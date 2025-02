TP-Link rozszerza portfolio punktów dostępowych Omada

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link wprowadza na rynek trzy nowe punkty dostępowe, stworzone z myślą o nowoczesnych firmach: EAP723, EAP673-Extender oraz EAP650-Desktop. Te innowacyjne urządzenia gwarantują szybkie, niezawodne i bezpieczne połączenie, idealnie sprawdzając się w wymagających środowiskach, takich jak hotele, biura, centra handlowe czy inne miejsca, gdzie stabilna sieć Wi-Fi jest niezbędna do codziennej pracy. Wszystkie nowe rozwiązania współpracują z systemem Omada SDN, zapewniając centralne zarządzanie siecią, zaawansowane zabezpieczenia oraz wygodę obsługi w środowiskach o różnej skali i specyfice.







Rodzina urządzeń Omada od TP-Link zyskała trzy nowe urządzenia przeznaczone dla firm, których priorytetem jest stabilna, nowoczesna i stylowa łączność bezprzewodowa. EAP723 to sufitowy punkt dostępowy, który zapewnia wyjątkową wydajność dzięki technologii Wi-Fi 7. Dwuzakresowa łączność pozwala osiągnąć prędkości do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz, co gwarantuje płynne i stabilne działanie sieci nawet w warunkach dużego obciążenia. Urządzenie wyróżnia się ultracienką i kompaktową obudową (zaledwie 160 mm średnicy i 36.7 mm grubości), która umożliwia zarówno montaż sufitowy, jak i naścienny. Zasilanie poprzez PoE 802.3at lub 12V/1.5A DC oraz port Ethernet 2.5 G zapewniają elastyczne wdrożenie, a technologie takie jak EHT160, 4K-QAM czy MU-MIMO odpowiadają za wydajność i płynność transmisji nawet w najbardziej wymagających środowiskach.



Z kolei EAP673-Extender to punkt dostępowy montowany bezpośrednio w gniazdku elektrycznym. Model działa w standardzie Wi-Fi 6 i oferuje prędkości do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. Dzięki obsłudze Omada Mesh wystarczy go sparować z istniejącym systemem, aby rozbudować sieć bez konieczności rozprowadzenia dodatkowej infrastruktury kablowej. Dodatkowo urządzenie wyposażono w gigabitowy port Ethernet, umożliwiający zarówno podłączenie EAP673-Extender do sieci po kablu, jak i wpięcie urządzeń niewyposażonych w moduł Wi-Fi. Płynny roaming Wi-Fi zapewnia nieprzerwany dostęp do sieci podczas przemieszczania się między poszczególnymi punktami dostępowymi. Rozwiązanie to doskonale sprawdzi się w hotelach, centrach konferencyjnych czy przestrzeniach biurowych o zmiennym układzie.



EAP650-Desktop to elegancki punkt dostępowy w formie urządzenia stacjonarnego, który równie dobrze prezentuje się na biurku umieszczony na dołączonej do zestawu podstawce, jak i na ścianie. Charakteryzuje się niewielkimi wymiarami (17.5 × 14 × 3.3 cm), obsługą standardu Wi-Fi 6 o przepustowości do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz, a także możliwością zasilania przez PoE lub 12 V DC. Dzięki czterem gigabitowym portom Ethernet – w tym jednemu PoE In i jednemu PoE Out – access point może być zarówno zasilany poprzez kabel Ethernet, jak i podawać zasilanie innym urządzeniom kompatybilnym ze standardem PoE (np. telefonom IP). Dodatkowo wbudowany port telefoniczny FXS RJ11 pozwala zintegrować tradycyjną infrastrukturę telefoniczną z siecią bezprzewodową, zapewniając spójne i funkcjonalne rozwiązanie nawet w wymagających przestrzeniach.



Wszystkie nowe punkty dostępowe są w pełni kompatybilne z platformą Omada SDN, co pozwala na centralne zarządzanie infrastrukturą sieciową, w tym LAN, z dowolnego miejsca na świecie. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne w dużych obiektach wymagających spójnej kontroli nad wieloma punktami dostępowymi. Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu administratorzy mogą w łatwy sposób monitorować, konfigurować i optymalizować działanie sieci, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji oraz zwiększoną efektywność operacyjną.



Ceny nowych punktów dostępowych kształtują się od 560 do 650 PLN, a każde urządzenie objęte jest 5-letnią gwarancją.





















źródło: Info Prasowe - TP-Link