Team Vitality i Philips rozszerzają współpracę

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips zapowiada rozszerzenie partnerstwa z globalną organizacją e-sportową – Team Vitality. Oprócz zespołu Team Vitality FIFA, współpraca obejmie również drużynę League of Legends, która konkuruje zarówno w European Championship (LEC), jak i Ligue Française League of Legends (LFL). W ramach partnerstwa topowe monitory Philips otrzymają światowej klasy zawodnicy Team Vitality: między innymi ośmiokrotny zwycięzca LEC i finalista 2019 World Championship Luka "Perkz" Perković oraz dwukrotny zwycięzca LEC 2021 Matyáš "Carzzy" Orság. Logo producenta zostanie umieszczone na koszulkach turniejowych drużyn FIFA i League of Legends. Nowa strategia Philipsa, zakładająca rozszerzenie oferty dla graczy PC-towych, zostanie dodatkowo wsparta wiedzą i doświadczeniem zawodników Team Vitality. Monitory trafią do placówek treningowych organizacji na terenie Berlina i na Stade de France.







Team Vitality to globalna organizacja e-sportowa, której celem jest rozwijanie doskonałości i kształtowanie nowego pokolenia zawodników e-sportowych. Team Vitality, w skład którego wchodzą najlepsi sportowcy na świecie rywalizujący w ośmiu grach, zamierza zdominować europejskie rozgrywki i stać się poważnym rywalem w najbardziej prestiżowych turniejach globalnych. Team Vitality to uznana na całym świecie marka lifestyle’owa i rozrywkowa, która ma ponad 14 milionów fanów w mediach społecznościowych i współpracuje z wiodącymi w branży partnerami, takimi jak adidas czy Tezos.



Założony w 2013 roku przez Nicolasa Maurera i Fabiena Devide’a, Team Vitality ma siedzibę w sercu Paryża w V.Hive. Jest to zaawansowany technologicznie, publiczny kompleks e-sportowy. Z kolei zawodnicy organizacji trenują w V.Performance, najnowocześniejszym obiekcie na kultowym Stade de France. Drużyna Vitality rozszerza swoją działalność również poza Francję, a jej zawodnicy i sztab trenerski pochodzą obecnie z 16 różnych krajów.













Źródło: Info Prasowe / Philips