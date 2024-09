Technologia Wave - rewolucja w tworzeniu cyfrowego dźwięku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato, marka CORSAIR, przedstawiła nowe produkty audio z serii Wave, które rozszerzają zarówno możliwości sprzętowe, jak i programowe. Na TwitchCon zaprezentowano ramię mikrofonowe Wave Mic Arm Pro, które jest najwyższej klasy niskoprofilowym uchwytem pozwalającym na płynną regulację i doskonale sprawdzi się w profesjonalnych nagraniach. Ponadto firma Elgato przedstawiła Wave Desk Stand, przenośne ramię studyjne do montażu mikrofonów i akcesoriów na dowolnej płaskiej powierzchni, takiej jak stół do podcastów. Razem produkty te uzupełniają linię audio marki, oferując wszechstronny zakres opcji montażowych pasujących do każdej konfiguracji.







odatkowo firma Elgato pokazała Wave Link 2.0, czyli nową wersję swojej flagowej aplikacji do miksowania. Wkrótce będzie ona dostępna na komputerach PC i Mac. Wprowadza routing audio jednym kliknięciem i szybką konfigurację Stream Deck, dzięki czemu zarządzanie dźwiękiem będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.



Poznaj Wave Mic Arm Pro

Do linii uchwytów Elgato Wave trafia nowe ramię mikrofonowe Mic Arm Pro. Zostało zaprojektowane z myślą o potrzebach produkcji studyjnej, ale doskonale sprawdzając się w wysokiej klasy konfiguracjach domowych. Ramię Mic Arm Pro ma niskoprofilową konstrukcję, która podtrzymuje mikrofon od dołu, dzięki czemu nie zasłania widoku. Jest również wyposażone w zawieszenie na sprężynach gazowych, co pozwala na uzyskanie płynniejszego i cichszego ruchu. Nie ma potrzeby regulowania pokręteł ani śrub — wystarczy raz ustawić przeciwwagę i manewrować bez ograniczeń. Dzięki solidnej konstrukcji w całości z metalu Mic Arm Pro utrzyma nawet najcięższe mikrofony, o masie do 3 kg / 6,6 lb. Wybierz czarne lub białe wykończenie, a jeszcze tej jesieni spersonalizujesz je dodatkowo za pomocą nakładek na zawiasy w różnych kolorach. Ukryte, magnetyczne kanały kablowe i składana konstrukcja zapewniają porządek na biurku.



Stojak Wave Desk Stand

Wave Desk Stand w niezwykle korzystnej cenie wynoszącej jedynie 69,99 € dolarów to doskonały wybór dla twórców w podróży lub z ograniczonym budżetem. Ten stojak jest niezwykle elastyczny jak wysięgnik, a jednocześnie łatwy do podniesienia i przemieszczenia, więc idealnie sprawdzi się w środowiskach podcastingowych. Kompaktowy i wszechstronny Wave Desk Stand można zamontować na dowolnej płaskiej powierzchni, takiej jak blat czy stolik kawowy. Jest przeznaczony do mikrofonów, ale dzięki dodatkowym adapterom pasującym do większości sprzętu obsługuje również kamery i akcesoria oświetleniowe.



Dzięki trzem punktom obrotu i możliwości obrotu o 360 stopni Wave Desk Stand pomaga twórcom ustawić mikrofon w idealnej pozycji. Ten solidnie wykonany z metalu stojak utrzyma bez przechylenia sprzęt o masie do 1 kg / 2,2 lb. Ma nawet opaski kablowe, które pozwalają utrzymać porządek i organizację w miejscu pracy.





Nowa era dla Wave Link - Inteligentniejszy routing audio

Teraz użytkownicy systemu Windows mogą cieszyć się tym samym płynnym routingiem audio, co użytkownicy systemu macOS. Wystarczy jedno kliknięcie, aby dodać aplikację taką jak Discord lub Spotify do dowolnego kanału wejściowego. Wave Link automatycznie przechwytuje dźwięk aplikacji, eliminując potrzebę dostosowywania ustawień systemu Windows. Ponadto Wave Link zapamiętuje konfigurację, więc nie trzeba jej ponownie konfigurować po aktualizacji. Zarówno w systemie Windows, jak i macOS, można nawet grupować wiele aplikacji — takich jak gry — w jednym kanale, aby łatwiej nimi zarządzać. Aby ułatwić wizualizację konfiguracji, Wave Link wyświetla teraz ikonę dla każdej aplikacji przypisanej do kanału. W sumie te ulepszenia rozszerzają i upraszczają routing audio, czyniąc go dostępnym dla użytkowników na każdym poziomie umiejętności.



Dodatek do Stream Deck

Użytkowników Stream Deck zainteresuje to, że Wave Link 2.0 przekształca urządzenie w kontroler audio za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wybierz przycisk Add to Stream Deck (Dodaj do Stream Deck), aby wysłać konfigurację Wave Link bezpośrednio do urządzenia Stream Deck. W ciągu kilku chwil urządzenie automatycznie wypełni się działaniami dostosowanymi do Twojej konfiguracji, a wszystko to w zupełnie nowym profilu. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób sterowania dźwiękiem, który obsługuje wszystkie najnowsze modele urządzenia Stream Deck.



Próba dźwięku

Teraz użytkownicy mogą w łatwy sposób dostroić efekty dźwiękowe, takie jak korektory czy usuwanie szumów. Dzięki funkcji Sound Check wystarczy otworzyć panel efektów mikrofonu i nagrać krótką próbkę. Wave Link będzie następnie przetwarzać i odtwarzać dźwięk za pośrednictwem dowolnego aktywnego VST, tak jak słyszeliby go słuchacze. Pomaga to w szybkim podglądzie i dostosowywaniu dźwięku podczas zmiany mikrofonów lub otoczenia.

































źródło: Info Prasowe - CORSAIR