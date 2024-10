TP-Link wprowadza nowe przełączniki PoE++

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link poszerza portfolio o dwa nowe przełączniki PoE++ – TL-SG105PP-M2 i TL-SG1210PP. Te nowoczesne urządzenia skierowane są do osób i firm, które poszukują stabilnych, wydajnych i bezawaryjnych rozwiązań sieciowych, z naciskiem na elastyczność i komfort użytkowania. Dzięki zasilaniu PoE++ idealnie sprawdzą się w połączeniu z najnowszymi punktami dostępowymi WiFi 6 i WiFi 7, oferując niezawodne działanie nawet przy dużym obciążeniu sieci. TL-SG105PP-M2 to kompaktowy, ale potężny przełącznik multigigabitowy, który doskonale nadaje się do zadań wymagających stabilności i wysokiej wydajności. Jego pięć portów RJ45 2,5G, z czego cztery wspierają PoE++ (802.3af/at/bt), zapewnia optymalne warunki do podłączenia zaawansowanych punktów dostępowych WiFi czy urządzeń takich jak NAS. Moc PoE++ do 60 W na każdym porcie oraz całkowity budżet zasilania wynoszący 123 W pozwalają na bezproblemowe zarządzanie wymagającymi urządzeniami sieciowymi, niezależnie od obciążenia.







TL-SG1210PP oferuje większą liczbę portów i elastyczność, dzięki czemu stanowi doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich instalacji, zwłaszcza w miejscach, gdzie zasięg i wydajność są kluczowe. Ten przełącznik wyposażony jest w dziewięć gigabitowych portów RJ45, z czego dwa obsługują PoE++ (do 60 W), a sześć portów wspiera standard PoE+ (do 30 W). Dzięki funkcji Extend, zasięg transmisji PoE może wynosić nawet 250 metrów, co czyni go idealnym wyborem do instalacji monitoringu. Port Combo SFP/RJ45 dodatkowo zwiększa możliwości sieci, a tryb izolacji i priorytetyzowania portów poprawia bezpieczeństwo i efektywność transmisji danych w kluczowych punktach sieci.



Oba modele wyróżniają się podobnymi funkcjami, które podnoszą standard obsługi sieci. Technologia PoE Auto Recovery, zapewnia automatyczne restartowanie urządzeń zasilanych przez PoE, co skutecznie minimalizuje ryzyko przestojów. Cicha, bezwentylatorowa konstrukcja obu przełączników oraz metalowe obudowy sprawiają, że są one zarówno trwałe, jak i dyskretne, doskonale komponując się w różnorodne środowiska pracy. W połączeniu z prostą konfiguracją typu Plug and Play, pozwalają na szybkie i łatwe wdrożenie zaawansowanych rozwiązań sieciowych w małych i średnich instalacjach.



Urządzenia są już dostępne w sprzedaży w cenach brutto: TL-SG105PP-M2 około 560 PLN, TL-SG1210PP około 650 PLN. Urządzenia objęto pięcioletnią gwarancją producenta.



















źródło: Info Prasowe - TP-Link