze standardami 802.11a/b/g/n, co gwarantuje poprawne działanie ze wszystkimi routerami lub punktami dostępowymi dostępnymi na rynku. Urządzenie posiada także możliwość pracy jako Access Point.



Range Extender RE505X obsługuje technologię OneMesh, która dzięki płynnemu roamingowi zapewnia nieprzerwaną transmisję danych podczas przemieszczania się po domu. OneMesh automatycznie łączy urządzenia znajdujące się w sieci WiFi z routerem lub wzmacniaczem o większej w danym momencie sile sygnału. Proces ten jest całkowicie niezauważalny dla użytkownika. Dzięki tej technologii użytkownik uzyskuje jedną nazwę sieci w całym domu oraz automatyczne przełączanie użytkowników pomiędzy urządzeniami dostępowymi – bez przerw w transmisji czy spadków prędkości.



Ogromną zaletą jest to, że aby stworzyć wydajną sieć Mesh i w pełni korzystać z jej udogodnień nie jest konieczna wymiana wszystkich urządzeń. Wystarczy podłączyć RE505X do routera obsługującego OneMesh™ lub zaktualizować firmware swojego starego routera do wersji OneMesh.



Extender RE505X posiada także gigabitowy port Ethernet, dzięki któremu istnieje możliwość przewodowego połączenia dla telewizorów smart, komputerów i konsoli do gier.



Urządzenie jest bardzo proste w konfiguracji - wystarczy nacisnąć przycisk WPS na routerze, a następnie na wzmacniaczu. Zarządzanie nim umożliwia aplikacja TP-Link Tether (dostępna na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS lub Android), która pozwala użytkownikowi na monitorowanie stanu wzmacniacza sygnału, kontrolowanie jego funkcji oraz zmianę ustawień.



Zaletą RE505X jest funkcja TWT (Target Wake Time), dzięki której wzmacniacz pozwala oszczędzać baterie w podłączonych do niego urządzeń mobilnych i IoT.



Produkt jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 300 PLN brutto i objęty jest 36-miesięczną gwarancją.



















Źródło: Info Prasowe / TP-Link